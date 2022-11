Voor het eerst sinds het begin van de coronaperiode vindt onze redactievergadering weer live plaats op kantoor. Iedereen is blij dat men niet meer naar schermpjes hoeft te kijken en alle collega’s in 3D ziet. Dat was alweer ruim tweeënhalf jaar geleden. De herfstgolf lijkt voorbij. Na afloop gaat men samen lunchen in de kantine. Maar niet iedereen. „Ik ga weer naar huis”, zegt de collega, die de hele vergadering naast me zat, terwijl ze haar tas en jas pakt. „Mijn zoontje zit thuis met corona.”

