Noord-Korea lanceert opnieuw ballistische raket richting Japan

Noord-Korea heeft vrijdag voor de tweede dag op rij een ballistische raket afgevuurd in de richting van Japan. De raket is in de Japanse Zee beland, 200 kilometer van het meest noordelijke eiland, meldt het Zuid-Koreaanse krijgsmacht volgens internationale persbureaus. Als gevolg van de lancering hebben regeringsleiders van Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, een spoedberaad ingelast en de provocerende wapentest van Noord-Korea „in de strengste bewoording” veroordeeld.

De VS veroordeelden de lancering al snel. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris beloofde „alle nodige maatregelen” te nemen om de veiligheid van de VS en bondgenoten Zuid-Korea en Japan te garanderen. „Het zijn roekeloze acties”, zei de Australische premier Anthony Albanese, eraan toevoegend dat de wapentests „onze veiligheid ondermijnen”. De Japanse premier Fumio Kishida vreesde voor meer raketlanceringen vanuit Noord-Korea en voor een mogelijke kernproef. De leiders waren in Bangkok bijeen voor een top van de Azië-Pacifische Economische Samenwerking.

Donderdag dreigde Noord-Korea met „heftigere militaire acties” in reactie op de Amerikaanse aanwezigheid in de regio. Uren later vuurde het een raket af, die ook in Japanse wateren terechtkwam. De VS en Zuid-Korea houden regelmatig militaire oefeningen in het gebied en legden Noord-Korea sancties op om de nucleaire dreiging uit het land in bedwang te houden.