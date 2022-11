Life is een gimma, en die zijn er om gespeeld te worden

Wij van de Smibanese University zien die life als een grote gimma. Het is een gimma die begint bij birth en eindigt wanneer je de pijp uit gaat. En omdat ik nog lang niet van plan ben de pijp uit te gaan is het een gimma die ik lang wil domineren, nek je die?

Voor de Smibologisch denkenden onder ons is een gimma een passende metafoor voor de loop van het leven. Een gimma is een spel, afgeleid van het woord game, en het is vanuit dit perspectief dat we de dagelijkse test keer op keer aangaan. Onze islamitische broeders, bijvoorbeeld, zien het leven vanuit hun leer ook als een test. In principe komt dat op hetzelfde neer. In beide gevallen is het de bedoeling dat je haalt, dat je het laat lukken in een model gewoon, begrijp je?

Gimma >[znw.] gih’ma een spel, afgeleide van game, bijv: broer! ga niet denken ik ben op gimma’s / no, man. Jij ziet alles als een kaolo gimma

Het leven als een gimma zien maakt de uitdaging in mijn ogen wat prettiger. Een test is een beproeving, en zoiets kan de druk iets te veel opvoeren. Maar wanneer je denkt in termen van een gimma zie je sneller de lol ervan in. Want laten we eerlijk zijn: die libi is ook gewoon een grote grap. Ergens, tussen alle serieuze zaken en belangrijke taken, is altijd wel een stukje ironie te vinden, en het is dat stukje wat maakt dat je het allemaal ook weer niet té serieus moet nemen. Dáárom zien wij het als een gimma.

Wanneer ik als gerenommeerd professor aan de Smibanese University met onze studenten praat over die libi leg ik veel shit uit middels voetbalmetaforen. Sinds a youngin zag ik al dat er veel gelijkenissen zijn tussen ballie en life. We werken toe naar een doel. Om dat doel te bereiken is het ’t beste om shit strategisch te benaderen. Met een tot op het bot doordachte tactiek komt je uitgekozen strategie beter tot uiting, en bewegen vanuit die organisatie schept voorspelbaarheid. In whatever je van plan bent is techniek onder de knie krijgen ook van belang, want je techniek bepaalt op welk niveau je opereert. Oefening baart kunst en de techniek ontwikkelt zich met de vlieguren. Discipline is ook cruciaal, want zonder discipline zal je eindstand toch van een koude kermis thuiskomen. En zorg dat je fit bent, zowel fysiek als mentaal, want die shit staat aan de basis van alles.

Per slot van rekening moet je net als in ballie het doel in kwestie bereiken en scoren! En hoe meer hoe beter.

Maar om te kunnen scoren heb je je medemens nodig. Alleen het team kan winnen. Teamwork makes the dream work. Dit team moet goed op elkaar zijn ingespeeld, werken vanuit een eenduidig idee en gedreven worden door de juiste teamgeest. Geloof me, je kan veel leren van voetbal als je read between the lines. En zo is het altijd in die libi: de meeste waardevolle lessen bevinden zich tussen de regels door. Kijk met deze Smibologische kanttekening het wereldkampioenschap de komende weken, met persconferenties en al, dan ga je beseffen wat ik bedoel.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.