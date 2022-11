Senegalese topspeler Mané zal niet spelen op WK door blessure

Sadio Mané zal niet meedoen aan het WK voetbal in Qatar. De sterspeler raakte op 8 november geblesseerd tijdens een wedstrijd tussen zijn club Bayern München en Werder Bremen. De kuitbeenblessure die Mané opliep blijkt ernstiger dan gedacht, zo meldde de Senegalese Voetbalfederatie woensdagavond. Nederland speelt op 21 november zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Senegal.

„Helaas heeft een MRI-scan laten zien dat de vooruitgang niet zo voorspoedig was als we hadden gehoopt”, zei de Senegalese teamdokter Manuel Alfonso volgens persbureau AP. Mané zal de komende dagen in München beginnen aan een revalidatietraject voor zijn blessure.

Mané is de sterspeler van Senegal. In februari won het team het Afrikaanse kampioenschap na een doelpunt van de aanvaller. Deze zomer werd hij verkozen tot beste voetballer van Afrika.

