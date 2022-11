Resten van explosieven gevonden bij Nord Stream, ‘sabotage staat vast’

Op de plaatsen waar de Nord Streampijpleidingen eind september beschadigd zijn, hebben onderzoekers sporen van explosieven gevonden. De Zweedse openbaar aanklager, die het onderzoek leidt naar de beschadigingen van de parallel lopende Nord Stream 1 en 2, heeft vrijdag volgens internationale persbureaus bevestigd dat sprake is van sabotage. De onderzoekers hebben nog niemand beschuldigd, maar het lopende onderzoek „zal bepalen of er verdachten kunnen worden geïdentificeerd”, aldus de aanklager.

Zweden en Denemarken onderzoeken vier gaten in de twee gaspijpleidingen die werden gebouwd om Russisch gas naar Europa te transporteren via de Oostzee. In september vonden daar explosies plaats, waarna gas de zee in lekte in de Zweedse en Deense economische zones. Zweedse media toonden een maand later onderwaterbeelden van een grote scheur in zeker een van de gasleidingen.

Lees ook dit artikel: Waarom bleef het gas zo lang stromen uit de Nord Streampijpleidingen? En had het beter in brand kunnen vliegen?

Geopolitieke druk

De Nord Stream 1 was op het moment dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden, zo beweerde in ieder geval het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. De gastoevoer vanuit Rusland via de pijpleiding werd door Moskou al vaker opgeschort of gepauzeerd om de geopolitieke druk op het Westen op te voeren. De Nord Stream 2 is vanwege het uitbreken van de oorlog nooit door Duitsland in gebruik genomen.

Na de explosies werd door Westerse landen veel gespeculeerd of Rusland erachter zou zitten. Moskou eiste inzage en inspraak in het onderzoek, wat door de Zweedse regering werd geweigerd. Eind oktober beschuldigde het Russische ministerie van Defensie het Britse marinepersoneel van het opblazen van de pijpleidingen, zonder daarvoor bewijs te leveren. Londen heeft de beschuldiging ontkend.