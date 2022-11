Nederland ontbiedt Russische ambassadeur om reactie Rusland op MH17-vonnis

Nederland heeft de Russische ambassadeur opgeroepen om verantwoording af te leggen naar aanleiding van zijn uitspraken over het MH17-proces. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de afspraak waarschijnlijk volgende week zal plaatsvinden.

Donderdag veroordeelde de rechtbank drie verdachten in het MH17-proces tot levenslang. Twee van hen zijn oud-agenten van de Russische geheime dienst. Na de uitspraak zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken teleurgesteld te zijn dat de Nederlandse rechtbank „de principes van onpartijdigheid in de MH17-zaak negeerde”. Rusland zei ook niet van plan te zijn om de verdachten, die niet bij het proces aanwezig waren, uit te leveren aan Nederland.

Hoekstra wil dat de Russische ambassadeur tekst en uitleg geeft over de uitspraken. Hij vindt dat Rusland zich op een „onjuiste en onfatsoenlijke manier uitlaat over het Nederlandse rechtssysteem”. Met het oog op de schendingen van rechten door Rusland in Oekraïne noemde Hoekstra het voorval „de wereld op zijn kop”. De minister verwees ook naar de nabestaanden van de MH17-ramp als reden om de ambassadeur te ontbieden.

