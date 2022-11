Pien Meulensteen: ‘Ik ben wedstrijdfit voor het WK’

‘Papa zei altijd tegen mij: als je iets wil doen, moet je het doen. Mijn broer Melle wilde profvoetballer worden. Mijn vader heeft nooit gezegd: moet je niet een plan B hebben? En ik herinner me nog dat ik twaalf was en dat papa aan me vroeg: waar wil je zijn over vijf jaar? Wat wil je doen in je leven? Toen dacht ik nog dat ik actrice wilde worden. Zelf wilde hij altijd bij Manchester United werken. En dat heeft hij gedaan.

„Op mijn vierde ben ik verhuisd naar Manchester. Papa ging daar de jeugd van United coachen. Maar zelf was ik niet erg dol op voetbal toen ik klein was. Ik wilde gewoon doen wat andere kinderen deden, en meisjes voetbalden niet echt. Behalve ons buurmeisje. Ze was tien, elf en zo goed dat ze met de jongens meespeelde. Dat was de eerste keer dat ik dacht: oh, dit is ook voor meisjes. Dat komt door Elle.

„Toen papa het eerste team ging trainen als assistent van sir Alex Ferguson, zei mama: je moet echt een keertje naar Old Trafford komen. Ik herinner me de eerste keer dat ik daar was zo goed. We zaten in de players lounge en je moest door de spelerstunnel om daar te komen. Je had toen Giggs, Rooney, Ronaldo, echt een cool team. De sfeer was fantastisch, dat zingen! En een stadion met 70.000 man. Toen is het zaadje geplant. Op mijn vijftiende mocht ik een keertje meekijken bij MUTV, het televisiestation van Manchester United. Na één dag wist ik: dit wil ik doen, voetbal en televisie.

Er zijn superveel vrouwen die voetbal leuk vinden. Die moeten ook vrouwen kunnen horen. Het is ook hun sport.

„De University of Salford waar ik studeerde, in Manchester, zat recht tegenover de BBC. Als je uit het raam keek zag je al die mensen met hun pasjes naar binnen lopen. Ik wil daar naartoe, dacht ik. In de zomer deed ik een screentest voor beginnende verslaggever. Ik ben het niet geworden, maar ze vonden me wel leuk en zeiden: stay in touch. Dus ik dacht: dat ga ik zeker doen. Ik heb toen een e-mailtje gestuurd, of ze niet een assistent nodig hadden. Dat kon. Ik haalde koffie, thee, cupcakes, dat soort dingen. Maar in dat gebouw zijn, dat was genoeg voor mij. Ik heb er van alles gedaan. Gewoon zodat mensen mij kenden. En na een jaar zeiden ze: wil je een keer naar een wedstrijd? Dat was voor BBC Radio Manchester. Ik gaf korte updates bij regionale clubs, samen met tien andere journalisten.

„Zo is het begonnen. Na een jaar belde MUTV: of ik daarnaartoe wilde komen. Zij waren de eerste die zeiden: je hebt eigenlijk best een leuke stem, waarom probeer je commentaar niet eens? Nee, dacht ik, dat wil ik niet doen, dat is heel eng! Ik dacht zelf meer aan presenteren ofzo. Maar ze zeiden: je moet het gewoon doen, dan word je vanzelf beter en dan zie je wel of je het leuk vindt. Nou, die eerste, die wil ik nóóit terug horen. Die is serieus niet goed. Maar ik heb het gedaan.

„Een tijdje later kon ik, na een proefopname, bij de Premier League aan de slag, voor Match of the Day van de BBC. Ik interviewde spelers en ging live naar de studio enzo. En ook daar begon iemand over commentaar, of ik het weleens had gedaan. Ja, wel voor MUTV, zei ik, voor de vrouwen, maar niet genoeg om Premier League te doen! En toen kreeg ik een belletje. Ze wilden me uitproberen. Eerst moest ik een oude wedstrijd doen, Arsenal-Crystal Palace, dus ik wist de uitslag al. Daarna een proefopname bij Arsenal. En toen zeiden ze: nu ben je er klaar voor. Dat was in december vorig jaar. Wolverhampton tegen Burnley. Niet echt een megagrote wedstrijd, maar Premier League, dus een big deal.

Foto Joel Goodman

„Op social media zag ik daarna iemand die zei wat ik allemaal verkeerd had gedaan. O mijn god, realiseerde ik me toen, mensen luisteren hier echt naar. Mijn vader en Melle, hij voetbalt nu bij Vitesse, zeiden tegen me dat ik echt niet meer moest kijken. Ook al zitten er veel aardige reacties tussen, je onthoudt die negatieve. Ik bespreek wel elke wedstrijd na, ik heb twee mentoren, om te kijken hoe ik beter kan worden.

„Soms voel ik wel dat imposter syndrome: ik ben nieuw, een vrouw, nog maar 25. Hoe ben ik hier zo snel gekomen? De vrouwen voor me hebben écht hard moeten vechten. Jacqui Oatley, de eerste vrouw die Match of the Day deed. Een groot deel van het publiek vond dat toen niet leuk. Maar de BBC neemt me natuurlijk niet alleen aan omdat ik een vrouw ben. Ze vinden ook dat ik het goed doe. Ik vind trouwens ook: er zijn superveel vrouwen die voetbal leuk vinden. Die moeten ook vrouwen kunnen horen. Het is ook hun sport. Mannenvoetbal is voor iedereen.

„Dit is mijn eerste mannen-WK. Bij een toernooi heb je normaal gesproken vier weken de tijd om je in te lezen. Maar nu is dat anders: op zaterdag mijn laatste Premier League-wedstrijd en daarna een week om acht wedstrijden voor te bereiden. Terwijl ik normaal twee dagen prep. Dan maak ik stickers van spelers, met feiten en statistieken, een stuk of zestig in totaal. En ik bekijk hoe een club ervoor staat, ik luister fanpodcasts, schrijf een intro-tekstje. Dat moet nu allemaal een beetje sneller en minder. Als perfectionist is dat voor mij wel wennen. Maar iemand zei laatst tegen me: je moet het zo bekijken, je bent warmgedraaid, je bent gewoon wedstrijdfit.”

Wie is Pien Meulensteen? Pien Meulensteen (25) was vijftien toen ze wist: dit wil ik doen, voetbal en televisie. Ze kwam binnen bij de BBC als assistent die koffie haalde. „En na een jaar zeiden ze: wil je een keer naar een wedstrijd?”