‘Ik gebruikte te veel delicate vissoorten’

Het recept voor de vissoep waar uw vader zo van hield, is vrij gemakkelijk te bereiden mits je de goede verse vis kunt vinden en deze met de overige ingrediënten in laagjes opbouwt. Op de markt van Olhão kun je alle soorten vis vinden en in de Algarve wordt volgens een vissersgerecht ook de pata-roxa toegevoegd (Scyliorhinus canicula, dat is een kleine hondshaai). Ik heb dit keer te veel delicate vissoorten gebruikt, waardoor uiteindelijk een potpourri van smaken ontstond. Een volgende keer maak ik hetzelfde gerecht eenvoudiger met minder vissoorten zoals rog, zeeduivel en heek. Misschien nog een sardientje op het laatst voor de smaak. Kokkels of mosselen op de bodem van de pan met laurier en verse koriander of selderij. Een flink glas goede, droge witte wijn is belangrijk, of het sap van een halve geurige niet te zure citroen. Wij aten met z’n zessen er een dikke snee geroosterd brood van de steenoven bij en dronken witte wijn van de tempranillo, een eerste persing uit rode druiven van het Alentejaanse wijnhuis Ervideira. Een prachtig koud sapje!

