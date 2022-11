Andreas Burnier schreef, zo las ik in de bloemlezing Elk boek is een gevaar, na de oorlog ‘duitsers’ consequent zonder hoofdletter en ‘Joden’ met hoofdletter: „Dat ik nu ‘duits’, enzovoort, bij wijze van uitzondering, niet met een hoofdletter schrijf, is een vorm van piëteit jegens de door hen vermoorde familieleden, vrienden, schoolgenoten. Een machteloos symbool, daar ben ik mij van bewust.”

Ik moest aan Burnier denken toen een lezer signaleerde dat NRC in korte tijd tweemaal het bijvoeglijk naamwoord ‘zwart’ met een hoofdletter had geschreven. In een artikel van kunstredacteur Arjen Ribbens over een expositie van ‘Zwarte klokken’ en in een boekbespreking. De lezer vroeg zich af wat er verder allemaal gehoofdletterd zou worden, al dan niet op verzoek. Wit ook?

In het artikel van Ribbens (26/10) werd het gebruik van ‘Zwart’ uitgelegd. De betrokken klokken zijn niet zwart van kleur. Het zijn tweehonderd jaar oude vergulde pendules waarop tot slaaf gemaakten worden afgebeeld in volle uitbuiting, bijvoorbeeld terwijl ze halfnaakt met balen tabak of koffiebonen sjouwen. Onderzoeker Bart Krieger legde in het artikel uit waarom hij de voorkeur geeft aan een grote Z, zowel in de aanduiding van de klokken als in de beschrijving van zwarte (of Zwarte) mensen: „Het gaat over Blackness, dat in Amerika ook altijd met een hoofdletter geschreven wordt.”

The New York Times besloot twee jaar geleden ‘Black’ voortaan met een hoofdletter te schrijven, verwijzend naar de „gedeelde cultuur en geschiedenis” van zwarte Amerikanen. Nu is het eenvoudige feit dat iets in de Verenigde Staten gebeurt niet noodzakelijkerwijs een reden om het in NRC over te nemen (of af te wijzen). Bovendien is de Amerikaanse pers scheutiger met hoofdletters: een woord als Latino wordt er sinds jaar en dag met kapitaal geschreven.

Billijk

Arjen Ribbens besloot aan het verzoek van zijn geïnterviewde gehoor te geven. „Dat leek me billijk. Ik wilde daarbij wel uitleggen waarom die hoofdletters er stonden.” Het is niet zo dat hij voortaan altijd Zwart zal schrijven. „Het kan in een volgend stuk weer zwart zonder hoofdletter zijn.”

De kwestie was vooraf voorgelegd aan de hoofdredactie. NRC volgt de ‘witte spelling’ waarin zwart en wit met een kleine letter worden geschreven, maar de spellingsregels zijn niet in beton gegoten. Adjunct-hoofdredacteur Monique Snoeijen wil journalisten niet voorschrijven welke woorden te gebruiken. „In een situatie als deze is het aan de auteur. Het criterium is uiteindelijk dat voor de lezer duidelijk is wat we doen en waarom.” De krant wil niet voorop lopen en een taalverandering afdwingen, zegt Snoeijen. „Taal ontwikkelt zich, dingen raken ingeburgerd – of niet.”

Intussen maakt een kleine inventarisatie van het zwarte (of Zwarte) hoofdlettergebruik in dit grijze gebied een dynamische indruk. De hoofdlettervariant haalde de afgelopen jaren een aantal keer de krant, maar werd ook regelmatig door eindredacteuren of chefs geschrapt. Zo kreeg cultuurredacteur Toef Jaeger een jaar geleden te horen dat Nobelprijswinnaar Abdulrazak Gurna een ‘zwarte auteur’ moest zijn en geen ‘Zwarte auteur’, zoals zij had geschreven. Korter geleden werden ‘Zwarte vrouwen’ in een televisierecensie van Wilfred Takken veronderkast tot ‘zwarte vrouwen’. Dat was op 7 november dit jaar, twee weken na het stuk over de Zwarte klokken.

Het n-woord is de laatste jaren gemarginaliseerd in de NRC-kopij

Verwant aan de hoofdletterzaak was de verwondering van een lezer die struikelde over het woord „n*ger” in een artikel over omroep Ongehoord Nederland (19/9). Daarin werd een citaat van een van de presentatoren van die omroep zo weergegeven: „Je ziet dat blanken in elkaar worden geslagen door n*gers – zien we overigens op grote schaal.” De lezer vroeg zich af of de krant het n-woord (zo noemde hij het dan weer niet) soms niet meer op wil schrijven. Dat klopt. Het woord is de laatste jaren gemarginaliseerd in de NRC-kopij. De afgelopen twaalf maanden stond het achtmaal in de krant, waarvan vijf keer in een artikel over racisme of over gebruik van het woord zelf, tweemaal in historische citaten (waaronder een dichtregel van Lucebert) en eenmaal tussen aanhalingstekens in een passage over hoe in de negentiende eeuw tegen zwarte mensen werd aangekeken. Ter vergelijking: het ‘n-woord’ stond in dezelfde periode 28 maal in de krant.

Een formele regel voor het n-woord is er niet, maar parafraseren heeft de voorkeur. Wat de hoofdredactie betreft is de variant met de sterretjes een oplossing als het echt niet anders kan. Wilfred Takken, auteur van het artikel over Ongehoord Nederland, koos ervoor omdat hij de ernst van het racisme in de uitzending duidelijk wilde maken. „Maar het n-woord wil ik echt niet meer schrijven. Ik had het eerst met vijf sterretjes geschreven, daarna is dat in overleg met een eindredacteur die ene ster geworden.”

Zelf had ik het in dit geval bij een parafrase gelaten. Daarmee was al voldoende duidelijk gemaakt dat de omroep zich racistisch uitliet en ook dat het gebruik van het n-woord hier veel weg had van een welbewuste provocatie. Als een precies citaat nodig is om de tekst te beoordelen, zou ik die dan voluit noemen, zoals dat wel vaker gebeurt bij afschuwelijke uitspraken die mensen nu eenmaal doen.

Of Zwart met een hoofdletter uiteindelijk de krant gaat domineren, is afwachten. Dat de hoofdredactie individuele auteurs hierbij een grote verantwoordelijkheid geeft, vind ik te prijzen. Wat het letterbeleid van de ombudsman (onderkast) zelf betreft: die is zelfverklaard hoofdletterscepticus en trouwens ook, Andreas Burnier indachtig, voorstander van machteloze symbolen van piëteit.

Arjen Fortuin

REACTIES ombudsman@nrc.nl Spreekuur op maandag via nrc.nl/ombudsman

DE LEZER SCHRIJFT… over een ‘Joods-Italiaanse’ filosofe Ik ben verbaasd dat er bij het interview met de Italiaanse filosofe Donatella Di Cesare (‘Dit is de zelfmoord van Europa’, 14/11), waarin ze zich uitspreekt voor onderhandelingen met Rusland, wordt aangegeven dat zij een Joodse filosofe is. Mijns inziens is het totaal niet relevant of zij Joods is. Waarom heeft de krant ervoor gekozen dit in het artikel te vermelden? Marjolein Verstappen

DE KRANT ANTWOORDT… Donatella Di Cesare wordt ook door het Nexus instituut (dat haar naar Nederland haalt) aangeduid als ‘Joods-Italiaanse filosofe’. De auteur van het artikel, correspondent Ine Roox zegt: „Toevoegen dat deze filosofe Joods is, is in mijn ogen neutraal en in haar geval ook extra relevant aangezien Di Cesare boeken schreef over en debatten wijdde aan de Shoah, aan negationisme, en posities innam over Israël en Palestina. In het stuk heb ik gekozen voor een focus op Oekraïne en Rusland, de reden waarom ze werd uitgenodigd in Amsterdam.” Daar staat tegenover dat de NRC Code terughoudendheid bepleit in het vermelden van afkomst. In het nu gepubliceerde artikel komen Israël noch jodendom aan de orde en ook de publicaties over die onderwerpen haalden de korte biografie bij het interview niet. Daardoor werd het voor de lezer van het artikel niet duidelijk wat de relevantie van die vermelding ‘Joods’ is.