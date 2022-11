Boswachters laten zien hoe de natuur lijdt onder de stikstofdeken

Zodra Jan Hems doorheeft dat hij een boswachter is tegengekomen op zijn fietstocht door de Brabantse Kampina, wil hij zijn verhaal kwijt. „Ik kwam hier als dertienjarig jochie al om hout te vervoeren met een pony”, zegt de lokale bewoner, zijn e-bike aan de hand. „In het najaar was het één grote zee van bloeiende hei.” Inmiddels, ruim zestig jaar later, heeft Hems een grote grijze krulsnor. „Die hei is bijna helemaal weg.”

Boswachter Irma de Potter maakt een triomfantelijk gebaar: zo mag ik het horen. Want het valt veel mensen niet op hoe de hei eraan toe is, merkt ze. „Het gras dat tussen de heistruiken door groeit, vinden ze net zo prachtig.”

We hebben het hele Zwanenwater al op zijn kop gezet. Op een gegeven moment houdt het op Jitske Esselaar ecoloog

En niet alleen de hei heeft het moeilijk. Meer dan de helft van de types beschermde gebieden in Nederland was in 2019 in „zeer ongunstige” staat, net als meer dan een derde van de dier- en plantensoorten die volgens de Europese Unie moeten worden beschermd. Veel soorten worden niet geteld, en op sommige vlakken is een recente verbetering te zien, maar de algemene consensus is dat de natuur er slecht aan toe is.

Stikstofneerslag is een van de hoofdoorzaken waarom er nog meer kan verdwijnen, samen met processen zoals versnippering, vervuiling en verdroging.

Toch vallen de gevolgen weinig op voor de gemiddelde wandelaar. Vijf ecologen en boswachters in vijf natuurgebieden geven daarom een voorbeeld en leggen uit welke effecten stikstof heeft op kwetsbare natuur.

Fastfood voor de natuur

De invloed van stikstof loopt via twee wegen: verrijking en verzuring. In het geval van verrijking, ook wel vermesting, komen veranderingen die in de natuur altijd al plaatsvinden in een stroomversnelling. Planten die de voedingsstof beter kunnen gebruiken, nemen de plek in van planten die gedijen in een voedselarme omgeving.

De ecologen zien daarom de landschappen verdwijnen die bij zulke voedselarme bodems horen. Het trilveen van de Nieuwkoopse Plassen groeit dicht met riet. Op het zand en tussen het korstmos in de duinen komt gras tevoorschijn. En op de hei verschijnen jonge berken. Ecosystemen die juist weinig voedsel nodig hebben, worden daardoor in hun geheel verdrongen. Het eindpunt in Nederland is altijd loofbos.

„In zekere zin heeft bijna elke plantensoort in dit vochtige heidegebied het moeilijk”, zegt De Potter. „Want het gebied staat in zijn geheel onder druk. Stikstof is als fastfood voor de natuur.”

Successiestadia noemen ecologen de verschillende samenstellingen van begroeiing die elkaar opvolgen. Voor de biodiversiteit is het goed om verschillende successiestadia in hetzelfde gebied te hebben. Vandaar dat het nodig is om zo nu en dan in te grijpen om een stuk natuur weer een paar stappen terug in de tijd te zetten, bijvoorbeeld door bos te kappen, heide af te plaggen of zand te laten verstuiven.

Zuurdere bodem

Dat is nu niet meer bij te houden, zegt De Potter. „In een normaal gebied laat het volgende successiestadium soms wel veertig jaar op zich wachten. Onder invloed van een overmaat aan stikstof zie je dat het al in vijf à tien jaar tijd is dichtgegroeid.”

Behalve voedselrijker maakt stikstof de bodem ook zuurder. Hoe snel dat gaat hangt af van het type bodem. Is er veel kalk, dan kan de verzuring nog een tijdje opgevangen worden. Maar op een gegeven moment is het kalkgehalte zo laag geworden, dat de zuurgraad van de bodem snel stijgt. Dat zet weer andere processen in gang: elementen als calcium, magnesium en kalium, die voor veel planten belangrijk zijn, spoelen weg. En uit mineralen in de bodem komt aluminium vrij, dat voor veel planten giftig is. „De grond is op sommige plekken zo zuur als cola”, zegt boswachter Laurens Jansen op de Veluwe. De eikenbossen die hij beheert, gelden als ‘zuurminnend’, maar zelfs daarvoor is de bodem te zuur.

Ons landschap wordt steeds een beetje armer Martijn van Schie ecoloog

Natuurbeheerders trekken alles uit de kast om de invloed van stikstof tegen te gaan. Ze laten het gras afgrazen door schapen en runderen, zetten vrijwilligers in om jonge bomen uit de grond te trekken en schrapen soms hele stukken kaal met grof werktuig. Tegen de verzuring strooien ze met kalk of steenmeel en laten ze stukken onderlopen met mineraalrijk water.

Het is als zwemmen tegen de stroom in, klinkt door in de verhalen van de vijf ecologen en boswachters. Met veel moeite kan je blijven waar je bent, als je niets doet ga je hard achteruit. Bovendien hebben de beheermaatregelen weer hun eigen negatieve gevolgen voor de natuur. „Een gebied moet ook rust krijgen”, zegt ecoloog Jitske Esselaar in het duingebied Zwanenwater, bij Callantsoog. „Het uittrekken van bomen verstoort de bodem en een kraan rijdt de grond plat. We hebben het hele Zwanenwater al op zijn kop gezet. Op een gegeven moment houdt het op.”

Ecoloog Martijn van Schie, met zijn voeten in het drassige veenmosrietland van de Nieuwkoopse Plassen: „Als we overal intensief gaan maaien om de planten te helpen die onder de stikstofdepositie lijden, dan hebben de diersoorten die er leven daar weer last van. En vervolgens worden die zeldzaam.”

Op de rode lijst

De gevolgen van tientallen jaren te hoge stikstofneerslag zijn voor de ecologen en boswachters niet te missen. „We zien nu nog wat paars en roze”, verzucht ecoloog Ronald Popken, terwijl hij om zich heen kijkt naar de heide van het Drentse Dwingelderveld. „Maar het is vooral groen geworden van het pijpenstrootje, een grassoort. Stekelbrem, tormentil, dat is allemaal fors afgenomen. Op delen van het Dwingelderveld zag het vijftig jaar geleden geel van de Arnica montana.” Die bloem, ook wel valkruid genoemd, staat nu op de rode lijst met bedreigde soorten.

Vroeger kwamen er nog nieuwe soorten in de plaats van wat er verdween, zegt Van Schie in de Nieuwkoopse Plassen. „Nu is de rek eruit. Je kan steeds blijven roepen dat wat er volgt ook waarde heeft, maar uiteindelijk hou je maar een paar soorten over. Ons landschap wordt steeds een beetje armer.”

De stikstofuitstoot is sinds de jaren negentig al flink gedaald, maar daar merken de vijf natuurbeheerders nog niets van. Volgens verwachtingen van ecologen zullen de concentraties in de bodem nauwelijks dalen zolang er te veel stikstof op blijft neerslaan. Ook bij lagere niveaus duurt het nog tientallen jaren voordat de bodem is hersteld. En om de Nederlandse natuur nieuw leven in de blazen is ook op allerlei andere vlakken werk nodig, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van pesticidegebruik.

Boerenprotesten

Hoe de stikstofuitstoot precies omlaag moet, daar houden de ecologen en boswachters zich niet zo mee bezig. Ze kunnen een gok wagen waar de depositie vandaan komt – varkensstallen, snelwegen, overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk – maar de metingen en het stikstofbeleid zijn niet hun verantwoordelijkheid. Toch merken sommigen dat hun beroep gevoeliger ligt dan eerder. Ze willen niet allemaal op de foto, praten niet allemaal even graag over de boerenprotesten.

„De natuur is flexibel”, zegt De Potter. „Die kan zich ook weer herstellen als de condities verbeteren. Maar dan moeten we wel zorgen dat onze soorten voor die tijd niet verdwijnen.”

Dwingelderveld Klokjesgentiaan | Gentiana pneumonanthe

Foto Rein Wieringa Illustratie Irene de Goede Ronald Popken, ecoloog bij Natuurmonumenten: „Ik vind het een prachtige plant, maar vooral vanwege zijn unieke relatie met het gentiaanblauwtje. Die vlinder legt zijn eitjes alleen op de klokjesgentiaan. Als ze uitkomen, kruipt de rups de bloem in om ervan te eten, waarna hij zich op de grond laat vallen en een feromoon uitscheidt waardoor hij net als een mierenlarve ruikt. Mieren nemen de rups daarop mee hun nest in, waar hij de hele winter wordt verzorgd. In het voorjaar ontpopt hij ’s ochtends als de mieren nog inactief zijn en sluipt hij het nest uit. Dan begint het hele proces opnieuw. „De klokjesgentiaan heeft last van verdroging en versnippering van de natuur, en ook van stikstofneerslag. Door de verzuring verdwijnt de kalk uit de bodem en komt aluminium ervoor terug, dat toxisch is voor deze plant. De wortel ontwikkelt zich nauwelijks meer en jonge planten redden het niet. De klokjesgentiaan is door dit proces redelijk zeldzaam geworden, het gentiaanblauwtje nog veel zeldzamer. In het hele land zijn er nog dertien gebieden waar hij voorkomt. Hier in het Dwingelderveld gaat het nog best goed: we hebben vorig jaar 16.000 bloeistengels met 19.000 eitjes geteld.”

Kampina Kleine zonnedauw | Drosera intermedia

Illustratie Irene de Goede Irma de Potter, boswachter bij Natuurmonumenten: „De zonnedauw is een vleesetende plant. De meeste planten halen hun voedsel uit de grond, maar de overlevingsstrategie van dit plantje op voedselarme bodems is om zijn voedsel uit de omgeving te halen. Hij lokt insecten met de zoete druppeltjes die je aan de vanghanden ziet zitten. Daar blijven de insecten aan kleven, en vervolgens gebruikt de zonnedauw de druppels om ze te verteren. Zijn wortels zijn er alleen om water te drinken. „Als er te veel meststoffen neerslaan, krijgt zo’n plantje het moeilijk. Is het niet de stikstof die hem direct de nekslag geeft, dan is het wel doordat andere planten versneld gaan groeien. Hij houdt van kale bodem, en die verdwijnt door het pijpenstrootje en jonge bomen die hier opkomen.”

Zwanenwater Duinviooltje | Viola curtisii

Illustratie Irene de Goede Jitske Esselaar, ecoloog bij Natuurmonumenten: „Deze bloem kan alleen op zandige plekjes kiemen en groeien. Stikstofneerslag zorgt ervoor dat al die plekken sneller dan normaal dichtgroeien met gras of mos. Daardoor kan het duinviooltje er niet meer leven, en kan hij ook niet meer dienen als waardplant voor de parelmoervlinder die er zijn eitjes op afzet. „In de afgelopen dertig jaar zijn bijna alle verstuivingen uit het Zwanenwater verdwenen. De zandige plekken die er nog zijn, zijn meestal door vrijwilligers gemaakt om toch nog wat ruimte te maken voor het viooltje of voor de zandhagedis om op te warmen en eieren te leggen. We zijn van plan om kerven in de zeereep te graven, waardoor het kalkrijke zand over de duinen heen de natuur in kan stuiven. Dat helpt ook meteen tegen de verzuring. Maar zandverstuivingen zijn erg lastig om op gang te brengen.”

Nieuwkoopse plassen Veenmosorchis | Hammarbya paludosa

Martijn van Schie, ecoloog bij Natuurmonumenten: „Van alle orchideeën is dit wel de meest subtiele. Hij bloeit groen en wordt niet groter dan een centimeter of twaalf, waardoor hij weinig opvalt. Maar van dichtbij zie je dezelfde bloemvorm als bij orchideeën in de winkel. „Het pijpenstrootje dat hiernaast staat, kan succesvol stikstof opnemen en gaat daardoor ontzettend hard groeien. De veenmosorchis kan dat niet en komt in de schaduw van het pijpenstrootje te staan. Lichtconcurrentie, dus. Daarnaast zorgt het pijpenstrootje ervoor dat de mat met mos sneller uitdroogt. Dat is weer onhandig voor een soort als de veenmosorchis, die van natte omstandigheden houdt. „We staan nu op een perceel met enkele tientallen veenmosorchissen. Dat is leuk en treurig tegelijk, want we moeten dit stuk heel intensief beheren om de soort in stand te houden. Door op slimme tijdstippen te maaien proberen we de verrijking tegen te gaan, en we bevloeien dit perceel met water om het zo met iets meer mineralen aan te rijken en de verzuring tegen te gaan. Met alle beheermaatregelen kan de veenmosorchis hier redelijk overleven, maar dan heb je het dus over een soort die aan het infuus ligt.”

Veluwe Eik | Quercus

Illustratie Irene de Goede Laurens Jansen, boswachter bij Staatsbosbeheer: „Door concurrentie kan er wel eens een boom uitvallen, maar in dit bos zie je wel heel veel dode eiken. En veel kronen van levende eiken zitten slecht in het blad, een voorteken dat ze in slechte conditie zijn. „De verzuring zorgt dat belangrijke voedingsstoffen wegspoelen naar diepere grondlagen waar de eik met zijn wortels niet bij kan. Je ziet de aftakeling van het bos daardoor doorzetten. Zorgelijk, ook voor de meer dan honderd andere soorten die aan de boom zijn verbonden. „Op de Veluwe vinden proeven plaats met steenmeel, vergruisd steen dat langzaam calcium in de bodem loslaat. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Daarnaast jagen we op wild dat jonge boompjes opeet. Maar verder zijn onze opties beperkt.”