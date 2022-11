Ter gelegenheid van de sterfdag van Søren Kierkegaard (11 november 1855), verscheen een verzamelbundel met 501 wijsheden. De samensteller, Geert Jan Blanken, twittert elke dag een Kierkegaard-wijsheid. Het is een van de redenen dat ik op Twitter zit, want de overpeinzingen van de Deense filosoof zijn poëtisch en immer actueel. Als ik een lezing geef over falen, sluit ik die af met een citaat van Kierkegaard: „Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen.” Ik hou veel van het citaat, omdat dit het levensmotto van mijn vader was. De wijsheid rolde uit de pen van een grote somberaar, zijn achternaam betekent ‘kerkhof’; Kierkegaard durfde zowat niets in het leven, bleef haperen en hangen. Juist hij spoort aan te wagen. In het Deens staat er het krachtigere ‘wagen’, niet ‘durven’. Je zet iets op het spel, de uitkomst is onbekend. Doe het toch maar, als je het niet doet, zul je jezelf tekortdoen.

In dezelfde week dat de bundel met Kierkegaards wijsheden verscheen, zag ik een film die de bodem wegsloeg onder dit citaat. De documentaire Innocence van Guy Davidi op het IDFA gaat over vier Israëlische tieners. Zodra ze achttien zijn, moeten ze drie jaar lang verplicht het leger in. De eerste anderhalf uur volgen we hun levens via homevideo’s, veelal de vrolijke, onstuimige buitenkant, en horen we via een voice-over dagboekfragmenten wat zich werkelijk in hun gedachten afspeelt. Een van de jongens denkt dat hij te gevoelig is, misschien is hij anders dan anderen. We horen de schrijnende uitspraak van een dochter tegen haar ouders: „Dat ik glimlach betekent niet dat het goed met me gaat.” En we maken mee hoe ze vanaf de kleuterleeftijd klaargestoomd worden om hun land drie jaar te gaan dienen: ze krijgen schietlessen (uitje!), bezoeken militaire jeugddagen (op een tank klimmen!), krijgen gastlessen van soldaten, bezoeken een concentratiekamp, dragen de vlag als een schild. In hun vorming tot Israëlisch staatsburger worden ze langzaamaan gedesensitiveerd, gehard om het geweld te kunnen verdragen, om te kunnen doden. Onvergetelijk is het beeld van een tienermeisje dat huilend probeert de trekker over te halen tijdens het schietuitje. Ze wil niet schieten, ze durft het niet. Ze is bang om zichzelf pijn te doen. Ze doet het tóch.

Doe het niet, smeek je als kijker. Blijf het níet durven.

Ik realiseerde me dat ik tijdens lezingen in het land over faalangst en jong zijn, steevast het tegenovergestelde heb aangeraden, namelijk: bij twijfel, wees kierkegaardiaans faalmoedig. Maar het citaat gaat dus niet in elke context op. Ik dacht aan de Israëlische jongeren, die het ‘wagen’ met de paplepel krijgen ingegoten, die elke sensitiviteit de kop in moeten drukken en alleen aan een dagboek durven toevertrouwen: ik ben bang, ik durf niet. Zou je met Kierkegaards waagfilosofie je doodslot bezegelen, moet zijn filosofie uit handen van tieners blijven?

Ik schreef een briefje aan zijn biograaf, Geert Jan Blanken. Ik vroeg hem of Kierkegaard toevallig ook ergens aanbeveelt om níét te durven. Nee, schreef hij me terug. Durven is voor de Deense filosoof altijd de uitweg uit vergeefse vertwijfeling. Kierkegaard waarschuwt tegen uitstellen, lafhartigheid en besluiteloosheid. Maar de ruimte van niet-durven is van waarde, want je moet je niet te snel ergens toe bekennen, dat kan een valkuil zijn, dus blijf jezelf bevragen.

De mokerslag van Innocence zit aan het einde van de film. De vier jongeren kunnen de druk niet aan en maken allemaal een eind aan hun leven in het leger. Davidi levert met zijn hartverscheurende documentaire ferme kritiek op de Israëlische – nee, op élke – dienstplicht. Ik dacht aan de ouders van de kinderen, eentje mompelde nog: wij vinden het oké als je niet durft, als je niet gaat. Soms is niet durven even je evenwicht verliezen, durven jezelf verliezen.

Maar: volmondig niet-durven, dwars tegen de norm in, met een even ongewisse uitkomst (hoe gaat weigeren je leven verder bepalen?) is dus óók een waagstuk! Zo geldt Kierkegaard toch weer, steekt hij tieners juist een hart onder riem om te reflecteren op hun angsten, die zeer serieus te nemen, en de relatie tot de conventie te blijven bevragen. Hij zegt het zo in Of/Of (Enten/Eller): „Belemmer de opvlucht van je ziel niet, bedroef niet het betere in jezelf, mat je geest niet af met halve wensen en halve gedachten. Vraag jezelf en blijf jezelf vragen, tot je het antwoord vindt: want alleen die waarheid die opbouwt, is waarheid voor jou.”

