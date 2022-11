Geef op het Binnenhof het goede voorbeeld, zegt een milieugroep, en leg de verbouwing stil

Rondom het Binnenhof staan al een jaar bouwschuttingen. De omliggende straten in de Haagse binnenstad zijn opengebroken om kabels en leidingen te controleren, en daarna weer dichtgegooid. Gevels en funderingen zijn geïnspecteerd, een asbestcontrole uitgevoerd. Archeologen hebben voor de Ridderzaal onder meer de fundering van een middeleeuwse muur teruggevonden, en een puntgaaf kannetje uit 1280.

Maar de échte verbouwing van het Binnenhof, en dan met name van het Tweede Kamergebouw, moet nog beginnen. Er komt onder meer een nieuwe publieksingang. Het hele renovatieproject zal zeker tot 2026 duren.

Of wordt dat langer?

Stikstofhalvering

Vrijdagochtend deed Mobilisation for the Environment (MOB) bij de provincie Zuid-Holland een verzoek om de verbouwing van het Binnenhof te laten stilleggen. Volgens de milieugroep van Johan Vollenbroek, die mede aan de wieg stond van de procedure die de Staat dwong zich aan de eigen stikstofhalvering te houden, voldoet de renovatie niet aan de regels.

Dat heeft te maken met een uitspraak op 2 november van de Raad van State. Bouwbedrijven maakten gebruik van een vrijstelling voor stikstofuitstoot om na het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toch te kunnen blijven bouwen. Zo ook het Rijksvastgoedbedrijf voor de bouw- en sloopfase van het Binnenhof. De hoogste bestuursrechter verklaarde die vrijstelling echter onverbindend, na een beroepzaak die ook was aangespannen door MOB.

Nu de vrijstelling niet meer van kracht is, moeten bouwbedrijven per bouwproject apart hun eigen stikstofuitstoot meenemen voor een vergunningsaanvraag. En voor het Binnenhof is géén natuurvergunning aangevraagd, stelt het MOB. Vandaar een verzoek tot handhaving bij de provincie Zuid-Holland, de toezichthouder op vergunningen.

Vergunning is ‘denkbaar’

Een woordvoerder van de provincie beaamt dat er geen natuurvergunning is aangevraagd, en dat het „denkbaar” is dat die nodig zal zijn. Ze zegt echter ook dat „werkzaamheden die niet leiden tot een negatief effect op beschermde Natura-2000 gebieden” zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd.

Het is volgens haar de verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf om in te schatten of er een natuurvergunning nodig is. Dat onderzoekt „wat de uitspraak [van de Raad van State, red.] betekent in relatie” tot de Binnenhof-renovatie. Tot dat onderzoek is afgerond, en duidelijk is óf er een vergunning nodig is, is niet te zeggen of de renovatie vertraging oploopt. Tot dit duidelijk is, mag er overigens gewoon doorgewerkt worden.

In een voortgangsrapportage over de verbouwing schrijft het Rijksvastgoedbedrijf wel „dat gezien de aard, het project een hoog risicoprofiel” heeft, waardoor de planning en de financiering onder druk kunnen komen te staan.

Het gaat MOB-voorzitter Vollenbroek niet zozeer om de uitstoot van dit specifieke bouwproject, zegt hij. „De politiek blijft ernstig in gebreke als het gaat om het oplossen van de stikstofcrisis.” In zijn persbericht schrijft MOB dat bedrijven een hogere stikstofuitstoot hebben, maar „als zelfs minister De Jonge [van Volkshuisvesting, red.] al niet het goede voorbeeld geeft dan krijgen we de stikstofcrisis nooit opgelost.” Vollenbroek hoopt vooral dat Kamerleden meer urgentie voelen als de verbouwing van hun eigen werkplek op het spel staat.

