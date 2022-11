Rechter geeft NRC gelijk in zaak-Aachboun: geen sprake van onrechtmatige publicatie

De journalisten achter het NRC-artikel over fiscalisten Karim Aachboun en Ad Aerts van adviesbureau Taxeco zijn niet buiten de grenzen van de journalistieke vrijheid gegaan en er was geen sprake van onrechtmatig handelen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag geoordeeld. Aachboun, die in het gewraakte artikel de ‘Rocky van de Zuidas’ wordt genoemd, had een kort geding aangespannen voor wat hij „een poging tot karaktermoord” noemde. De rechter volgt NRC op alle punten bij de verwerping van de vordering.

In het artikel wordt uitvoerig beschreven hoe Aachboun, samen met zakenpartner Aerts, te werk gaan. Ze worden vervolgd voor het afdreigen - een soort chantage waarbij geen geweld gebruikt wordt of wordt gedreigd met geweld - van de familie De Mol en Aachboun is ook als verdachte aangemerkt in een lasterzaak. NRC schreef ook dat ze een rechter op het verkeerde been hebben gezet bij een beslaglegging en dat Aachboun ruim een ton huurachterstand bij een bv opbouwde. Ook laten ze een spoor van wrakingsverzoeken achter. Vanwege de publicatie in NRC spande Aachboun een rechtszaak aan.

In het vonnis zegt de rechter dat het artikel bijdraagt aan het publieke debat, en dat er geen sprake is van inbreuk op het privéleven van de fiscalist. Juist vanwege de publieke rol van Aachboun moeten hij en zijn partner meer kritiek kunnen dulden. Daarnaast zijn Aachboun en zijn partner volgens de rechter voldoende in gelegenheid gesteld wederhoor te geven.