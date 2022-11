Het is geen sinecure: ruim een uur luisteren naar een speech van Donald Trump. Je moet wat voor je lezers overhebben, dus zocht ik op YouTube de redevoering op waarin hij zich kandidaat stelde voor het volgende presidentschap.

Na afloop was ik opgelucht, niet alleen omdat het achter de rug was, maar vooral omdat het in alle opzichten zo’n abominabele speech was. Er waren uiteraard de bekende bestanddelen van eerdere toespraken: de opschepperij, de zelfgenoegzaamheid, de arrogantie, de doorzichtige leugens, de valse suggesties, de als vaderlandsliefde vermomde eigenliefde, de haat voor zijn tegenstanders. Trump wordt weleens geprezen om zijn authenticiteit, maar alles aan hem ademt juist datgene wat hij anderen steeds verwijt: fakeness, onechtheid door onoprechtheid.

Mijn opluchting ontstond door een nieuwe ontwikkeling in zijn optreden: een zekere lauwheid en gebrek aan inspiratie, waardoor de rede ondraaglijk saai werd. Zijn stem klonk dof, alsof hij niet meer de kracht kon opbrengen voor zijn vroegere pathos. Mogelijk doe ik nu aan wensdenken, maar het lijkt me niet ondenkbaar dat Trump aangeslagen was door de uitslagen van de midterms. Hij heeft Biden opnieuw niet op de knieën gekregen, en hij moet nu ook in zijn partij achterom kijken, vooral naar Ron DeSantis.

Het is ook alsof steeds meer van zijn discipelen voorzichtig afstand van hem nemen, tot zijn dochter Ivanka aan toe en, niet te vergeten, zijn ex-vicepresident Mike Pence die overweegt het tegen hem op te nemen omdat hij „echt het gevoel heeft dat het Amerikaanse volk verlangt naar een nieuw leiderschap”.

Trump is een machtsdenker, hij weet wat zulke woorden kunnen betekenen.

Ook was het belangrijk dat hij niet meer verwees naar de verkiezingen van 2020, die Biden zo schandelijk van hem „gestolen” zou hebben. Zijn grootste leugen werkt opeens niet meer, hij durft hem uitgerekend in zijn belangrijkste toespraak van de laatste jaren niet meer te gebruiken. Liever nam hij zijn toevlucht tot de kleinere leugens om zijn toespraak nog enige sprankeling te geven.

De fact checkers van de progressieve Amerikaanse media doken gretig op deze leugens. Het zijn er helaas te veel om hier op te noemen. Ik las de fact checks van The New York Times, The Washington Post en CNN. Over vrijwel alle onderwerpen vertelde Trump groteske leugens. Enkele voorbeelden: Trump beweerde dat hij beslissend in actie kwam toen het coronavirus Amerika binnendrong; daarmee zou hij veel levens en de Amerikaanse economie hebben gered. Welnee, reageert The Washington Post, Trump deed niets beslissends. „Wekenlang bagatelliseerde hij de pandemie, in februari 2020 zei hij nog tegen journalisten dat het virus in april ‘wonderbaarlijk’ zou zijn verdwenen.”

Volgens Trump realiseerde hij in 2017 de grootste belastingverlaging uit de Amerikaanse geschiedenis. Fout, reageert The New Tork Times, Reagan en Obama bereikten grotere belastingverlagingen. Tot slot een typerend leugentje, louter bedoeld om Biden te beschadigen. Om diens geestelijke scherpte belachelijk te maken, schertste Trump: „Hij gaat naar Idaho maar zegt ‘welkom voor de staat Florida’.” Zowel Biden als Trump vergist zich weleens, reageert CNN, maar dit voorbeeld is „verzonnen”.