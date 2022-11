Om de beken schoon te maken stroomt rioolwater over een dik filterend tapijt

Bij de Gammelkerbeek, in het oosten van Twente, snuift Jos Jogems van waterschap Vechtstromen de weeïge geur van het gezuiverde rioolwater op. Via een beluchtingstrap voedt de rioolwaterzuivering van Oldenzaal het smalle, meanderende beekje met een stroom helder water. De zoetige geur die boven de cascades opstijgt, stemt Jogems nostalgisch. „Pas toen ik bij het waterschap ging werken, begreep ik dat deze lucht hoort bij rioolwaterzuiveringen.”

Hoewel de Gammelkerbeek enkele honderden meters verder ontspringt, iets ten oosten van Oldenzaal, is het meeste water dat door het beekje stroomt afkomstig uit de rioolwaterzuivering. Zonder het water uit de zuivering zou de beek – en de achterliggende natuur en akkers – droogvallen. De zuivering reinigt per uur zo’n 800 kubieke meter afvalwater van huishoudens en bedrijven uit de omgeving.

Maar het water dat de zuiveringsinstallatie op de Gammelkerbeek loost, is niet schoon genoeg om de Europese normen voor waterkwaliteit te behalen. RWZI Oldenzaal moet tien keer meer stikstof en fosfor uit het afwater gaan halen, vertelt Jogems. „Dat wordt nog wel een hele uitdaging. Alles kan, maar het zijn heel dure technieken en het is de vraag of het rendement opweegt tegen de kosten en de kleine milieuwinst die je maakt.”

40 procent voldoet niet

Veel keus hebben waterschap Vechtstromen en de rest van de waterbeheerders in Nederland echter niet. Nederland committeerde zich in 2009 aan strenge, Europese normen voor waterkwaliteit, met als doel schone en biologisch gezonde wateren. De wateren moeten naast normen voor de voedingsstoffen voldoen aan tientallen criteria voor biologische, ecologische en chemische waterkwaliteit. Na tweemaal uitstel moeten circa 750 Nederlandse oppervlaktewateren in 2027 aan de normen voldoen. En die zijn streng: in 2021 was geen enkel water volledig op orde, bleek eerder uit dataonderzoek van NRC. Waterbeheerders vrezen gevolgen die op lokale schaal vergelijkbaar zijn met de stikstofcrisis. De strenge normen hebben al geleid tot het weigeren van vergunningen.

Voedingsstoffen – stikstof en fosfor – spelen een belangrijke rol in de gezondheid van een water. Zij zijn bepalend voor een goede biodiversiteit, óók deel van de wettelijke verplichtingen. In te hoge concentraties leiden de voedingsstoffen tot wildgroei van een of enkele planten- en dierensoorten. Bijvoorbeeld algen, die andere soorten verstikken omdat zonlicht de bodem van sloten niet meer bereiken kan. Bepaalde flora en fauna kan niet in zulke wateren overleven.

De concentraties stikstof en fosfor terugdringen verloopt moeizaam. Nog altijd worden de vereiste concentraties van minstens een van die twee voedingsstoffen in zo’n 40 procent van de wateren niet gehaald. Ook in 2027, zo blijkt uit een analyse van de prognoses van de waterbeheerders zelf, zal nog een kwart van de Nederlandse wateren niet voldoen aan de normen.

Het is een complex probleem, zeggen waterbeheerders. Een flink deel van de uitstoot valt immers buiten hun directe invloed. „Grof gesteld zijn er drie bronnen voor nutriënten”, zegt Maarten Nederlof, bij waterschap Rijn en IJssel onder meer verantwoordelijk voor de waterkwaliteit afkomstig uit de zuiveringen. „Dat zijn wij, via de rioolwaterzuiveringen, dat is de landbouw – via de mest – en dat is aanvoer vanuit het buitenland.”

Vijftig jaar oud

Op het waterbeleid van Duitsland of België hebben de waterschappen weinig invloed. En beperkingen aan de bemesting opleggen is in hun ogen de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid. Waterschappen willen vooral samenwerken met de agrarische sector – zij zijn óók nodig voor het peilbeheer, het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en zware metalen die via het veevoer in de wateren terechtkomen.

De waterschappen zitten daarentegen wel direct aan de knoppen van de waterzuiveringen. „Vooral als een relatief grote zuivering loost op een klein en kwetsbaar watertje, moet die onder handen genomen worden”, zegt Nederlof. „Bij Rijn en IJssel verbeteren we er vijf.” In totaal staan 66 ingrepen in de circa 320 Nederlandse zuiveringen gepland. Het zijn stuk voor stuk kostbare operaties, die voor 2027 afgerond moeten zijn. Anders tellen de verbeteringen niet mee voor het behalen van de Europese afspraken.

Geen enkel waterschap moet zoveel rioolwaterzuiveringen verbeteren als Vechtstromen, in het oosten van het land. Het waterschap beheert 23 zuiveringen. Dertien daarvan moeten, zoals RWZI Oldenzaal, voor 2027 geoptimaliseerd worden. „Dat is ten opzichte van andere waterschappen relatief veel”, zegt verantwoordelijk bestuurder Erik Lievers. „Als een rioolwaterzuivering loost op de Maas of op de Rijn dan moet je ook aan eisen voldoen, maar die zijn anders als je rechtstreeks in een natuurgebied loost.”

De rioolwaterzuiveringen zijn vijftig jaar later echt aan grootschalige vervanging, renovatie toe Erik Lievers waterschap Vechtstromen

Wat in het hele land meespeelt is dat de meeste zuiveringen in de jaren zeventig gebouwd zijn, toen het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater wettelijk verplicht werd. Lievers: „De rioolwaterzuiveringen zijn vijftig jaar later echt aan grootschalige vervanging, renovatie toe. De vraag is dan: moet je nog zuiveren met de bestaande technieken, of kies je voor andere zuiveringstechnieken?”

Het afvalwater wordt momenteel in de meeste zuiveringen door een oud en beproefd biologisch proces in drie ‘trappen’ gereinigd, vertelt Jogems terwijl hij via trappetjes en bruggen de route van het afvalwater door de zuivering in Oldenzaal volgt.

Jogems: „Het water wordt door een vijzel omhoog gebracht en stroomt daarna eerst langs grote harkroosters – die grote vervuilingen als billendoekjes eruit halen. Dan gaat het door een zandfilter en daarna wordt het ondergronds deze zuiveringsstraten ingepompt.”

Jogems staat inmiddels boven een groot, betonnen bassin waarin dikke bruine slierten door het water kolken. Het is geen ontlasting, maar bacteriën die aan het werk zijn. Zijn ze eenmaal „volgegeten” met de verontreinigingen dan zinken de bacteriën als slib naar de bodem. Loom draaiende armen zorgen er een trap verder voor dat het slib op het diepste punt van het bassin samenkomt, om vervolgens weggezogen te worden. Het slib wordt vergist waarbij biogas ontstaat, waarmee energie voor de zuivering opgewerkt wordt.

Nog zeker tien keer lager

De zuiveringen van nu halen zo’n driekwart van de fosfor en stikstof uit het afvalwater, zegt Jogems. Wil de Gammelkerbeek voldoen aan de nieuwe norm, dan moet de concentratie voor fosfaat nog zeker tien keer lager. „Dat is voor ons echt een uitdaging”, zegt Jogems. „De technieken zijn er. Ze zijn niet alleen heel erg duur in de aanschaf en installatie, we moeten ze ook onderhouden en in gebruik houden. Het is niet dat we er een fabriekje achter zetten en dan klaar zijn. We moeten echt maatwerk leveren per rioolwaterzuivering.”

Momenteel experimenteert het waterschap met een doekenfilter. „We proberen via eigenlijk een dik tapijt nog een hele vracht fosfaat uit het nabezinkwater, vlak voor het water de beek op gaat, te verwijderen. Je kan ook zandfiltraties gebruiken. Het zijn allemaal vierdetrapstechnieken – een extra stap in de zuivering. Wil je dat in bestaande zuivering passen, kost dat miljoenen.”

Of het gaat lukken? De eerste resultaten van het doekenfilter zijn bemoedigend, zegt Jogems. Nederlof: „De stinkende, zwarte sloten van voor de jaren zeventig zijn verleden tijd. Nu moeten we de stap zetten om de ook de nutriënten aan te pakken. Je kan je afvragen of we het op tijd gaan halen, maar we maken echt grote stappen.”

Pas onlangs slaagde het waterschap Vechtstromen erin om de financiering – een geschatte 60 miljoen euro extra – rond te krijgen. Op papier moet het nu lukken om voor 2027 alle dertien zuiveringen aan te pakken, zegt bestuurder Lievers. „We zijn wel afhankelijk van wat de markt aankan. Je hebt op tijd de materialen nodig, de installateurs die het gaan realiseren.” Jogems: „Er zijn maar een paar gespecialiseerde aannemers die dit kunnen. Wij hebben dit vraagstuk, heel Nederland heeft dit vraagstuk dus iedereen is ook in diezelfde vijver aan het vissen.”