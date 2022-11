Zeker 21 doden, waaronder 10 kinderen, bij grote brand in Gaza

Ten minsten 21 mensen zijn donderdag om het leven gekomen bij een grote brand in de Gazastrook, meldt persbureau Reuters. Volgens de BBC zijn onder de slachtoffers zeker tien kinderen. Het aantal doden zal volgens een lokale ziekenhuisdirecteur vermoedelijk nog verder oplopen.

De brand brak uit in een gebouw in het dichtbevolkte vluchtelingenkamp Jabalia, enkele kilometers ten noorden van Gaza-stad. Op dat moment vond er een feest plaats, lieten gezondheids- en hulpdiensten weten. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, maar volgens lokale autoriteiten lag er brandstof opgeslagen in het gebouw en is er vermoedelijk een gaslek ontstaan.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde het een nationale tragedie en kondigde vrijdag een dag van rouw aan. Ook hebben de Palestijnse autoriteiten Israël gevraagd de grensovergang, die normaal ‘s nachts gesloten is, te openen voor patiënten die in kritieke toestand verkeren. Zo kunnen zij ook buiten de Gazastrook behandeld worden. De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz liet op Twitter weten dat zijn personeel zal helpen bij de „humanitaire evacuaties van de gewonden naar Israëlische ziekenhuizen.”

De Gazastrook is de thuisbasis van 2,3 miljoen mensen, een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. De strook is zo’n 40 kilometer lang en 6 tot 12 kilometer breed. Volgens de VN leven bijna 600.000 vluchtelingen in Gaza in acht overvolle kampen, waarvan Jabalia volgens de grootste is.