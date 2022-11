Actievoerders KOZP in Staphorst belaagd door tegendemonstranten

De politie in het Overijsselse Staphorst heeft zaterdagmiddag moeten ingrijpen bij ongeregeldheden rond de intocht van Sinterklaas. In Staphorst was een protest aangekondigd van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De actievoerders werden opgewacht door een agressieve menigte, waardoor de politie en de ME werden ingezet. De gemeente heeft daaropvolgend op verzoek van de politie de demonstratie van KOZP afgelast, omdat „de veiligheid niet gegarandeerd kon worden voor zowel de bezoekers als de demonstranten”.

De gemeente Staphorst had voor de protestgroep KOZP een vak vrijgemaakt bij de intocht van Sinterklaas waar de vooraf goedgekeurde demonstratie kon plaatsvinden. Maar voordat de demonstranten in het dorp konden arriveren, werden zij op de afrit van de A28 opgewacht door een grote groep tegendemonstranten. De regionale omroep RTV Oost heeft het over honderden mensen, van wie sommigen zich met een zwart geschminkt gezicht hadden verkleed als Zwarte Piet. Dit tegenprotest was niet aangekondigd.

Op beelden van RTV Oost is te zien hoe de pro-Zwarte Pietdemonstranten auto’s, waar actievoerders van KOZP inzaten, met eieren en vuurwerk bekogelen. „Wegwezen”, „Wat doe je hier” en „Dit is een kinderfeest”, riepen sommige relschoppers. Ook zou een band zijn lek gestoken en een ruit stukgegooid. De politie bevestigt aan NRC dat een „aanzienlijk grote groep” aanwezig was op de afrit van de snelweg.

Noodbevel

Doordat de politie daar moest ingrijpen, waren er niet genoeg agenten beschikbaar die bij het geplande protest in Staphorst aanwezig konden zijn. De gemeente zag zich daarom genoodzaakt de demonstratie van KOZP te verbieden, aldus een woordvoerder van de politie. Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst kondigde om 14.12 uur een noodbevel af, terwijl de intocht in het dorpscentrum al bezig was. Dat hield in dat er geen demonstranten Staphorst binnen mochten. KOZP is toen omgekeerd.

Er zijn geen aanhoudingen verricht en geen gewonden gevallen. Wel zijn er diverse strafbare feiten gepleegd, meldt de politie in een verklaring later op de dag. „Er zijn aangiftes gedaan van bedreiging, vernieling van een auto en diefstal van goederen uit een auto.” De politie is een onderzoek gestart of personen kunnen worden gelinkt aan plegen van de strafbare feiten en bekijkt onder meer camerabeelden en roept getuigen op.

„KOZP spreekt van een schande dat het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en betoging weer wordt ontnomen door het geweld van pro-Pieten”, schrijft de actiegroep op sociale media. Voorman Jerry Afriyie spreekt van „Dokkum 2.0”, verwijzend naar toen KOZP-actievoerders in 2017 op weg naar de nationale sinterklaasintocht werden tegengehouden op de A7. Afriyie zegt tegen persbureau ANP dat de groep nadenkt over eventuele stappen tegen het demonstratieverbod.

De politie betreurt dat de demonstratie verboden moest worden. „Het recht om te demonsteren is een groot goed in Nederland”, aldus de verklaring.