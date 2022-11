‘Ik hoef geen spannende dingen mee te maken om tevreden te zijn’

‘Ik geniet van een simpel leven. Ik hoef geen spannende dingen mee te maken of alles uit het leven te halen om tevreden te zijn. De quote ‘rijkdom is het verkleinen van je hebzucht’ vind ik inspirerend. Ik leef vanuit een christelijke levensovertuiging. Ik geloof dat er een God is. De Bijbel geeft ons aanwijzingen dat we goed moeten zijn voor onze naaste en voor de aarde. Dat geeft mij hoop voor de toekomst”, zegt de 26-jarige agrotechnoloog Carsten Schep op een vergaderkamer aan de Wageningen University & Research. Hij werkt bij het instituut dat onderzoek doet naar de veehouderij.

Schep neemt deel aan het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarin ruim honderd melkveehouderijen allerlei maatregelen doorvoeren om de uitstoot van ammoniak en het broeikasgas methaan sterk terug te dringen. De twee projectleiders, Cathy van Dijk en Gerard Migchels, zien een reductie van 70 procent als haalbaar. „Je kunt grote stappen maken”, zegt Schep, „alleen al door het voer aan te passen en de stal heel goed schoon te houden. Of je kunt voorkomen dat boeren uitgekocht worden om het stikstofprobleem te helpen oplossen? Er zit veel tijdsdruk op. Dus er zullen wel boeren uitgekocht gaan worden. Maar veel hoeven het er niet te zijn. Er zullen sowieso bedrijven stoppen omdat ze geen opvolger hebben.

Schep is zelf tussen de koeien opgegroeid. „Mijn ouders hebben een melkveehouderij in Langerak, in de Alblasserwaard. Ze hebben lang 75 melkkoeien gehad, maar ze zijn de laatste tijd wat gekrompen. Het wordt voor mijn vader te zwaar. Ik heb er lang over nagedacht of ik het bedrijf zou overnemen. Ik ben de enige potentiële opvolger. Maar ik heb besloten het niet te doen. Het runnen van een melkveehouderij is fysiek zwaar. Het gaat altijd door, 24/7. En je doet veel werk laag bij de grond. Ik ben 2,03 meter lang. Ik zie het aan mijn vader. Die is vaak door zijn rug gegaan. Hij is halverwege de 50 en nu al versleten.

„Ik ben in 2014 in Wageningen op kamers gaan wonen. Toen ik aan het begin van mijn bachelor iedereen zag opkijken als er een trekker voorbij reed, wist ik dat ik goed zat. Mijn interesse ligt vooral bij techniek.”

Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Emissiearme stalvloeren

„Voor mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar het effect van het afdichten van de mestkelder op de uitstoot van ammoniak. Als je kijkt naar de uitstoot van ammoniak door de melkveehouderij hebben stallen een flink aandeel, ongeveer de helft. Daarvan komt 50 tot 70 procent van de vloeren, en 30 tot 50 procent uit de kelder. Het heeft er vooral mee te maken dat feces en urine bij elkaar komen. In urine zit veel stikstof, in de vorm van ureum. In de feces zitten bacteriën die met het enzym urease de ureum omzetten in ammoniak. Volgens de theorie zou je de uitstoot vanuit de kelder met zo’n 50 procent kunnen verminderen door hem af te dichten. Met mijn onderzoek heb ik laten zien dat dat inderdaad klopt. Maar alleen als de kelder héél goed is afgedicht. Zeker ’s nachts. Want dan koelt de buitenlucht af. Die zwaardere lucht komt de stal in, zakt de mestkelder in en duwt de warmere lucht met het ammoniakgas dat daarin zit, naar buiten.

„Sinds juni ben ik betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven. Bij vijftien van de ruim honderd deelnemende melkveehouderijen hebben we allerlei meetapparatuur geplaatst. Ik analyseer al die data. Het programma is net begonnen, dus uitkomsten zijn er nog niet. Het liefst vind je maatregelen die de boer vrij makkelijk kan invoeren en die een groot effect hebben op de uitstoot. Zoals het aanpassen van het voer. Daar zit nu veel eiwit in, en eiwitten bevatten stikstof. Een aanzienlijk deel daarvan neemt de koe niet op, dat komt er via de urine en de feces weer uit. Belangrijk is ook dat de boer zijn stalvloer goed schoon houdt. Dat kan door de mechanische stalschuif, die mest wegveegt de kelder in, vaker te gebruiken. Of je installeert een extra schuif. Daarnaast helpt het als de koeien vaker de wei in gaan.

„Er wordt wel gezegd dat je van het probleem af bent als je de feces en urine van de koe gescheiden houdt. Maar in de lucht en de bodem zitten ook die bacteriën die ammoniak produceren. Dus dat scheiden werkt maar ten dele.”

Boeren die heel graag willen

„De stikstofdiscussie vind ik vrij fors. De druk op boeren is enorm toegenomen. Maar wat ik op die honderd bedrijven zie, stemt me positief. Dat zijn wel boeren die heel graag willen. Als iedereen die mentaliteit heeft, komen we er wel.

„Een groter probleem vind ik dat Brussel heeft geëist dat Nederland zijn derogatie afbouwt. Boeren mochten hier extra dierlijke mest op het land uitrijden. Daar is nu een streep door gezet. Vanaf januari zal het mestoverschot snel groeien. Ik vraag me af hoeveel boeren het op termijn nog kunnen betalen om hun overschot weg te krijgen.

„Nederland is een superproductief land. Het voelt niet logisch om dat bewust te minderen. Maar dat de veestapel zal krimpen is onvermijdelijk. Er is een gebrek aan opvolgers. De melkveehouderij zal meer moeten werken in balans met de natuur. En de bevolking blijft groeien, dus zijn er meer woningen nodig.”