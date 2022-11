Wereldleiders weten geopolitieke spanning wat te temperen

Was de Canadese premier Justin Trudeau ondeugend geweest? Op een G20-top had hij, staand in een kamer met andere leiders, een onderonsje met de Chinese president Xi Jinping. Na afloop was in de pers te lezen wat de leiders hadden besproken. Dat was niet de bedoeling, vond China. Xi riep Trudeau vervolgens ter verantwoording, met de vanzelfsprekendheid waarmee een meester een scholier terecht wijst.

Het was één van de vele diplomatieke taferelen die afgelopen week een glimp boden op de verhoudingen in de wereld. Rode draad: ook al is de spanning te snijden, dankzij overleg werd escalatie voorlopig ingedamd en werden ongelukken voorkomen.

Diplomatieke finale

De wereld leerde ook weer eens dat je niet te fijngevoelig moet zijn in de omgang met autoritaire leiders. De Turkse president Erdogan, ook bedreven in het bitse register, ontbrak op een NAVO-overlegje dat de Amerikaanse president Joe Biden op Bali had belegd. Erdogan op de vraag waarom niet: „We zijn niet verplicht bijeenkomsten bij te wonen die er niet toe doen.”

Toch was het alsof de politieke gevoelstemperatuur even daalde. Ondanks de oorlog in Europa, ondanks de ijzige concurrentiestrijd tussen de grootmachten China en VS en ondanks de woede van de Global South over westerse nalatigheid in het klimaatdebat. „Er komt geen nieuwe Koude Oorlog”, beloofde Biden.

Foto Saul Loeb/AFP

De week begon met een ontmoeting tussen Xi en Biden (G2), gevolgd door een vergadering van de twintigste grootste economieën (G20) op Bali. De diplomatieke finale – het slot van het klimaatoverleg in Egypte – liet vrijdagavond nog op zich wachten. Klimaatexperts zagen in het lange overleg een hoopvol teken.

Tussendoor bewees de NAVO het belang van doordacht optreden. Snel werd vastgesteld dat de explosie die in de Poolse grensregio met Oekraïne twee mensen het leven kostte hoogstwaarschijnlijk was veroorzaakt door een Oekraïense luchtafweerraket en niet door een Russische aanval.

Wat leverde de week concreet op?

De kwestie-Taiwan

De leiders van China en de VS spraken af dat ministers en hoge ambtenaren weer besprekingen gaan voeren. Zo zal de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken China bezoeken. Het overleg was in de zomer tot een minimum teruggeschroefd nadat Beijing in woede was ontstoken na een bezoek van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan.

Biden deed zijn best de spanning rond het eiland, dat zichzelf ziet als onafhankelijk maar dat Beijing ziet als deel van China, iets te verminderen. Hij onderstreepte dat het Amerikaanse beleid ongewijzigd is. De VS erkennen Taiwan niet als staat, maar behandelen het wel zo en laten opzettelijk in het midden wat ze zullen doen als China Taiwan inpalmt. Biden had in weerwil van die formele lijn herhaaldelijk gezegd dat hij Taiwan desnoods militair zou verdedigen. Die provocatie bleef nu achterwege.

De kwestie-Taiwan is daarmee uiteraard niet ontzenuwd. Taiwan is een rode lijn die de VS niet mogen overschrijden, onderstreepte China na afloop. Taiwan, zei het Chinese staatspersbureau Xinhua streng, is een interne Chinese aangelegenheid.

Op Bali bereikten de G20 een akkoord over een slotverklaring waarin „de meeste” landen de oorlog in Oekraïne afkeuren, evenals het gebruik van nucleaire wapens. Ze wijzen ook op gevolgen van de oorlog voor economie en voedselschaarste. Het was een verrassing dat China de verklaring niet blokkeerde. Poetin zelf was er niet. Hij had minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gestuurd om de kritiek te incasseren. Lavrov verliet de conferentie voortijdig.

De waarde van een slotverklaring is natuurlijk beperkt. Toch denkt de Duitse kanselier Scholz dat het risico dat Poetin naar een nucleair wapen grijpt nu geringer is. „De wereld is een stuk veiliger geworden.” De verklaring bewijst volgens hem ook dat Poetin steeds minder vrienden heeft.

Bemiddelaars

Op Bali kregen vooral de middelgrote machten Indonesië en India lof voor hun werk als bemiddelaar. Turkije speelde een belangrijke rol bij de graandeal, die werd verlengd. Erdogan zou er in een telefoontje met Poetin vrijdag ook op hebben aangedrongen gesprekken over beëindiging van de oorlog te hervatten. President Zelensky onderstreepte in zijn toespraak tot wat hij de ‘G19’ noemde dat Oekraïne voorlopig wil doorvechten en straks een vredesakkoord wil dat Poetin niet kan openbreken.

Naar welke kant de week-balans voor de diplomatie doorslaat, hangt af van het resultaat in Egypte. Wordt daar een akkoord bereikt dat bestaande tegenstellingen overwint?

Twee weken is er onderhandeld zonder noemenswaardige voortgang. Zoals zo vaak moeten de harde standpunten in blessuretijd vloeibaar worden. Het openingsbod voor de laatste gespreksronde kwam van de Europese Unie. Eurocommissaris Frans Timmermans liet weten dat de EU bereid is bij te dragen aan een schadefonds voor arme landen die worden getroffen door natuurrampen als gevolg van klimaatverandering.

Het Europese bod is niet onvoorwaardelijk. Zo wil de EU dat er in de slotverklaring in krachtiger bewoordingen dan in de conceptversies wordt gepleit voor het afschalen van het gebruik van alle fossiele brandstoffen, dus inclusief olie en gas. Daarnaast stelt de EU aan het fonds zelf voorwaarden: aan betalers én ontvangers. De VS moeten meedoen, maar ook sommige landen die in 1992, toen de basis werd gelegd voor het internationale klimaatoverleg, nog officieel werden aangemerkt als ontwikkelingslanden – zoals China, Qatar en Saoedi-Arabië. En alleen de allerarmste landen komen volgens de EU in aanmerking voor financiële hulp.

De VS zijn niet blij met het voorstel, zij voelen niets voor een schadefonds. China is juist een groot voorstander, maar wil niet meebetalen uit vrees dat het daarmee zijn formele status als ontwikkelingsland kwijt raakt. Sommige rijkere ontwikkelingslanden, zoals Zuid-Afrika, beseffen dat ze in het Europese voorstel nooit geld uit dit fonds zullen ontvangen. Uiteindelijk zullen dus veel landen concessies moeten doen.

Met medewerking van Paul Luttikhuis.