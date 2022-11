‘In Nederland leven we in het paradijs’

Christian: „Ik woon zowel in Zeeland als in -Amsterdam. Dat komt doordat ik twee bedrijven heb: een pr-bureau voor destination marketing voor de reiswereld en een zoutziederij in Bruinisse. Die afwisseling bevalt prima, ik vind het leuk om verschillende dingen te doen en ik heb veel energie. De combinatie van de reuring van de stad en de rust van het platteland, ik zou niet anders meer willen.

„Na mijn studie small business in Rotterdam ben ik bijna twintig jaar steward geweest bij de KLM. Dat deed ik -parttime, daarnaast runde ik mijn pr-bureau. Vlak voor -corona heb ik Zeeuwsche Zoute opgezet, een zoutziederij op Schouwen-Duiveland. Dat kwam qua timing goed uit, want in coronatijd kwam de marketing voor de reiswereld natuurlijk helemaal stil te liggen. Ik kon dus heel veel tijd in mijn start-up steken. In Wales en Noorwegen had ik gezien hoe zeezout werd gewonnen en ik dacht: waarom gebeurt dat in Zeeland niet? Ooit was die provincie een van de grootste zoutproducenten ter wereld!

„Ik ben geboren in Zierikzee en hoewel ik al jaren in Amsterdam woon, voel ik me een echte Zeeuw. Met mijn medewerkers spreek ik ook altijd Zeeuws. Ik ben trots op mijn provincie, met haar mooie lokale producten en fraaie landschap. Ik vertel anderen altijd graag dat de verrekijker is uitgevonden in Zeeland en dat de beide presidenten Roosevelt Zeeuwse wortels hadden.

In het kort Christian Clerx (46) studeerde small business en werkte bijna twintig jaar als steward bij de KLM en kort bij exportorganisatie Fenedex. Hij is eigenaar van Zapper Group, pr-bureau voor de reiswereld. In 2019 is hij een zoutziederij begonnen in Bruinisse. Hij heeft inmiddels een huisje gekocht in het nabijgelegen Zonnemaire. Hij pendelt heen en weer tussen Amsterdam en Zeeland. Zijn inkomen wisselt, maar ligt meestal rond de twee keer modaal. Foto David Galjaard

Noors zeezout

„Ik heb voor zeezout gekozen omdat ik van goed eten en drinken hou. En zout is een smaakmaker. Daarnaast wilde ik echt iets anders naast mijn pr-baan, waarbij ik veel achter mijn bureau zit. Ik heb een korte stage gedaan in Noor-wegen om te leren hoe je zeezout wint, heb een loods -gehuurd en ben met een jerrycan aan de slag gegaan, onderaan de dijk bij Bruinisse. Door de aanwezigheid van mosselen en oesters is het water daar heel schoon.

„In het eerste jaar, 2019, wonnen we 25 kilo zout per maand, inmiddels is dat 800 kilo. Het bedrijf levert aan de Bijenkorf, Hanos en enkele toprestaurants en exporteert naar Duitsland, België en Zwitserland. De zaken gaan dus goed. We spelen nog niet quitte, maar er hoeft steeds minder geld bij. De omzet bedraagt dit jaar 3 ton en er werken nu acht medewerkers.”

Tweedehands spullen

„Ik heb inmiddels een huisje gekocht in het Zeeuwse Zonnemaire. Dat heb ik helemaal ingericht met tweedehands spullen, tot en met het Boretti-fornuis aan toe. Ik hou enorm van winkels met tweedehands spullen. Als ik een ovenschaal zie voor 2 euro, dan laat ik die niet staan. Die koop ik voor mezelf of als cadeautje voor iemand. Laatst vond ik een grillpan voor een euro. Ik krijg wel eens zoekopdrachten van mensen. Maar ik breng zelf ook dingen naar de kringloopwinkel, want ik hou van een -opgeruimd huis.

„Ik probeer duurzaam te leven: ik eet deels vegetarisch, heb een hybride auto en koop altijd voedsel van het seizoen. Ook de zoutziederij probeer ik duurzaam te runnen: we gebruiken maar een klein beetje gas, voor de rest groene stroom. Het restwater gaat naar een glazenwassersbedrijf en het restproduct calcium naar een veevoederproducent. Van een kweker kopen we restantjes zeekraal om door het zout te mengen.

„Meestal ben ik van vrijdag tot en met maandag in Zeeland. Daarnaast heb ik veel overleg met klanten in het buitenland, zowel live als online. Voor het bureau beweeg ik mezelf veel in een internationale cultuur en voor de zoutziederij heb ik juist lokale contacten, met de -provincie of een topchef. Ik hou van dat gevarieerde leven.

„Sinds ik een huisje in Zeeland heb, hoef ik eigenlijk niet meer met vakantie. Het voelt daar altijd als vakantie. Al ga ik wel elk jaar op wintersport en maak ik in de winter vaak een verre reis. De CO 2 -uitstoot daarvan compenseer ik altijd. Maar als je geen kinderen hebt, zoals ik, tikt dat pas écht aan qua duurzaamheid.

„Verder vind ik dat toerisme ook een goede kant kan hebben. Het genereert geld voor het behoud van natuur en levert werkgelegenheid op. Bovendien plaatst reizen zaken in perspectief: we kunnen wel eens denken dat bepaalde dingen in Nederland niet goed geregeld zijn, maar in vergelijking met heel veel landen leven we hier in het paradijs. Dat realiseer je je pas als je reist.”

Stuk hout uit VOC-schip

„In het weekend werk ik eerst een beetje, daarna ga ik wandelen met de hond en vogels kijken. De natuur is een grote hobby van me. Ook hou ik van koken en ga ik graag met vrienden naar de kroeg. Verder verzamel ik alles wat met Zeeland te maken heeft, waaronder antieke landkaarten. Ik heb ook een stuk hout uit het VOC-schip ’t Vliegend Hert dat in 1735 voor de kust van Vlissingen verging en in 1981 is ontdekt.

„Voor de toekomst heb ik nog heel veel plannen. Ik wil bijvoorbeeld nog veel meer lokale producten ontwikkelen. Een Oosterschelde-gin bijvoorbeeld, gemaakt met gedemineraliseerd water, een restproduct van de zoutwinning. Er is nog zoveel leuks te verzinnen! Misschien ga ik wel doordeweeks in Zeeland wonen en de weekenden doorbrengen in Amsterdam. Of begin ik een zoutziederij in Zuid-Afrika, dat vind ik een geweldig land. Ik zie het wel.”

Opstaan Christian staat om 7 uur op, reageert dan op mails, staat een half uur op de crosstrainer en gaat dan wandelen met zijn hond Bummer. Wonen Hij heeft een appartement aan het IJ in Amsterdam en een vrijstaand huisje op het platteland in Zeeland. Vervoer Christian heeft een hybride auto waarmee hij tussen Amsterdam en Zeeland reist. In de stad gebruikt hij meestal de fiets. „Ik ben niet zo van het lopen. Een fiets is efficiënter.” Hulp Eenmaal per twee weken komt een vrouw het appartement schoonmaken. Sparen Nee. „Met twee bedrijven denk ik dat het wel goed komt met mijn pensioen.” Laatste grote uitgave Een verrekijker van 750 euro.

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl