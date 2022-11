Aan het eind van de negentiende eeuw slaagde de Belgische koning Leopold II erin om rubber uit Congo op de internationale markt te verkopen. Zo kon dat rubber, een cruciale grondstof om autobanden te produceren, de internationale honger naar auto’s stillen. Dat ging niet vanzelf. Een speciale legereenheid moest ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk rubber werd gewonnen. Van Congolezen die het opgelegde dagquotum niet haalden, werden de handen afgehakt. Als straf, als afschrikmiddel, als vernedering, opdat Europeanen in hun auto’s konden rijden. Het afschrikwekkende bewind kostte zo’n tien miljoen mensenlevens, blijkt uit conservatieve schattingen.

Kiza Magendane is politicoloog. Paul Schenderling is econoom. Met twaalf deskundigen uit elf politieke partijen schreven zij recent het boek Er is leven na de groei.

Duiken we dieper in de geschiedenis, dan zien we de schade die de trans-Atlantische slavenhandel de Congolese gemeenschap heeft toegebracht. Dit alles maakt een pijnlijk patroon zichtbaar: de ‘ontwikkeling’ van het mondiale Noorden gaat gepaard met de onderontwikkeling van het mondiale Zuiden. In de klassieker How Europe Underdeveloped Africa (1972) analyseerde historicus Walter Rodney hoe geweld en uitbuiting de relatie tussen Afrika en Europa kenmerken. Slavenhandel sinds de 15de eeuw, kolonialisme in de 19de eeuw, neokolonialisme sinds de 20ste eeuw – Afrikanen worden constant opgeofferd voor het comfort van consumerende Europeanen.

Terecht plaatst Rodney vraagtekens bij het idee dat Afrikaanse landen ‘ontwikkeld’ moeten worden naar Europees voorbeeld, vooral als die ontwikkeling gepaard gaat met de uitbuiting van mens en natuur en er geen rekening gehouden wordt met de sociale dimensie van het menselijke bestaan. Nu willen veel Europeanen het historische patroon doorbreken, en daarbij is dit decennium cruciaal: onze huidige keuzes bepalen of we het patroon voortzetten of veranderen. Twee ontwikkelingen tonen dit aan, en beide zijn gerelateerd aan de klimaatcrisis.

Bittere bijsmaak

Ten eerste proberen de landen in het mondiale Noorden door massale investeringen in de energietransitie hun economieën te vergroenen én verder te laten groeien. Voor mensen in het mondiale Zuiden heeft dit streven naar groene groei een bittere bijsmaak. Het Internationaal Energie-Agentschap (IEA) schat dat de vraag naar materialen die nodig zijn voor de energietransitie, zoals lithium en kobalt, de komende twintig jaar met 2.000 tot 4.000 procent zal stijgen. Het totale materiaalverbruik van rijke landen zal in de komende veertig jaar met 60 procent stijgen. Dat komt omdat de nieuwe energie-infrastructuur, bestaande uit zonnepanelen en windparken, meer materialen nodig heeft dan de oude, en omdat elektrische auto’s zes keer zoveel zeldzame mineralen vergen als conventionele auto’s.

De winning van deze grondstoffen gaat gepaard met veel energieverbruik, milieuvervuiling en menselijk leed. Congo bezit 70 procent van de wereldwijde voorraad kobalt. De mijnbouwers, sommigen zijn nog maar kinderen, werken onder erbarmelijke omstandigheden. Op papier bestaan er diverse initiatieven die de oorsprong van grondstoffen traceren en de handel in Congolese bloedmineralen uitbannen. In werkelijkheid smokkelen rebellengroepen Congolese grondstoffen naar buurlanden, zodat ze op de internationale markt als niet-Congolese grondstoffen kunnen worden verhandeld. Momenteel woedt er een oorlog in het oosten van Congo, waar rebellengroepen het volk terroriseren en strategische grondstoffen veilig stellen voor de internationale markt. Intussen verwoest deze mijnbouw de natuur. En zo betalen Congolezen en anderen in het mondiale Zuiden wéér de prijs voor onze welvaart – tenzij wij de status-quo veranderen.

Ten tweede lopen de noordelijke landen nog steeds weg van hun verantwoordelijkheid om de toegebrachte schade te compenseren. Het mondiale Noorden is voor 90 procent verantwoordelijk voor de huidige klimaatcrisis, zo becijferde antropoloog en schrijver Jason Hickel in 2020. En hoewel rijke landen zich in 2009 committeerden om tot en met 2025 jaarlijks honderd miljard dollar beschikbaar te stellen voor de klimaattransitie en -adaptatie in het mondiale Zuiden, zijn ze hun afspraken tot nu toe niet nagekomen.

Bovendien is honderd miljard veel te weinig. Alleen al de schade van de overstromingen in Pakistan in het afgelopen jaar wordt op veertig miljard dollar geschat.

Het heeft iets ongemakkelijks dat arme zuidelijke landen moeten bedelen om geld uit het rijke mondiale Noorden. Want is het niet rechtvaardig dat rijke landen betalen voor de schade die zij hebben berokkend, met hun overconsumptie, en door zuidelijke landen uit te buiten?

Consumptiegroei

Gelukkig kunnen rijke landen dit patroon alsnog doorbreken. Door hun consumptiegroei in te perken, of zelfs te stoppen. Blijft de koopkracht gelijk, dan zal het materiaalverbruik van rijke landen de komende veertig jaar met 30 procent dalen en neemt de uitstoot van broeikasgassen in rijke landen 40 procent sterker af.

Dit biedt zuidelijke landen de kans om, binnen de draagkracht van de aarde, hun economieën verder te ontwikkelen. Daalt de uitstoot in rijke landen aanzienlijk sneller, dan is er binnen het resterende mondiale koolstofbudget meer ruimte voor landen in het mondiale Zuiden om nog te groeien. De noordelijke landen kunnen hun geloofwaardigheid die ze in grote delen van het Zuiden zijn verloren, terugwinnen. Het Zuiden zal immers niet bereid zijn de eigen uitstoot te verminderen als het Noorden niet bereid is tot consumptiebeperking – en terecht. De patstelling tussen Noord en Zuid, die nu telkens échte vooruitgang op een klimaattop tegenhoudt, kan daarmee worden doorbroken.

Om die consumptiebeperking te bewerkstelligen moeten rijke landen een sociaal en realistisch beleid doorvoeren. Bijvoorbeeld door minder belasting te heffen op arbeid en meer op vervuilende vormen van consumptie. Diverse economen pleiten hier al langer voor. Voor 90 procent van de Nederlandse huishoudens zou zo’n maatregel gunstig uitpakken; zij hoeven geen extra belasting af te dragen. De extra belastingen die de overige 10 procent van de – rijke – huishoudens moet afdragen, kunnen in een ‘klimaatrechtvaardigheidsfonds’ worden gestort.

Onrechtvaardig is dat niet; de rijkste 10 procent van de Nederlanders behoort tot de rijkste 1 procent van de wereldbevolking en zij veroorzaken evenveel uitstoot van broeikasgassen als de armste helft van de wereldbevolking.

Herstelprogramma

Dit klimaatrechtvaardigheidsfonds kan voor twee doeleinden worden ingezet. Ten eerste kan de overheid het geld aanwenden voor de klimaattransitie en -adaptatie in het mondiale Zuiden en voor een serieus herstelprogramma voor zwaar getroffen landen zoals Pakistan. Dat herstelprogramma moet niet alleen bestaan uit middelen om de verwoeste natuur en gemeenschappen te herstellen, maar ook uit kennis en politieke wil om de wetteloosheid en de uitbuiting aan te pakken.

Ten tweede kan de overheid het geld gebruiken om de laagste inkomens in Nederland een klimaatdividend te betalen. Deze groep mensen profiteert het minst van milieusubsidies en kan met het klimaatdividend eindelijk volwaardig meedoen aan de duurzaamheidstransitie.

Is consumptiebeperking een zegen of een vloek? Ook hier kunnen we leren van de Congolese geschiedenis. In de documentaire City of Joy vertelt iemand hoe bevrijdend het leven in harmonie met het bos rondom de oostelijke stad Bukavu was, voor de oorlog om de grondstoffen begon. Ver voor de aanvang van de slavenhandel leefden de inwoners, de Bashi, daar in harmonie met de natuur. Ze hechtten waarde aan het bezit van land en vee; daarmee konden ze in hun basisbehoeften voorzien. Net als andere etnische groepen in de regio, zoals de Banyamulenge en de Barundi, zijn de Bashi in staat om levensvreugde en extase te ervaren op basis van wat land en vee geven – niet op basis van wat materieel bezit geeft.

Sinds de jaren 60 is de consumptie in Nederland vervijfvoudigd, terwijl ons geluksniveau gelijk is gebleven. Betekent dit dat we het maximale geluksniveau hebben bereikt? Niet per se. We kunnen onze focus verschuiven van kwantitatieve groei (van consumptie en bbp) naar kwalitatieve groei (van levensgeluk).

Vijf rijke landen hebben deze weg al ingeslagen: Schotland, Nieuw-Zeeland, IJsland, Finland en Wales. Vier van de vijf landen worden door een vrouwelijke regeringsleider bestuurd. Zij tonen het leiderschap dat in Nederland en andere landen zo node wordt gemist, met een focus op klimaatrechtvaardigheid en welzijn in plaats van op consumptiegroei. Laten we dit voorbeeld volgen: het is goed voor de wereld en goed voor Nederland.

