WK-quiz: vind 10 keer het juiste voetbalshirt

1 Völler

We beginnen makkelijk: dit shirt droeg Rudi Völler toen Frank Rijkaard hem in z’n nek spuugde op het WK van 1990.

oplossing

Duitsland, wit met zwart-rood-geel, bovenste rij, vijfde van rechts

2 Rockband

Hij had lang rood haar, een rode snor en een rode sik, speelde in een rockband én hij droeg dit shirt op het WK 1994, dat in zijn thuisland plaatsvond.

oplossing

Dit gaat over Alexi Lalas, het shirt is dat van de VS, lichtblauw met witte sterren, middelste rij, helemaal rechts

3 Iconisch

In dit shirt is maar één officiële wedstrijd gespeeld, en niet eens op een groot eindtoernooi. Het was wel het zogenoemde ‘derde’ shirt van een van de deelnemers aan het WK 1990, maar blijkbaar toen niet nodig. Het werd alsnog iconisch, onder meer doordat New Order-frontman Bernard Sumner het droeg in de clip van voetballied ‘World in Motion’.

oplossing

Engeland, lichtblauwe ruiten, bovenste rij, derde van rechts

4 Debutant

Dit shirt werd gedragen door een WK-debutant in 1986, die met een latere Ajax-coach in de ploeg alle groepswedstrijden won.

oplossing

Denemarken, gestreept en effen rood, bovenste rij, eerste van rechts

5 LADRI

„LADRI” schreeuwde de voorpagina van een van de grote sportkranten van het land: „Dieven”. Een andere riep „Vergogna!”: ‘Schande!’ Het nationale team was de dag ervoor op het WK 2002 in dit shirt op controversiële manier uitgeschakeld door Zuid-Korea.

oplossing

Italië, blauw, middelste rij, zesde van links

6 1998

In dit shirt speelde een debutant op het WK van 1998. We geven de voornamen van het team dat de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië speelde: Warren, Frank, Onandi, Ian, Peter, Theodore, Robbie, Fitzroy, Ricardo, Deon, Paul. Invallers: Darryll, Andrew en Walter.

oplossing

Jamaica, geel met groen-zwarte baan, vierde rij, tweede van rechts

7 Maradona

In dit shirt speelde Maradona tijdens het WK 1994 voor hij – na slechts twee wedstrijden – door de FIFA naar huis werd gestuurd omdat hij positief testte op doping.

oplossing

Argentinië, donkerblauw met zwarte ruiten, bovenste rij, tweede van links

8 Topscorer

De topscorer van het WK van 1998, die ook in de wedstrijd om de derde plaats tegen Oranje een doelpunt maakte, speelde dat toernooi in dit shirt.

oplossing

Dit gaat over Davor Suker, het shirt is dat van Kroatië, met de geblokte vlag, vierde rij, uiterst links

9 Artistiek

De finale van het WK 2002 werd de volgende dag door Guus Holland in NRC beschreven als „artistiek voetbal tegen industrievoetbal, voetbal om het plezier tegen voetbal om het rendement”. Dit shirt werd in die finale gedragen door het team dat volgens hem „artistiek” en „om het plezier” voetbalde.

oplossing

Brazilië, geel met dunne groene banen, onderste rij, vijfde van links

10 De duizendste goal

Op 11 juni 1978 scoorde Rob Rensenbrink de duizendste goal in de WK-historie. Maar Oranje verloor die groepswedstrijd wel, met 3-2, onder meer door een wereldgoal van Archie Gemmill, die dit shirt droeg.

oplossing

Schotland, donkerblauw, middelste rij, tweede van links

Beeldoplossing

Wil je de oplossing in één keer zien? De goede nummers staan bij het goede shirt.

oplossing