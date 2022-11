Onder voorzitter Vera Bergkamp gaat het vaak mis

Zelden klonk de roep om het aftreden van een voorzitter van de Tweede Kamer zo hard als in de afgelopen weken. „Voorzitter”, zei PVV-Geert Wilders op 4 oktober in de plenaire zaal recht in het gezicht van Vera Bergkamp. „Ik had verwacht dat u zelf de afgelopen dagen zou zijn afgetreden. Het is teleurstellend dat u dat niet heeft gedaan.” Afgelopen week probeerde de PVV deze wens formeel in te dienen. Vergeefs, want het verzoek kreeg geen steun van andere fracties.

Niettemin stond de positie van Bergkamp (D66) wekenlang onder extreem grote druk. Eind september lekte via NRC uit dat het presidium van de Kamer unaniem had besloten een extern onderzoek in te stellen naar meldingen over een onveilige werkomgeving onder haar voorganger Khadija Arib (PvdA). Dat leidde nog op de dag zelf tot een kentering in een deel van de publieke opinie. Niet het functioneren van Arib kwam ter discussie te staan maar dat van Bergkamp.

Een felle reactie van Arib via Twitter gaf daar de aanzet toe. Zij kwalificeerde het besluit van het Kamerbestuur om het externe onderzoek in te stellen als „een ‘anonieme’, politieke dolksteek in mijn rug”. Ze eiste van Bergkamp „een verklaring over deze werkwijze. Dit staat haaks op zorgvuldigheid en een sociaal veilige werkomgeving.”

Niet veel later maakte Arib bekend na 24 jaar Kamerlidmaatschap af te willen treden. Eind vorige week stapte ook het voltallige ambtelijke managementteam van de Kamer op – inclusief de griffier, de hoogste ambtenaar.

De gang van zaken rond het voorgenomen onderzoek naar Arib wordt door een deel van de Kamer vooral Bergkamp als Kamervoorzitter aangerekend. Hoe kan het dat gevoelige informatie waarover in het presidium is gesproken is gelekt? Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, waarin acht Kamerleden zitten, is een politiek neutraal orgaan. De beraadslagingen zijn geheim. Daaruit lekken is een ambtsmisdrijf – Bergkamp heeft inmiddels op verzoek van de Kamer aangifte gedaan en de Rijksrecherche onderzoekt dit.

En hoe kon het dat Arib eind september niet zelf over het onderzoek naar haar was geïnformeerd, maar dat via een telefoontje van NRC had moeten vernemen? Waarom zeggen medewerkers van de Tweede Kamer, nu en dan zelfs openlijk, zich in hun werk nog altijd niet veilig te voelen? Waarom is dit precaire proces tot nu toe zo onzorgvuldig gelopen? Waar is, kortom, de regie van voorzitter Bergkamp?

Twijfel over verkiezing

Kritiek op Vera Bergkamp is niet nieuw. Al vanaf de dag dat ze werd verkozen, woensdag 7 april 2021, ligt ze geregeld onder vuur. Haar overwinning – met 74 stemmen versloeg ze al in de eerste ronde haar tegenkandidaten Arib en PVV’er Martin Bosma – werd door velen in twijfel getrokken. Er zou sprake zijn geweest van een stille afspraak tussen de twee grootste fracties in de Kamer, VVD en D66, om voor Bergkamp te gaan en niet voor de in de Kamer populaire zittende voorzitter Arib. Dit als ruilmiddel voor het overeindhouden van VVD-leider Mark Rutte. Hij was een week eerder politiek gehavend uit het debat gekomen over de manier waarop er in de formatie was gesproken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (‘functie elders’).

D66-leider Sigrid Kaag had moeten erkennen dat zij met Rutte over de kandidatuur van Bergkamp met Rutte had gebeld. „Deze zaak stinkt”, concludeerde PVV’er Gidi Markuszower daar uit. „Op deze manier wilt u toch niet benoemd worden?”

Bergkamp heeft het vermeende politieke akkoordje altijd ontkend. „Het klopt niet”, herhaalde ze afgelopen zomer in een lang interview bij Room for Discussion op de Universiteit van Amsterdam. „Ik heb alles in mijn leven op eigen kracht gedaan.” Ze heeft, vervolgde ze, wel last van „het politieke spel dat aan de andere kant wordt gespeeld”. Het beeld dat haar overwinning doorgestoken kaart is geweest „is toch blijven hangen. En dus moet ik harder werken om dat beeld van ‘het zal wel’ weg te poetsen.”

Verruwing

Dat hardere werken van Bergkamp zal geen van haar critici ontkennen, maar ook dat verliep in de eerste anderhalf jaar van haar voorzitterschap niet vlekkeloos. Juist in het meest zichtbare deel van haar werk, het leiden van debatten, gaat veel mis. Er is in de huidige versnipperde Tweede Kamer veel te doen over polarisatie, verruwing van het debat en persoonlijke aanvallen. Behalve kritiek op Kamerleden die zich daarbij ‘onparlementair’ gedragen, geldt die kritiek vooral de voorzitter die debatten laat ontsporen.

Tijdens de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen snoerde Bergkamp FVD-leider Thierry Baudet pas de mond nadat het voltallige kabinet demonstratief uit Vak K was opgestaan en de Kamer had verlaten.

Baudet had een complottheorie over de universitaire opleiding van vicepremier Kaag geëtaleerd; hij verwees naar haar als voormalig studente op een „spycollege” in Oxford. Bergkamp weifelde, greep aanvankelijk niet in en besloot uiteindelijk Baudet het woord te ontnemen na een schorsing waarin ze achter de schermen met premier Rutte overlegde. Het leidde tot een sneer van SGP-leider Kees van der Staaij. „Ik hecht er aan dat de voorzitter de orde bepaalt en dat niet de leden van het kabinet bepalen wat wel of niet door Kamerleden gezegd kan worden.”

In januari liep het debat over de Regeringsverklaring uit de hand na aantijgingen van Geert Wilders aan het adres van politici met een islamitische achtergrond. Verschillende fractievoorzitters eisten van voorzitter Bergkamp dat zij ingreep. „De voorzitter heeft ook de mogelijkheid om politici hier te vragen hun woorden terug te nemen”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver bijvoorbeeld. „En als ze dat niet doen, kunt u hun het woord ontnemen.” Bergkamp deed het niet.

Toen ze even later moest erkennen dat het niet ging om „ongewenste kwalificaties van collega’s over en weer” maar alleen uit de mond van Wilders, reageerde de PVV-leider precies met dat verwijt waar Bergkamp vanaf het begin last van heeft. „U kiest gewoon partij!”

Met dank aan de vaak kritische Kamernestor Van der Staaij wist Vera Bergkamp deze week weer wat krediet te winnen bij de Kamer en daarmee wat lucht in de lastige kwestie-Arib. De ingelaste vergadering van de Commissie voor de werkwijze liet Bergkamp tijdelijk voorzitten door de SGP-leider. Het vorige overleg waar ‘Arib’ op de agenda stond, was onder Bergkamps leiding totaal ontspoord. Van der Staaij leidde deze vergadering zakelijk en behendig – met een slim foefje wist hij de grootste criticaster van Bergkamp te neutraliseren. PVV’er Markuszower kreeg niet als eerste het woord, terwijl hij zich daarvoor wel had gemeld, maar als laatste.

Op de PVV na kreeg Bergkamp uiteindelijk alom steun voor de wijze waarop het presidium het externe onderzoek naar Arib wil laten uitvoeren. Wel wil de Kamer dat de onderzoekers ook gaan kijken naar hoe leden van het toenmalige presidium met alarmerende signalen van Kamermedewerkers over de managementstijl van Khadija Arib zijn omgesprongen. Ook Vera Bergkamp was toen al lid van dit gremium.

Soms lijkt Bergkamp zich kritiek van Kamerleden aan te trekken. In het interview met Room for Discussion omschreef ze de rol van Kamervoorzitter als „de scheidsrechter die boven de partijen staat”. Die metafoor kwam in het ontspoorde debat over de Regeringsverklaring uit de mond van Pieter Omtzigt. Maar dan in een nét iets andere context. „Als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt ‘foei, foei, u mag niet op de enkels trappen’, maar niet ingrijpt met gele en rode kaarten, gebeurt er niets. Dat is wat u aan het doen bent.”

