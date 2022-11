Anatomie van lelijk kleurboek

Trailer Deze podcast luister je ook in onze app

Zo nu en dan duikt er een podcast op die onmiskenbaar tijdens een lockdown is ontstaan; de eigenzinnigheid ervan brengt je terug naar een tijd waarin men merkwaardige interesses begon te ontwikkelen. Wie is Emmy? is een goed voorbeeld. Om de coronahobby van zijn vrouw te bedienen, kocht schrijver Daan Windhorst een kleurboek. De gebrekkige kwaliteit daarvan - 15 wazige kleurplaten op slecht papier - riep vragen op. Hoe kon zo’n lelijk boek worden uitgegeven, en door wie?

Volgens de kaft komt het boek van ene Stephanie Jakken, volgens de laatste pagina ​​is dit het werk van Emmy Sinclaire. Samen met podcastmaker Nikki Dekker begint Daan een melige zoektocht, waarbij ieder uitstapje welkom is: een uitgever vertelt over de kwalificaties van kleurboeken, een jurist bekijkt of er sprake is van oplichting, en Arnon Grunberg analyseert de pseudoniemen van de mogelijke makers.

Wie is Emmy?, 9 afl. van 30-52 min, Nikki Dekker en Daan Winhorst.