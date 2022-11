Ik ga niet kijken naar het WK, zeggen velen. Of nou ja, misschien bij Nederlands succes

Stadiontaferelen als in Duitsland zijn er in Nederland niet geweest: groepen supporters die vorig weekeinde in de Bundesliga met metersbrede spandoeken opriepen tot een boycot van het WK-voetbal in Qatar. Het was te zien in Freiburg, maar ook in de stadions bij wedstrijden van Bayern München en Borussia Dortmund. In Nederlandse stadions dus niet, terwijl ook hier de kwestie van een kijkersboycot broeit. Een kwart van de Nederlanders zegt de wedstrijden uit protest niet te gaan kijken. En de helft van alle Nederlanders juicht het toe als sponsors het WK zouden boycotten en bijvoorbeeld geen reclamespotjes inkopen. Dit blijkt uit nationaal en representatief onderzoek van bureau IPSOS onder 1.021 respondenten.

Die roep om een boycot is geen bevlieging, zegt politicoloog en opiniepeiler bij IPSOS Sjoerd van Heck. Beide vragen zijn in juli ook gesteld, en dat leverde dezelfde respons op als nu, vlak voor de aftrap van het WK. Het verklaart volgens hem waarom op straat en in de supermarkten nauwelijks sprake is van Oranjekoorts.

NRC vroeg hoe de eigen lezers over een boycot en de mogelijke aanwezigheid van premier Rutte of koning Willem-Alexander in Qatar denken. Dat leverde zo’n tachtig reacties op. Hoewel niet representatief, staven ook die reacties het beeld van breed ongenoegen over het toernooi in Qatar, en over de eventuele aanwezigheid van de koning of een regeringsdelegatie. Een ruime meerderheid van de lezers die gereageerd hebben, zegt niet te gaan kijken. Uit protest, of omdat ze toch al geen Oranjefan zijn. Zoals Volker Hauck. Normaal gesproken kijkt hij als Nederland speelt. „Maar deze keer niet, ik zou er walging van krijgen”. Of Michiel van Ettinger: „Laat maar, doe mij dan maar rugby.” Anna Fokkema laat het afhangen van de prestaties van het Nederlands elftal. Ze kijkt niet. Behalve als Nederland de finale haalt.

Pas kijken bij succes

Pas kijken in geval van succes: Fokkema staat met die houding niet alleen, verwacht onderzoeker Van Heck. „Als Nederland het goed doet in de eerste wedstrijden, kan de stemming omslaan en het aantal mensen dat toch kijkt, stijgen.” Dat blijkt ook uit een internationale Ipsos-peiling in 34 landen wereldwijd naar het te verwachten kijkgedrag als het WK eenmaal is begonnen. In landen waar het nationale elftal als serieuze kanshebber voor de finale wordt beschouwd, is het aantal mensen dat vooraf al zegt te gaan kijken, het grootst. Brazilië is bij de ondervraagden de favoriet voor een finaleplaats (21 procent), gevolgd door Duitsland (13 procent), Argentinië (10 procent) en Frankrijk (10 procent). Nederland (2 procent) telt in dit internationale onderzoek als finalekandidaat nauwelijks mee. Deze uitslag vertaalt zich ook in het te verwachten kijkgedrag: in Argentinië zegt 79 procent van de ondervraagden te gaan kijken, in Brazilië 77 procent, in Duitsland 46 procent, in Nederland zegt 38 procent van de ondervraagden een of meerdere wedstrijden te gaan kijken. Of, zoals directeur Robert Grimm van Ipsos Global het uitdrukt: „Het is voor Nederlanders makkelijker om het WK te boycotten omdat ze minder kans denken te hebben om te winnen.”

We hadden als Nederland op zijn minst zelf een fonds moeten opzetten voor de nabestaanden van die dwangarbeiders. Nu is het lekker naar anderen wijzen en zelf veel te weinig doen Frans Hakkemars NRC-lezer

In Nederland overheerst vooral misnoegen over de manier waarop de kandidatuur van Qatar is doorgedrukt, zo blijkt zowel uit het landelijke Ipsos-onderzoek als uit de reacties van NRC-lezers. Meer dan de helft van de ondervraagden in het Ipsos-onderzoek vindt dat sponsoren het WK-voetbal moeten boycotten. Het overgrote deel van de lezers vindt dat de Nederland regering of voetbalbond KNVB luider had moeten protesteren tegen de beroerde arbeidsomstandigheden bij de bouw van de stadions en tegen de mensenrechtenschendingen in Qatar.

„Het is treurig dat we zo afhankelijk blijven van regimes met zulke dubieuze reputaties”, schrijft NRC-lezer Hil Vulsma. „Het is allemaal puur pragmatisme.” Frans Hakkemars: „We hadden als Nederland op zijn minst zelf een fonds moeten opzetten voor de nabestaanden van die dwangarbeiders. Nu is het lekker naar anderen wijzen en zelf veel te weinig doen [...]. Houd inzamelacties voor die nabestaanden.” Willemien Boland: „De bizarre economische macht van oliestaten kent geen grenzen en die verrijken zich over de ruggen van arme mensen uit economisch zwakke landen. Wie kiest er nou voor een locatie met een bizar heet klimaat in een woestijn?”

‘Koning onzichtbaar s.v.p.’

Weinig lezers vinden dan ook dat Nederland op hoog niveau vertegenwoordigd moet zijn in Qatar. Als er al iemand namens de Nederlandse regering moet gaan, dan een die namens de vakbeweging kan praten, schrijft Jenneke van Pijpen. „Iemand die samen met nabestaanden van de slachtoffers van de dramatische bouw van stadions zichtbaar steun uitspreekt en daarover naar buiten treedt.” De koning mag in geen geval gaan, vindt Barbara Suringar. „Die heeft er al helemaal niets te zoeken. Hij is het symbolische hoofd van Nederland en vertegenwoordigt in die hoedanigheid alle Nederlanders. Dat is in deze controversiële zaak onmogelijk.” Willem-Alexander mag geen wedstrijden bezoeken, vindt Marco Bosch. „Hij mag hooguit achter de schermen – en buiten de publiciteit om – zijn invloed uitoefenen. Een kabinetsdelegatie moet een dialoog starten, gesteund door intelligente diplomatie voor de lange termijn.”

De passie voor het nationale team is het grootst in de landen die serieus kanshebber zijn: in Brazilië noemt 22 procent van de ondervraagden zichzelf in dat Ipsos-onderzoek fanatiek voetbalfan, in Duitsland 17 procent. Nederland bungelt onderaan, met 8 procent van de ondervraagden.

Maar ook hier speelt weer de vraag of die stemming omslaat als het Nederlands elftal zich plaatst voor de knockout-fase. Adverteerders doen vooralsnog niet mee aan een commerciële WK-boycot. De reclameblokken van Ster zitten volgens een woordvoerster in november en december al nagenoeg vol, met name de blokken rond de wedstrijden van het Nederlands elftal. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat alleen met ‘Oranjegekte’ te maken heeft. „De vraag naar tv-reclame is al langer heel hoog. STER is zelfs de afgelopen periode veelvuldig uitverkocht geweest op televisie. November en december laten datzelfde patroon zien.”

NRC-lezer Hil Vulsma wil het allemaal niet meemaken. „Dit keer sla ik over. Er zijn te veel redenen om dit toppunt van decadentie te boycotten. Het stelt niet veel voor, maar dit is zo’n beetje de invloed die we als consument hebben.”

Lees ook een hoofdredactioneel commentaar van NRC over het WK van 1978 in het Argentinië van Videla

Oktay Gulum: ‘Hoe zou ik na dit alles kunnen meejuichen?’

Naam: Oktay Gulum (40)

Woonplaats: Amsterdam

Beroep: mede-eigenaar huidkliniek „Ik was zes jaar toen Nederland Europees kampioen werd met voetbalhelden als Marco van Basten en Ruud Gullit. Ik weet nog goed hoe het leefde bij mijn leraren op de basisschool in Krommenie. Hun passie nam ik mee naar huis. Daar zat ik met mijn ouders voor de tv. „In de decennia erna heb ik Oranje met bloed, zweet en tranen gevolgd. Maar dit WK zal ik niet voor de televisie zitten. Mijn hart is leeggezogen. Hoe kan ik, als Turkse Koerd met een groot rechtvaardigheidsgevoel, meejuichen na alles wat er gebeurd is in Qatar? „Duizenden arbeiders die stank voor dank kregen nadat ze al hun energie in die stadions hadden gestoken. Als ze het al overleefden kregen ze geen compensatie van Qatar. Een ziekelijk rijk land dat mensen zo laat stikken – te erg voor woorden. Ook de FIFA gaat trouwens niet vrijuit. Het voetbal is gecorrumpeerd. „Ik heb een zoontje van drie en een dochtertje van vijf. Ze zijn te jong om dit WK bewust mee te maken. Maar over tien, vijftien jaar gaan ze vragen stellen. ‘Papa, wat is er in Qatar gebeurd?’ Dan wil ik niet die ouder zijn die genoot toen Nederland wereldkampioen werd.” Mascha Prins: ‘Ik kijk altijd, maak er wat van, dos me uit. Maar nee, nu kijk ik niet.’

Naam: Mascha Prins (45)

Woonplaats: Eindhoven

Beroep: communicatie-manager „Zo lang ik mij kan herinneren volg ik het Nederlands elftal bij EK’s en WK’s. Met een groep vriendinnen, in de kroeg of in een man cave, je weet wel, een huisbar met dartbord, zitbank en tv. Ik dos me uit, ik maak er wat van. Maar dit keer ga ik niet kijken. Met de homo- en vrouwenrechten is het slecht gesteld in Qatar. De energieslurpende airco’s in oververhitte stadions tijdens een wereldwijde energiecrisis: totale waanzin. Stadions, bovendien, die na het toernooi niet meer gebruikt worden. Maar belangrijker dan dit alles zijn de arbeiders die bij de bouw van de stadions om het leven zijn gekomen. Als we nu niet opstaan tegen zo’n misstand, zitten we bij een volgend WK in Saoedi-Arabië. „Ik oordeel niet over mensen die het WK wel gaan kijken. Mensen moeten hun eigen afweging maken. Maar ik steek mijn mening niet onder stoelen of banken. Laatst sprak ik op een borrel met een paar jongeren. ‘Gaan we een voetbalpoule maken’, vroeg iemand. ‘Nee, ik kijk niet’, zei ik. Verbaasde reacties. Maar in de dagen daarna kwamen ze één voor één naar me doe. Ik had hen aan het denken gezet.” Gertjan Endedijk: ‘Mijn voetbalhart strijdt met m’n morele kompas’

Naam: Gertjan Endedijk

Woonplaats: Breda

Beroep: gepensioneerd „Deze week zag ik in de krant een cartoon van iemand die door zijn eigen vingers naar een voetbalwedstrijd kijkt op de tv. Stiekem, want eigenlijk mocht het niet. Zo zal ik mij straks ook voelen, dacht ik, als het WK begint. „Sinds Qatar het toernooi op frauduleuze wijze kreeg toegewezen, voert mijn voetbalhart een strijd met mijn morele kompas. Die strijd werd heviger toen Qatar bleek te bezuinigen op het loon van arbeiders die voor miljarden acht stadions bouwden. En nog heviger toen bleek dat velen aan dat werk onderdoor zijn gegaan. „Ik was achttien toen mijn vader en ik naar de WK-finale van 1974 tussen Nederland en Duitsland keken. Nooit zal ik de woede van mijn vader – hij was dominee – vergeten. Toen we een week later samen naar een preek in Duitsland reden, was die woede nauwelijks bekoeld. „Rond het WK van 1978 in Argentinië zat ik ook in tweestrijd. Door mijn jeugdigheid was ik wat feller dan nu met Qatar. Naar een WK in een dictatoriaal land als Argentinië wilde ik ab-so-luut niet kijken. Of, nou ja, een beetje dan. „Kijk ik straks alleen de wedstrijden van Oranje? Kijk ik pas als Oranje door de poulefase komt? Ik ben er nog niet uit.” Interviews: Danielle Pinedo Foto’s John van Hamond

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven