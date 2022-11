Makaya McCraven bevestigt zijn status als uitzonderlijkste jazzdrummer van dit moment

Het is een bekken als een sjieke dameshoed: gebogen in een golfvorm, laag op laag. En telkens als de Amerikaanse jazzdrummer en componist Makaya McCraven voor een volle zaal in Het Paard in Den Haag een venijnige tik op een stack van dat bekken geeft, klikt het als een droog handklapje. Dat moedigt hem zichtbaar aan. Steeds feller worden zijn klappen, met kleine ghostnotes, tussenroffeltjes als siersteentjes.

Makaya McCraven is halverwege ‘This Place That Place’, een nummer van zijn nog niet zo lang geleden verschenen gevarieerde album In These Times. Het is een wat rustigere, dromerige plaat van harmonische elegantie en spannende ritmewisselingen, die zijn status als meest exceptionele drummer van dit moment bevestigt. Een uiterst uitgedacht en gelaagd album, waarop naast zijn band ook harp en strijkers meespelen.

Stijlmenger pur sang

De muzikant uit Chicago is een stijlmenger pur sang, die zijn jazz steeds weer verrijkt met zijn speelervaringen in de hiphop, Afrikaanse muziek, Hongaarse folk en indierock. ‘This Place That Place’ is een van de meest sublieme stukken op de plaat: alles komt samen, het gaat kolken. Dat gebeurt zeker ook live met zijn kwartet: de ritme-trein met bassist Junius Paul en gitarist Matt Gold is op stoom. Trompettist Marquis Hill voegt er zijn typisch glijdende, fluwelen strofen bij. Hij bewandelt veilige paadjes, niet altijd even interessant.

De spanning zit ’m in de ritmiek. Met een verbeten trek om zijn mond kan McCraven plots alles stilleggen om vervolgens weer duivels op te trekken. Ook een uitzonderlijk moment: de titeltrack ‘In These Times’. Een lange rollende, met overtuiging uitgevoerde solo met gekruiste armen op de toms. De groove brengt publiek en spelers in een soort trance, door de bandleden simpel maar effectief omgeven met rinkelende belletjes.

Bij vlagen is dit een optreden dat het beste van Amerikaanse moderne creatieve jazz biedt. De jazz van McCraven is oorspronkelijk, boeit en blijft zich ontwikkelen: beslist een must see zaterdag op het Super-Sonic Jazz Festival in Paradiso.

Bekijk een overzicht van onze recensies over pop, jazz en world

Jazz Makaya McCraven Gehoord: 17/11 Het Paard. Herh: 19/11, Super-Sonic Jazz Festival (nog t/m zondag) in Paradiso, Amsterdam. ●●●●●