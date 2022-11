Nog geen akkoord op klimaattop, Timmermans bezorgd over afloop

Het is nog onzeker of de landen die deelnemen aan de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh tot een akkoord kunnen komen over een slotverklaring. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft zaterdagochtend laten weten „een slecht resultaat” te prefereren boven „geen resultaat”. „Alle EU-ministers zijn klaar om weg te lopen” als er onenigheid blijft bestaan, aldus Timmermans volgens internationale persbureaus.

De eurocommissaris sprak namens de EU met onder meer de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse houding typeert Timmermans als „constructief”, maar hij stelt te weinig „van de andere kant” te hebben gehoord, vermoedelijk doelend op de Chinese entourage. Timmermans wil onder meer dat de landen zich commiteren aan het klimaatdoel om de opwarming van de aarde te reduceren tot 1,5 graden. „We kunnen niet accepteren dat 1,5 graad hier en vandaag verloren gaat.”

Het was de bedoeling dat de top tot vrijdag zou duren. Zaterdagochtend preludeerde de Nederlandse minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) al op het stuklopen van een akkoord. „Het lijkt erop dat we achteruit gaan ten opzichte van de klimaatdeal in Glasgow en dat zou onaanvaardbaar zijn”, aldus Jetten. In de Schotse stad spraken de landen een jaar geleden onder meer af om te stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen en ook het gebruik van steenkool uit te faseren.

Tegelijkertijd klonk er ook kritiek op de „vage passages” uit het internationale akkoord. Die gingen vooral over economische klimaatsolidariteit tussen welvarende en ontwikkelingslanden. Rijkere landen erkenden zich niet aan de belofte te hebben gehouden om jaarlijks 100 miljard dollar te verzamelen voor hulp aan ontwikkelingslanden die de gevolgen van klimaatverandering ondervinden.

Geld

Ook tijdens de huidige klimaattop in Egypte is geld een heet hangijzer. Weliswaar zegde eurocmmissaris Timmermans eerder toe dat EU-lidstaten bereid zijn tot een schadefonds voor armere, door klimaatopwarming getroffen landen, maar hij hing daar wel enkele voorwaarden aan. Zo wil de eurocommissaris dat er alleen geld gaat naar de allerarmste landen, bovendien wil hij dat de slotverklaring zich toespitst op het afbouwen van fossiele brandstoffen als olie en gas.

Ook pleit de EU ervoor dat de Verenigde Staten, aanvankelijk tegenstander van zo’n solidariteitsfonds, zullen meebetalen. Daarnaast moeten volgens Timmermans ook landen als China, Qatar en Saoedi-Arabië een deel financieren. Die landen zijn officieel nog als ontwikkelingslanden aangemerkt vanwege de economische situatie uit het verleden. China heeft al laten weten voor het fonds te zijn, maar daar niet aan te willen bijdragen, omdat het bang is het stempel van ontwikkelingsland te verliezen.