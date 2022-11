‘Ik dacht: wat is nog het doel in het leven?’

Het is de ochtend na de uitspraak in het MH17-proces en Evert van Zijtveld roept tijdens de koffie in herinnering wat hij tijdens de rechtszaak al eens te berde heeft gebracht: dat vlucht MH17 niet bij toeval of vergissing is neergehaald. Hij haalt een papier uit de binnenzak van zijn zwarte pak en leest voor uit zijn tekst van het spreekrecht: „Mijn gedachte wordt steeds sterker dat de MH17 met voorbedachten rade uit de lucht is geschoten. Om hiermee de loop van de geschiedenis een andere wending te geven.”

Het neerhalen van een burgertoestel afkomstig uit een militair onbeduidend land was bedoeld om de opmars van het Oekraïense leger tot staan te brengen, daar is Van Zijtveld persoonlijk van overtuigd, iets wat achteraf ook blijkt te zijn gelukt: langzaam kregen de separatisten met steun van Rusland de overhand.

Van Zijtveld zit aan de keukentafel van de ruime villa in Vleuten die hij met vrouw Grace bewoont, en waarvan in 2005 de eerste steen werd gelegd door hun twee omgekomen kinderen Frederique (19) en Robert-Jan (18). Onder de steen is een monumentje ingericht met foto’s: gretige tieners, klaar voor het volle leven. Hun slaapkamers zijn nog helemaal intact. „Ik denk altijd aan mijn kinderen”, zegt Van Zijtveld. „De enige momenten dat ik niet aan ze denk, is bij het sporten...”

Net als de meeste andere nabestaanden is Van Zijtveld opgelucht dat de rechtbank drie keer levenslang heeft opgelegd, en dat de betrokkenheid van Rusland is vastgesteld. „Ik heb levenslang gekregen en waarom zouden de mensen die dit vliegtuig volgens mij bewust uit de lucht hebben geschoten, dan geen levenslang krijgen?”

De rechtbank stelt dat de aanslag wellicht een vergissing is geweest, om vervolgens te concluderen dat dit in strafrechtelijke zin niet uitmaakt. „Dit was het maximaal haalbare”, zegt Van Zijtveld. „Er is recht gesproken.” Hij is opgelucht dat het proces een einde heeft gekregen. „Wij zijn er vaak geweest. Het was zwaar, maar we hebben het zo veel mogelijk gevolgd want dat is het laatste wat je voor je kinderen kunt doen. Maar ik voelde me ook een gevangene van het proces, nu kan ik het loslaten.”

Wel vindt hij het „jammer” dat tijdens het proces zo veel aandacht is uitgegaan naar schadevergoedingen, in totaal zestien miljoen euro. „Is dat de waarde van een leven? Ik heb niets met smartengeld.”

Alles verloren

In de ochtend van de zeventiende juli 2014 brachten Evert en Grace van Zijtveld hun kinderen samen met hun grootouders naar Schiphol, en reed Evert in zijn eigen auto door naar Hoofddorp, waar hij als sales director werkte bij Nokia. De volgende dag zouden beiden in hun sportauto naar Kroatië reizen. Hij had vier weken vakantie.

Foto Bram Petraeus

Na het verschrikkelijke nieuws hebben ze maanden moeten wachten op geïdentificeerde resten van hun kinderen. „Dat was een heel moeilijke periode. Toen het er op begon te lijken dat we nooit meer iets zouden terug krijgen, beseften we dat we alles in het leven hadden verloren. We vroegen ons af of het wel zin had om door te gaan. We hebben het daarover gehad. Wat doen we als er helemaal geen stukjes van onze kinderen terugkomen? We dachten: hadden wij ook maar in dat vliegtuig gezeten. Je zou uit het leven kunnen stappen. Wat is nog het doel in het leven? Daar hebben we samen een antwoord op gevonden. Wij kregen het gevoel dat onze kinderen vonden dat we verder moesten met ons leven. Voor dat gevoel zijn we dankbaar.”

Vlucht naar voren

Van Zijtveld omschrijft zichzelf als iemand die „positief” in het leven staat en als christen gelooft hij dat dominees hem weliswaar niet kunnen troosten, maar dat God hem „krachtig” genoeg heeft gemaakt om door te leven.

„Ik had kunnen stoppen met werken maar ik ben na die vier weken vakantie gewoon weer aan de slag gegaan. Ik was bang om nog meer te verliezen dan mijn kinderen en mijn schoonouders. Ik was bang geïsoleerd te raken, mijn kring van relaties te verliezen.”

We dachten: hadden wij ook maar in dat vliegtuig gezeten

Hij besefte dat veel mensen het lastig zouden vinden met hem te praten en dus koos hij de vlucht voorwaarts: hij begon er in de eerste maanden na de ramp zelf over. „Dat heeft mij en anderen geholpen.”

Hij werd voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17 en maakte zich sterk voor een nationaal monument, in Vijfhuizen. Intussen bleef hij hard werken. „Tot mijn verrassing bleek ik succesvol te kunnen blijven. Ik schijn zelfs nog beter te hebben gepresteerd dan voorheen, doordat ik na MH17 nog meer kon relativeren – met het gevoel dat ik alles toch al kwijt was.”

Houvast

Na drie jaar had hijbehoefte aan een time out. „Ik wilde antwoord op de vraag waar ik nog houvast kon krijgen, wat het doel van mijn leven nog kon zijn. Dat is een rationele vraag en ik heb het antwoord gevonden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik het gedachtengoed van mijn kinderen levend wilde houden.”

Hij stichtte een fonds dat kwetsbare jongeren tussen zes en achttien jaar wil „helpen” om „hun basis te versterken en hun talenten te ontplooien”. Van Zijtveld: „Dat is mijn houvast in het leven geworden. Mijn levensdoel.” Hij is sinds vorig jaar met pensioen en wijdt zich aan het werk van het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds. Ondanks zijn weerzin tegen schadevergoedingen heeft hij zich op allerlaatste moment toch nog gevoegd in de vordering. „Omdat hetgeld naar de stichting gaat.” De stichting weerspiegelt de opvattingen van zijn kinderen. „Het waren heel lieve, sociaal bewogen kinderen. Robert-Jan wilde officier worden. Frederique maakte op eigen kosten reizen naar Polen om vrijwilligerswerk te doen met kansarme kinderen.”

Is het misschien zo dat hij zich door het werk van de stichting verbonden voelt met zijn dochter? „Exact. Je hebt de link te pakken.”