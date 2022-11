De klimaattop onderhandelt door, nog steeds geen slotakkoord

Landen die deelnemen aan de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh hebben zaterdagavond nog steeds geen definitief klimaatakkoord bereikt. Hoewel internationale persbureaus berichten dat een slotakkoord in zicht is, dreigt de klimaattop, die oorspronkelijk tot afgelopen vrijdag zou duren, een tweede verlengingsdag in te gaan. „We doen ons best. Kleine, kleine dingentjes moeten nog worden uitgewerkt”, zei de woordvoerder van de voorzitter van de VN-top, Sameh Shoukry, tegen persbureau Reuters.

Voorzitter Shoukry deelde eerder op de dag een conceptversie van het akkoord. De tekst herbevestigde eerdere toezeggingen van landen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, maar het ontbrak aan ambitie en plannen voor emissiereducties die nodig zijn om dat doel te behalen.

Na dagen van onderhandelingen leverde de top zaterdagmiddag wel een doorbraakvoorstel op: een schadefonds om arme, kwetsbare landen te helpen die worden geteisterd door onherstelbare schade als gevolg van de opwarming van de aarde. De Verenigde Staten en rijke Europese landen hebben zich jaren verzet tegen dit idee, mede uit angst om aansprakelijk gehouden te worden voor hun historisch hoge uitstoot van schadelijke gassen.

Olie en gas

Hoewel het idee van het schadefonds brede steun zou hebben gekregen, bestaat er nog onduidelijkheid over welke landen in aanmerking komen voor hulp. Ook kwam de Europese Unie met een voorwaarde: grote vervuilers van dit moment, waaronder China, moeten meebetalen aan het fonds. Daarnaast eiste de EU dat andere landen meer inspanningen tonen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Een volgende kwestie die tijdens de nachtelijke onderhandelingen moet worden opgelost, is of er sterkere beloftes moeten worden gedaan over fossiele brandstoffen. Vorig jaar bij de klimaattop in Glasgow kwamen landen overeen om het gebruik van steenkool uit te faseren. Dit jaar gaat datzelfde gesprek over olie en gas. En tegen dat voorstel verzetten olie- en gasrijke landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, zich sterk.