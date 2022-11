Voor Xavi Simons is het wennen aan Qatar en aan Oranje

Xavi Simons ramt de bal op het veld van Qatar University met rechts stijf in de kruising. Dit is precies wat bondscoach Louis van Gaal wil zien van zijn jongste international. Flair. Durf. Op een kleine tribune klapt een groepje arbeidsmigranten voor het doelpunt van de PSV’er. Even later gaan ze op de foto met de nummer 25 van Oranje. Camera’s van internationale media filmen het tafereel. Daarna een groepsfoto met allemaal lachende gezichten.

Het Nederlands elftal laat zich de eerste week in Qatar van verschillende kanten zien. Als een hongerige selectie die na de afwezigheid bij het WK van 2018 in Rusland zichzelf weer ziet als een grootmacht – „we can come an end”, stelde Van Gaal na een vraag van een Engelstalige verslaggever. Én als een ploeg met oog voor de schending van de mensenrechten in Qatar. Daarom zijn er donderdag op uitnodiging van de KNVB twintig arbeiders uit landen als Sri Lanka, Bangladesh, Nigeria en Nepal aanwezig bij de training. Een gebaar van goede wil naar de bouwers van de stadions, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken. Als een kennismaking. Veel meer ook niet. Er werd niet of nauwelijks over de arbeidsomstandigheden gesproken. Volgens aanvoerder Virgil van Dijk was het voor iedereen „een avond om niet te vergeten.”

Vijfsterren basiskamp

Het Nederlands elftal voelt zich na een kleine week langzaam maar zeker thuis in Qatar. De focus ligt er op voetbal. Oranje kwam op dinsdag aan met een charter. Van Gaal stapte in Doha als eerste uit, gevolgd door captain Van Dijk, en werkte direct een besloten uitlooptraining af. Vervolgens checkte de staf en de selectie in bij The St. Regis Doha, het vijfsterren basiskamp met privé-strand aan de westelijke baai van de stad. Van Gaal noemde het hotel en de traningsvelden in Qatar „fantastisch”.

Oranje trainde in aanloop naar de eerste groepswedstrijd, maandag tegen Senegal, meerdere keren bewust overdag om te wennen aan de hitte van circa 32 graden. Al wordt het volgens de voorspellingen de komende week ietsje minder warm. Voor Xavi Simons is de hitte niet zo’n probleem. Dat is hij wel gewend van de vele zomers die hij in Spanje doorbracht.

Simons was zeven jaar toen Nederland in 2010 de WK-finale in Johannesburg tegen Spanje verloor - hij woonde toen al daar. Zijn idolen Xavi Hernández en Andrès Iniesta speelden bij Spanje, maar Simons was voor Oranje. Hij weet nu nog hoe chagrijnig ze waren na die wedstrijd. Maar ook dat hij zichzelf als jeugdspeler van FC Barcelona voornam om zelf ooit een wereldkampioenschap te spelen. En twaalf jaar later is het zover. De negentienjarige Simons is een van de 26 internationals van Oranje. „Ik ben best trots op mezelf”, zegt hij als hij zich in Zeist meldt voor zijn eerste training onder Van Gaal.

Van PSG naar PSV

Het is snel gegaan met de geboren Amsterdammer. PSV maakte eind juni bekend dat het Simons overnam van Paris Saint-Germain. De verwachtingen waren hooggespannen, maar vrijwel niemand had gedacht dat Simons als basisspeler van PSV mee naar Qatar zou gaan. Misschien hield hij er zelf als een van de weinigen rekening mee. „Het zat toch in mijn achterhoofd toen ik bij PSV tekende”, zegt Simons. „Niet dat het echt een doel was. Maar ik geloof erin dat alles mogelijk is als je iets echt wil. Al is dit voor mij wel echt een droom.”

Simons had op vrijdag 11 november vanuit Zeist de opdracht gekregen om die morgen tussen half negen en tien bereikbaar te zijn. Dan zou Van Gaal persoonlijk de afvallers bellen. De mobiele telefoon van Simons ging niet. Al was hij er pas gerust op toen zijn naam om twaalf uur bij de WK-selectie stond. Zijn moeder barstte in huilen uit. Dat deed hem wel wat. „Mijn moeder heeft er ook heel veel voor gedaan”, zegt de zoon van oud-prof Regillio Simons.

Simons is als voormalig eerste-elftalspeler van Paris Saint-Germain en als international van PSV zijn vader al voorbijgestreefd. „Ik ben FC Barcelona dankbaar voor de tien jaar dat ik daar ben geweest. Als voetballer en als mens ben ik daar gegroeid. Bij PSG heb ik de eerste echte stappen als profvoetballer gezet en als voetballer van PSV ontwikkel ik me snel”, vertelt Simons, die de eerste helft van het seizoen na 22 wedstrijden afsloot met tien doelpunten en vier assists.

Simons vervult als benjamin de rol die Memphis Depay in 2014 had. Depay vestigde in Brazilië een record door met twintig jaar, vier maanden en vijf dagen de jongste doelpuntenmaker voor Oranje op een WK te worden. Simons wil dat graag verbeteren. „Het is ongelofelijk als ik nu terugdenk aan dat WK. Toen was ik elf jaar. En keken we met de hele familie naar de tv. Lekker met een ijsje erbij”, vertelt Simons. „Dat oranje shirt wilde ik ook dragen. En nu kan ik zelf jongetjes inspireren.”