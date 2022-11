‘Je leefde in Cherson voortdurend in angst voor de Russen’

Op de Oekraïense vlag om het bovenlichaam van Oleksii Kosenko staan handtekeningen. Van Oekraïense soldaten, zegt hij stralend op het centrale Vrijheidsplein van Cherson. „Zij zijn sterren. Superhelden.” Kosenko is niet de enige op het plein met een Oekraïense vlag. Waar je maar kijkt lopen bewoners van de bevrijde Zuid-Oekraïense stad rond met het nationale blauw-geel. Ze maken selfies van de sokkel waarop vroeger Sovjetleider Lenin stond, maar die nu is behangen met bloemen en vlaggen.

Lees ook: Acht maanden Russische bezetting hebben diepe sporen achtergelaten in Cherson

„Een ongelooflijke blijdschap”, overviel Kosenko (30) op het moment dat Cherson 11 november werd bevrijd. Uit enthousiasme kan hij niet stoppen met praten. „Toen onze soldaten die dag de stad binnenreden en ik de vlag op het Vrijheidsplein zag – ik kan het nog steeds niet onder woorden brengen. Ze kregen bloemen. We maakten foto’s. Ze zetten handtekeningen op mijn vlag. Ik heb veel door de stad gewandeld. Nog nooit heb ik zoveel blije gezichten gezien.”

Een kleine week na de bevrijding van Cherson is de lach op de gezichten nog altijd te zien. De hoorbare dreunen van de artilleriebeschietingen buiten de stad jagen niemand van het plein. Maar vreugde kan in Cherson snel omslaan in verdriet en pijn over acht maanden Russische bezetting.

Intacte wegen

De stad ziet er niet zwaar getroffen uit. Flatgebouwen staan overeind. Wegen zijn intact. De bevrijding ging zonder de vooraf gevreesde grote slag. Zonder verzet trokken de Russische soldaten zich terug naar de linkeroever van de rivier de Dnjepr.

Hiermee wist de Oekraïense krijgsmacht voor het eerst sinds de Russische invasie een grote stad terug te pakken. Een gevoelige klap voor Rusland dat de stad in maart veroverde. President Vladimir Poetin had de regio Cherson eind september geannexeerd. Nu verliest hij daar terrein en laat de Oekraïense krijgsmacht het oog vallen op de door Rusland geannexeerde Krim. Voor Rusland blijkt de verovering van de zuidkust, Odessa incluis, niet langer haalbaar, terwijl de bevrijding van Cherson Oekraïne juist dichter brengt bij de controle over de zuidkust, inclusief de havens, en daarmee toegang tot de Zwarte Zee voor de export.

Oekraïense soldaten ontdoen de weg naar Cherson van (land)mijnen.

Foto Kostyantyn Chernichkin Oekraïense soldaten ontdoen de weg naar Cherson van (land)mijnen.

Foto’s Kostyantyn Chernichkin

Geen water, geen internet

Terwijl Cherson aan de buitenkant geen zware verwoestingen kent, zijn volgens Oekraïne de voorzieningen vernietigd door Rusland. De stad zit zonder water, verwarming, telefoonverbinding en internet. Evenmin is er elektriciteit om bijvoorbeeld brood te bakken. De bewoners zijn afhankelijk van hulp van buitenaf.

Dus rennen op het Vrijheidsplein mensen nu af op vier bestelbusjes met voedsel en medicijnen. Kinderen en ouderen wachten in een rij op het moment dat de autodeuren opengaan. Een paar honderd meter verderop staan bewoners met hun telefoon bij een Starlink-schotel op straat, waardoor ze via deze satelliet internet hebben. Tegelijkertijd ontvangen ze, bij gebrek aan andere nieuwsbronnen, een krant van de overheid. Overal in de stad staan inwoners bij waterpunten in de rij met lege flessen.

De lach over de bevrijding verdwijnt bij de bewoners als de herinneringen aan de Russische bezetting naar boven komen. Dan komen de verhalen over Russische onderdrukking, over arrestaties, martelingen. Over de vrees voor spionnen. Over de stress en de angst om op straat te worden opgepakt en te verdwijnen in een martelkamer. Buiten werd niet gelachen.

Kosenko verborg zijn blauw-gele vlag op zolder. Hij verstopte zijn blauw-gele lintjes, zijn boeken over Oekraïense geschiedenis, zijn romans van Oekraïense schrijvers. „Ieder moment kon de politie je woning binnenvallen. Pro-Oekraïense activisten werden opgejaagd. Mensen doken onder in kelders.”

Mensen staan in de rij bij de verdeling van noodgoederen. Foto Kostyantyn Chernichkin

Buiten het centrum hebben bewoners bij een bosje een houten gedenkteken geplaatst, behangen met kunstbloemen. „Zij zijn naar de hemel gegaan”, staat met zwart viltstift op een wit plakkaatje geschreven. In het bosje liggen achttien Oekraïners van de territoriale strijdkrachten begraven. Ze vochten tegen de Russische soldaten met alleen molotovcocktails en werden gedood in het gevecht, vertelt Anatoli Goedzenko (62).

Zijn woning ligt tegenover het bosje, dicht bij de plek waar het gevecht plaatsvond. „De Russen lieten de lichamen drie dagen liggen. De vierde dag hebben de omwonenden ze begraven.”

Goedzenko steekt op straat nog een sigaret op, zijn hond achter het hek blaft volhardend door. Hoe ervoer hij het moment dat de Oekraïense soldaten de stad binnentrokken? Hij hapt even naar adem, vecht tegen de tranen. „Euforie, ohjaja. Ik kon moeilijk mijn tranen inhouden. We renden de straat op om de soldaten te begroeten. We vierden het met sjasliek, wodka en cognac. Die hadden we bewaard voor de bevrijding.”

De woning van Anatoli Goedzenko (62) ligt tegenover het bosje, dicht bij de plek waar het gevecht plaatsvond. „De Russen lieten de lichamen drie dagen liggen. De vierde dag hebben de omwonenden ze begraven.”

Foto Kostyantyn Chernichkin Foto Kostyantyn Chernichkin De woning van Anatoli Goedzenko (62) ligt tegenover het bosje waar achttien Oekraïners van de territoriale strijdkrachten begraven liggen. „De Russen lieten de lichamen drie dagen liggen. De vierde dag hebben de omwonenden ze begraven.”

Foto’s Kostyantyn Chernichkin

Wat Goedzenko voelt bij de bevrijding? „Oekraïne”, zegt hij kort. „Vrijheid. Geen Russen meer, geen nazi’s meer. Als ze het niet beviel hoe je eruitzag, kon je worden opgepakt. Mijn baas is gedeporteerd naar de Krim. De Russen hebben alles geplunderd, ze namen zelfs een hondenhok mee. Hadden ze mijn hond ook gewild?”

Russische reclameborden in de stad hielden de bewoners een mooi leven voor. Sommige zijn verscheurd, maar de meeste hangen nog in zijn geheel boven de wegen: ‘Cherson is Russisch’, schreeuwt de een. Kinderbijslag, belooft de ander. Andere borden maken gewag van gratis medicijnen, sociale stabiliteit, veiligheid en een waardig leven.

Een vernield portret van de Russische president Vladimir Poetin. Op deze plek zouden de Russische troepen inwoners van Cherson vast hebben gehouden tijdens de bezetting. Foto Kostyantyn Chernichkin

Dennenstruik

Daarvan merkte Svetlana Mironenko (58) niks. Ze graaft een gat in de grond bij de tuin voor haar flat. Naast haar staat een kleine dennenstruik die ze wil planten. De struik heet ‘Overwinning’, zegt ze al scheppend, heen en weer geslingerd tussen vreugde en pijn. Ze kreeg hem vanwege de bevrijding cadeau van de onderbuurman. „Vanaf mijn balkon zal ik Overwinning elke dag kunnen zien groeien.”

Haar woning ligt op een paar honderd meter van een gevangenis die inmiddels berucht is. De garages hier werden gebruikt als martelkamer, stellen de Oekraïense autoriteiten. Buurtbewoners zouden het geschreeuw van de martelingen hebben gehoord. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Denys Monastyrsky, meldde deze week dat in de regio Cherson 63 lichamen zijn gevonden met tekenen van marteling.

Mironenko – haar grijze haar strak naar achteren in een staart, zwarte sportschoenen met witte stippen – valt stil, voordat ze kort praat over de bezettingsperiode. Ze zucht even. Verdrietig was het, zegt ze. Ze zucht nog eens. „Ik weet niet hoe ik dit moet uitleggen. Je leefde voortdurend in angst voor de Russen. Het was continu terreur. De gevangenis. Onze mensen werden opgepakt. Ze konden alles van je afpakken.”

Ze besluit om verder te gaan met tuinieren. Terwijl haar bovenbuurman toekijkt, geeft Mironenko Overwinning extra water.

Svetlana Mironenko geeft haar struik ‘Overwinning’ wat water. Foto Kostyantyn Chernichkin