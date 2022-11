Marwan Magroun benoemd tot Fotograaf des Vaderlands

Fotograaf en regisseur Marwan Magroun is donderdag in het Nederlands Fotomuseum benoemd tot de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. Hij zal de komende twee jaar als ambassadeur voor de fotografie optreden. Magroun is de zesde Fotograaf des Vaderlands. Hij volgt Jan Dirk van der Burg op, die vanwege de coronapandemie vier jaar in functie was – twee jaar langer dan gepland.

Volgens de selectiecommissie heeft Magroun laten zien dat hij belangrijke en soms gevoelige maatschappelijke onderwerpen weet te verbeelden „op een even integere als verrassende wijze”. Daarbij doorbreekt Magroun, die het fotograferen in de praktijk leerde nadat hij een oude camera had gekregen, volgens de commissie „uiteenlopende visuele clichés”.

De Fotograaf des Vaderlands is een initiatief van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en FOAM (Fotografiemuseum Amsterdam) om fotografie bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Een driekoppige commissie koos Magroun uit een longlist die was opgesteld door negen instellingen, waaronder fotomusea en -festivals.

Migratie-achtergrond

De Nederlands-Tunesische Marwan Magroun (1985) brengt het leven van de bewoners in zijn geboortestad Rotterdam in beeld. Zo maakte hij een fotoserie over Rotterdamse vaders met een migratie-achtergrond, van wie vaak ten onrechte gezegd wordt dat zij niet betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. „Je kunt vechten tegen het stereotiepe beeld van een vader van kleur”, zei Magroun daar in 2021 over in NRC, maar dat win je niet. „Je kunt er wél een beeld naast leggen.”

Voor dit project, The Life of Fathers, kreeg Magroun een Zilveren Camera, de Paul Peters Fotoprijs en de SO Award 2021 van beroepsorganisatie DuPho. Ook maakte hij over de vaders een korte documentaire, die in 2020 werd geselecteerd voor het International Film Festival Rotterdam en op televisie werd uitgezonden.

Het was een persoonlijk project, zo vertelde Magroun in NRC. Hij zag steeds meer vrienden het vaderschap omarmen. Zelf groeide hij grotendeels op zonder vader. „Toen ik jong was, vertrok hij uit Nederland, terug naar Tunesië. Daar is hij gestorven. Daarom was het mooi om van dichtbij te zien hoe vrienden, mannen van kleur, het vaderschap wél oppakken.”

Opa in het archief

In 2020 mocht Magroun een persoonlijke selectie maken uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum. Tot zijn verbazing ontdekte hij toen dat op een foto van Ed van der Elsken zijn opa Ali staat. Van der Elsken maakte de opname in 1968 – zeventien jaar voor de geboorte van Magroun – op het Tunesische eiland Djerba.

In een reactie zegt Magroun vereerd te zijn dat hij de komende twee jaar Fotograaf des Vaderlands is. „En dat ik beelden mag toevoegen aan het beeld dat we al hebben. Van ons, de Nederlanders, hoe wij naar elkaar kijken en wat we denken te zien. Ik vind het belangrijk dat ik beelden toevoeg, alleen zo kan je het beeld dat we van anderen hebben nuanceren.”

Eerder waren Ilvy Njiokiktjien, Koen Hauser, Ahmet Polat en Robin de Puy Fotograaf des Vaderlands.

