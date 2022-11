Prijs voor beste documentaire op IDFA naar ‘Apolonia, Apolonia’

Apolonia, Apolonia is donderdag gekozen tot de beste documentaire van het Internationaal Documentaire Filmfestival (IDFA). De Deense filmmaker Lea Glob volgde vanaf 2009 Apolonia Sokol, die als schilder haar plaats in de kunstwereld zoekt. Glob maakt de kijker deelgenoot van de subtiele en minder subtiele obstakels die de overwegend mannelijke kunstwereld opwerpt, en hoe die Apolonia, behept met een zeldzame focus en zelfvertrouwen, soms doen wankelen.

De Envision Competitie, gericht op meer experimenteel werk, werd gewonnen door Manifesto van Angie Vinchito, een indringende, dreigende collage van live-streams en YouTube-filmpjes van Russische scholieren. Vinchito’s briljante montage geeft een schokkend beeld van opgroeien in een repressieve samenleving.

Beste montage én beste Nederlandse documentaire werd Journey Trough Our World van het echtpaar Peter en Petra Lataster, bekend van hun innemende, fraai observerende documentaires over juf Kiet, die immigrantenkinderen Nederlands leert. Tijdens de lockdown richtte het koppel de camera op zichzelf: woonkamer, straat, tuin. Terwijl hun leven vertraagt en inkrimpt, observeren ze nog scherper, zo blijkt.

Drama queen

In de hoofdcompetitie kreeg Simon Chambers de prijs voor beste regie met Much Ado About Dying, waarin zijn oom David de filmmaker uit India teruglokt omdat hij stervende zou zijn. Dat blijkt nogal mee te vallen; Chambers wordt tot mantelzorger van zijn chaotische oom gebombardeerd, een gewezen acteur en docent en een drama queen pur sang. Hij houdt er een prachtfilm aan over.

De prijs voor beste cinematografie ging naar Paul Guilhaume voor Paradise: een bezoek aan het Siberische dorp Shologon in de gortdroge zomer van 2021. Enorme bosbranden bedreigen van alle kanten het taigadorp, van de overheid valt niks te verwachten. Guilhaume reist met de dappere, vaak machteloze vrijwillige brandweer de oven in, waar vuur knettert en loeit, zich terugtrekt en op je af raast. Een draak met eigen wil, aldus de dorpelingen: dan liever winters van 35 graden onder nul.

IDFA gaat komend weekeind nog door en maakt bekend tot dusver 147.000 bezoekers te hebben ontvangen – een kwart meer dan vorig jaar, toen nog Covid-restricties golden. IDFA rekent uiteindelijk op 230.000 bezoekers, waarmee het pre-coronaniveau nog niet bereikt is. In recordjaar 2019 trok IDFA 292.870 bezoekers.

