Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: 'Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap' (2019) en 'Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken' (2017).

Weet u nog wie Watson was? Inderdaad, het algoritme van IBM dat de quiz Jeopardy won in 2011. Wederom waren robots slimmer dan mensen. Eerder, in 1997, had een schaakcomputer van Garry Kasparov gewonnen, in de jaren daarna leerden de schaakcomputers zichzelf schaken en tal van andere spellen. Maar nu versloeg een computer de mens in een menselijker spelletje: Watson herkende een gesproken vraag, begreep wat er werd gevraagd en wist het antwoord.

Robots hadden de toekomst. Er zou een nieuwe ‘overbodige klasse’ komen, voorspelde bestsellerauteur en, in veel intellectuele kringen, populaire visionair Yuval Harari in zijn boek Homo Deus. We moesten daarnaast goed nadenken over de veiligheid van de aanstormende superintelligentie die, wanneer ze daartoe de opdracht kreeg, zonder blikken of blozen ons allen kon vernietigen.

Weet u nog hoe het Watson verging? Nee, want dat was minder groot nieuws. IBM dacht een revolutie in de kankerzorg te kunnen ontketenen, kocht voor vijf miljard dollar bedrijven met grote databases (‘het nieuwe goud’) en zette zevenduizend mensen aan het werk. Maar volgens de oncologen die Watson uitprobeerden, produceerde de wondermachine voornamelijk open deuren of irrelevante suggesties. Een chemokuur die de artsen altijd al voorschreven, bijvoorbeeld. Ik leerde een nieuw Engels woord: boondoggle, een project als bodemloze put van geld en menskracht dat nooit iets oplevert.

Het verschil tussen Jeopardy winnen en kanker genezen? De antwoorden in een quiz zijn bestaande kennis, terwijl oncologen zich afvragen of bij kankerbiologie überhaupt de juiste vragen worden gesteld. Schaken of quizzen zijn overzichtelijke spelletjes van patroonherkenning met vaststaande regels. Daar verrichten algoritmes wonderen. Maar zodra het complexer wordt, struikelen de machines nog vaak. Ondertussen worden de modellen wél ingezet voor complexe zaken, zoals stikstofdepositie. Het model Aerius wordt steeds weer misbruikt om tot op de vierkante kilometer te oordelen welke boeren moeten stoppen. Zo kunnen bestuurders de verantwoordelijkheid afschuiven.

Ik had er allemaal zoveel meer van verwacht. Van kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld: het is 2022 en ik bestuur nog altijd zelf mijn auto. We gaan nog steeds dood aan domme dingen als luchtvervuiling, verkeersongelukken en te veel roken, drinken of eten.

Ook van de achterliggende datawetenschap had ik meer verwacht. Open source en keiharde betrouwbare methodes: als 3 plus 3 altijd 6 is en een algoritme niet meer is dan een miljoen van dat soort sommetjes, kun je daarop bouwen. Maar wat blijkt? Zelfs machine learning is gewoon mensenwerk. Het lijdt aan dezelfde reproduceerbaarheidsproblemen als sociale psychologie en kankerbiologie: waarbij de experimenten in het ene lab iets anders opleveren dan in het andere lab. Bovendien is de transparantie ver te zoeken.

Het is niet de eerste wetenschappelijke hype. Met genetica zou ooit elke ziekte kunnen worden genezen. Uit microbioom-onderzoek zou volgen wat iemand precies zou moeten eten. Zelfs chemie was ooit modieus. Er werden chemische stofjes gevonden voor kleur, smaak, voeding – het leven zelf bleek uit chemie te bestaan. Men ging optimistisch op zoek in het brein naar het stofje dat ons bewustzijn gaf. Alles was immers toch te reduceren tot één molecuul?

Ik ben ook teleurgesteld in mijn eigen vermogen om al die beloftes op waarde te schatten. Mijn bullshit-radar hapert soms. Ik schrijf nu al een aantal columns op rij over geopolitieke kullebul-voorspellingen van experts, over de gemiste klimaatdoelstellingen, over kunstmatige intelligentie die flopt. Maar de rode draad is: wij mensen laten ons voortdurend meeslepen door verhalen. Dat is onze diepste natuur. Ons vermogen om de werkelijkheid te zien, te weten wat waar is, wordt steeds weer vertroebeld door geloof, tijdsgeest, kuddegedrag, groepsdruk, cultuur en ijdele zelfoverschatting. Ik onderzoek die dwaalsporen, want op een dag kan ik ze misschien wél herkennen en dat brengt mij dichter bij wat ik het liefste wil: weten wat waar is.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.