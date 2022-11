‘BNNVARA greep niet in bij angstcultuur bij DWDD’

Mede door zijn „extreme woedeaanvallen” zorgde Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door voor een angstcultuur die veel werknemers ziek maakte. Dit schrijft de Volkskrant zaterdag in een lange reconstructie waarvoor de krant zeventig oud-medewerkers sprak. Ruim vijftig daarvan onderschrijven de conclusie van „structureel grensoverschrijdend gedrag” van de presentator. Meerderen kregen hierdoor een burn-out, angstaanvallen, of andere ernstige psychische klachten, in sommige gevallen langdurige.

De klachten over de wantoestanden bij de talkshow, die van 2005 tot 2020 op televisie was, waren volgens de Volkskrant lang bekend bij de leiding van omroep BNNVARA, maar die greep niet in omdat het dagelijkse tv-programma zo succesrijk was. De ‘harde’ redactiecultuur hoorde nu eenmaal bij het hoge peil, vond onder meer Frans Klein, de toenmalige omroepdirecteur die inmiddels tv-directeur van de hele publieke omroep is. Ook de meeste eindredacteuren, officieel de leidinggevenden voor het programma, grepen niet in, of maakten zich zelf ook schuldig aan wangedrag, zoals Dieuwke Wynia, zo blijkt uit de reconstructie.

Reacties

Van Nieuwkerk wilde niet meewerken aan het artikel, maar bedong wel bij de Volkskrant dat hij bij wijze van weerwoord zelf een reactie ernaast mocht plaatsen. Hierin schrijft hij: „Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm.” Maar: „Tegelijkertijd is dit artikel ook een draconische karikatuur van vijftien jaar DWDD. […] Ik ben nu gemakshalve teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui. En dat was ik dacht ik niet.” Verder zingt hij in de reactie de lof van zijn „dagelijks programma vol levenslust, optimisme en verbeelding.”

Omroep BNNVARA, dat DWDD produceerde, laat in een reactie weten dat de directie gesprekken heeft gevoerd met oud-redacteuren. „Een aantal (oud-)collega’s geeft in niet mis te verstane woorden aan dat er over hun grenzen gegaan is. Daar zijn we van geschrokken en dat gaat ons aan het hart.” BNNVARA erkent dat de prestatiedruk hoog lag binnen de redactie van het programma en dat er niet tijdig is gereageerd. „De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.”

Tegen persbureau ANP zegt Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), dat „tijdelijke en matige freelancecontracten” ten grondslag hebben gelegen aan het niet-durven melden van misstanden. De perikelen bij DWDD zijn volgens Bruning een voorbeeld van de onveilige werkcultuur die er heerst in Hilversum.

Het succes

Door het succes van DWDD werd Van Nieuwkerk (Amsterdam, 1960) een van de belangrijkste tv-makers van Hilversum. Voor hij bij de televisie kwam, was hij onder meer hoofdredacteur van de Amsterdamse krant Het Parool. Inmiddels maakt hij de muziekprogramma’s Chansons!, Top 2000 à Go-Go en de zaterdagavondshow Matthijs Gaat Door. Als reactie op het nieuws heeft omroep NTR besloten de opnames van de Top 2000 Quiz van zaterdagavond af te gelasten.

Het Volkskrant-artikel over de angstcultuur steekt af bij de vele loftuitingen die tot nu toe in de pers verschenen over DWDD. Het programma besteedde veel aandacht aan cultuur en kon artiesten of tv-makers een belangrijke zet omhoog geven. Toenmalig tv-recensent voor NRC Arjen Fortuin noemde DWDD: „een van de monumenten van de Nederlandse tv-geschiedenis, en met afstand het invloedrijkste programma van de eenentwintigste eeuw.” Het succes lag volgens hem grotendeels bij Van Nieuwkerk: „Het programma is ondenkbaar zonder zijn ambitie om uit elke uitzenddag het maximale te halen, zijn journalistieke instinct, het vermogen om in een moordend tempo te presenteren, en zijn verlangen om te bewonderen.”

Dat wangedrag en machtsmisbruik, zoals dat bij DWDD, wordt gezien als nieuwswaardig ‘grensoverschrijdend gedrag’, is redelijk recent. Sinds de MeToo-beweging wordt seksueel wangdrag vaker aan de kaak gesteld, en in de nasleep daarvan ook andere vormen van wangedrag op de werkvloer. Eerder kwam bijvoorbeeld uitgever Mai Spijkers hierdoor in opspraak. Actrice Maryam Hassouni publiceerde onlangs een onthullend boek over racisme, seksisme, en grensoverschrijdend gedrag in de televisie- en filmindustrie.