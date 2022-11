Kabinet neemt maatregelen tegen ‘uitwassen’ in informeel onderwijs

Het kabinet komt met maatregelen om kinderen die les krijgen op informele scholen beter te beschermen. Dat kondigt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. Het gaat het ministerie met name om scholen waar leerlingen leren „dat discriminatie, onverdraagzaamheid en isolationisme acceptabel is”.

In 2019 bleek uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur dat kinderen op salafistische moskeescholen leerden dat mensen met een andere geloofsovertuiging de doodstraf verdienen. In een persbericht onderschrijft het ministerie dat er de afgelopen jaren signalen zijn geweest over informeel onderwijs „dat de democratische rechtsstaat en de gelijkwaardige samenleving verwerpt”. Het ministerie wil beter toezicht kunnen houden op deze scholen.

Het kabinet gaat in de wet vastleggen wanneer onderwijs antidemocratisch of antirechtstatelijk is, zodat de onderwijsinspectie direct kan ingrijpen. Ook moet er een onafhankelijk meldpunt komen waar ouders en leraren hun zorgen over informele scholing kunnen uiten. Verder wil het ministerie, in navolging van het reguliere onderwijs, dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt voor mensen die in het informele onderwijs actief zijn.

‘Allah verafschuwt seks tussen mensen van het eigen geslacht’

„Geen enkel kind mag leren dat de Nederlandse samenleving giftig is, dat je anderen mag discrimineren of dat de wetenschap ‘ook maar een mening is’. Bij de meeste informele scholen gaat het goed en helpen ze bij de ontwikkeling van jongeren, maar helaas is er een kleine kern waar het echt mis gaat”, zegt onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD). „Daarom maken we een nieuwe wet, zodat we adequaat kunnen optreden wanneer kinderen worden opgezet tegen de Nederlandse samenleving.”