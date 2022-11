Vaccinatiegegevens toch beschikbaar voor onderzoek naar oversterfte

Onderzoekers kunnen in vervolgonderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie toch gebruik maken van vaccinatiegegevens van het RIVM en testgegevens van de GGD’s. Vanwege privacyredenen kon dat tot nu toe niet, tot frustratie van onderzoekers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldt vrijdag dat er juridische mogelijkheden zijn om de gegevens voor onderzoeksdoeleinden over te dragen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de laatste maanden van 2021 overleden zo’n 3.400 meer mensen dan verwacht aan andere zaken dan het coronavirus. Een onderzoek van het RIVM en het CBS, op verzoek van het kabinet, gaf deze zomer geen uitkomst over de oorzaken voor de oversterfte. Een door de Tweede Kamer verzocht vervolgonderzoek liep de nodige vertraging op, doordat wetenschappers amper toegang hadden tot onder meer vaccinatie- en testdata.

De landsadvocaat onderzocht namens het ministerie de zaak en kwam tot de conclusie dat er een juridische grond is om vaccinatiegegevens, inclusief persoonsgegevens via het CBS, te delen met onafhankelijke wetenschappers. Daarbij mag de data niet herleidbaar zijn naar individuele personen. Naar verwachting wordt voor het einde van dit jaar in ieder geval een deel van de vaccinatiedata beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar oversterfte. Ook werkt het ministerie aan een eenmalige uitlevering van positieve testuitslagen uit de testdata van de GGD’en, waarbij het de bedoeling is hiervoor een structurele oplossing te vinden.

Voor het onderzoek naar recente oversterfte op basis van CBS-gegevens is 1 miljoen euro gereserveerd. Vanwege de gebrekkige toegang tot de benodigde data en persoonsgegevens wachtte wetenschapsfinancier ZonMW met een oproep tot onderzoeksaanvragen. De verwachting is dat deze oproep binnenkort zal worden opgesteld.