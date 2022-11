Zeven jaar celstraf voor hoofdverdachte Mallorca-zaak

Sanil B., de hoofdverdachte in de zaak rondom de dood van Carlo Heuvelman op het Spaanse eiland Mallorca, krijgt zeven jaar gevangenisstraf. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vrijdag besloten. Zeven van de acht andere jonge mannen zijn ook tot straffen veroordeeld, in de meeste gevallen zwaarder dan wat de officier van justitie had geëist. Alleen Martijn T. is vrijgesproken.

In de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar werd de 27-jarige Carlo tegen zijn hoofd getrapt bij café De Bierexpress op Mallorca. Vier dagen later overleed hij aan de gevolgen van hersenletsel. Na onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie werden negen jongens uit Hilversum gearresteerd.

De zaak gaat niet alleen over de dood van Carlo, maar over meerdere geweldsincidenten op Mallorca. Sanil B., Mees T. en Hein B. werden behalve betrokkenheid bij dood van Carlo ook verdacht van betrokkenheid bij de poging tot doodslag van een ander slachtoffer bij De Bierexpress. Sanil en Mees kregen samen met vier anderen uit hun gezelschap nog een aanklacht van betrokkenheid bij een poging tot doodslag bij een ander café, en alle negen werden beschuldigd van openbare geweldpleging.

Lees ook ‘Jullie presenteren je als kalme intelligente jongens. Maar we hebben ook de beelden gezien’, zegt de rechter in de Mallorca-zaak