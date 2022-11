In Rotterdam klappen de VVD’ers ‘één keer’ hard voor zichzelf

Staatssecretaris Eric van der Burg stompt met zijn vuist in de lucht. Opgelucht. Op het VVD-congres in Rotterdam heeft net 77 procent vóór zijn nieuwe asielwet gestemd, die gemeenten verplicht om asielzoekers op te nemen. „Ik was meer gespannen dan ik voor mezelf wilde toegeven”, zegt hij even later.

In de zaal was de verrassing veel minder groot. Bij de microfoons kregen de voorstanders van de asielwet bijna allemaal applaus, de tegenstanders amper. Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam zei: „Liberalen laten geen kinderen in het gras slapen.” Volgens Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, hebben gemeenten in het noorden al véél problemen – vooral door de gaswinning – en doen ze toch „schouder aan schouder” mee aan het opvangen van vluchtelingen. „Dat doen we vanuit humanitaire en liberale waarden. Als we dát niet eens meer met elkaar kunnen opbrengen?”

Een ‘zetje’ voor gemeenten

Voor de VVD-top was de uitslag een enorme meevaller, na de afgang op het vorige congres in juni, in Halfweg. Toen stemde een krappe meerderheid van de leden tegen de stikstofplannen van hun eigen minister Christianne van der Wal. Asiel ligt in de partij veel gevoeliger dan stikstof, de bijeenkomst in Rotterdam leek dus extra spannend te worden. Dat het nu helemaal anders liep, kwam volgens sommige tegenstanders van de asielwet door een strak geregisseerde organisatie van de bijeenkomst: de ene na de andere prominente VVD’er kwam bij de microfoon steun uitspreken voor de wet. Oud-minister Henk Kamp was er, oud-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot, Europarlementariër Malik Azmani, wethouder in Rotterdam Vincent Karremans. En ook Klaas Dijkhoff, de vorige fractievoorzitter van de VVD. Die begon over zíjn tijd als staatssecretaris van Justitie. „De instroom van asielzoekers was in 2015 ook heel hoog. Ik had nog geen spreidingswet en het ging maar net goed. Sommige gemeenten hebben een zetje nodig. Dat helpt.”

Dijkhoff zei dat vooral de inspanningen van premier Mark Rutte in Europa toen hadden geholpen. Dat leidde tot de Turkijedeal: Turkije liet niet meer zomaar vluchtelingen uit Syrië de oversteek maken naar Griekenland. „Ik heb er nu ook weer alle vertrouwen in”, zei Dijkhoff. Rutte heeft al beloofd om opnieuw zijn best te gaan doen. Op het congres zei hij het als een opdracht te zien om het aantal asielzoekers „substantieel naar beneden te brengen”. Daar ging hij „vreselijk hard aan werken”.

Niet meer op de eerste rij

Dat hij zijn speech deze keer vóór de stemming over de moties hield, hielp volgens sommige VVD’ers bij de uitslag. Rutte had benadrukt hoe belangrijk het was voor de VVD, als „enige grote volkspartij”, om verantwoordelijkheid te nemen. „VVD’ers zijn nooit uit op bloemen en complimenten, maar we mogen wel één keer hard voor onszelf klappen.” Dat deden ze.

Rutte zat ergens midden in de zaal, de Tweede Kamerleden hadden stoelen aan de zijkant, Eric van der Burg bleef staan, ook aan de zijkant. Op het vorige congres zat de partijtop nog naast elkaar op de eerste rij en werd de verbijstering over de uitslag van de stikstofmotie voluit in beeld gebracht. Dat risico wilde de partij niet nog eens lopen. Nu stonden alle camera’s gericht op het strakke gezicht van Van der Burg.

Hij zegt daarna dat hij blij is. „Altijd fijn als de partij je steunt.” Hij vindt dat hij net als Rutte nu een opdracht heeft. „Het signaal van de partij is duidelijk.” Van der Burg ziet „mogelijkheden” om de aantallen asielzoekers omlaag te brengen, maar wilde nog niet zeggen welke. „Die ga ik eerst in het kabinet bespreken.”

‘Stevige moties’

De zaal zat helemaal vol, er waren meer dan 1.400 leden. De vorige keer waren het er zo’n achthonderd. De tegenstanders van de asielwet hadden vóór het congres flink van zich laten horen, vooral in De Telegraaf – die veel gelezen wordt door VVD’ers. Volgens sommigen kon de VVD maar beter uit het kabinet stappen. Ze hebben verloren, maar tonen zich niet erg teleurgesteld. Teun Heldens, fractievoorzitter van de VVD in de Limburgse gemeente Peel en Maas, zegt dat hij blij is met een paar „stevige moties” die wél werden aangenomen. De VVD-leden stemden voor een tijdelijke asielstop, een maximum aantal asielzoekers dat per jaar Nederland mag binnenkomen en voor een tijdelijk recht op asiel. Wat allemaal zo goed als onmogelijk is in een coalitie met de ChristenUnie en D66.

Heldens is toch tevreden: „Het was een stevige strijd, we zijn als leden wél dichter bij elkaar gekomen.” Van Ruttes inspanningen verwacht hij weinig. „Hij is al twaalf jaar premier, hij is erg goed in dealtjes maken maar als het om asiel gaat, is ons verkiezingsprogramma nooit uitgevoerd.”