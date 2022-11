Regering-Biden wil immuniteit verlenen aan Saudische kroonprins in zaak Khashoggi

De regering-Biden heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de kroonprins van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman, immuniteit te verlenen in de civiele zaak die tegen hem loopt voor betrokkenheid bij de moord op journalist Jamal Khashoggi. Dat meldt CNN donderdag.

Bin Salman werd onlangs tot premier van Saoedi-Arabië benoemd, een functie die normaal door de koning zelf wordt bekleed. Als gevolgd daarvan komt hij in aanmerking voor immuniteit als buitenlands regeringsleider. De zaak tegen de kroonprins was aangespannen door de verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz.

De kroonprins wordt door westerse landen gelinkt aan de moord op de Saudische journalist Khashoggi, die in 2018 werd vermoord in het Saudische consulaat in Turkije. Zo concludeerde de CIA dat de moord op de journalist waarschijnlijk geschiedde op last van Bin Salman. De kroonprins ontkent zelf iets met de moord te maken te hebben.

Het is opvallend dat de Amerikaanse president Joe Biden het verzoek voor immuniteit heeft ingediend. Tijdens zijn verkiezingscampagne zei hij over de zaak dat de „kroonprins opdracht tot de moord heeft gegeven”. Ook beloofde hij de Saoedische leiders te behandelen als „de paria’s die ze zijn” wegens hun rol bij de liquidatie van de journalist.

Deze zomer bezocht Biden Saoedi-Arabië om de relaties met het land aan te halen. Hij ontmoette daar ook de kroonprins en gaf hem een boks.

