Karel Knip probeert zelf ammoniak te maken. Dat valt niet mee

Het zijn de koeien die Nederland zijn ammoniakprobleem bezorgen, daaraan bestaat geen twijfel. Er zijn hier meer varkens dan koeien, wel drie keer zoveel, maar kennelijk is er iets in de urine en uitwerpselen van varkens, of in de combinatie van die twee, dat hun ammoniakuitstoot beperkt houdt. Het in 2021 uitgebrachte boekje Stikstof – De sluipende effecten op natuur en gezondheid had geen ruimte om erop in te gaan, wat heel jammer is. Wel kon je er vinden dat het afplaggen van de heide nooit zin heeft gehad. Het werkte averechts.

De koeien staan één, de varkens twee en de kippen drie. Dan zijn er nog wat restposten die worden bezet door schapen en geiten. Viskwekerijen zijn niet opgenomen, hoewel vissen hun teveel aan stikstof nota bene rechtstreeks als ammoniak in het water brengen. Het zal wel niet veel te betekenen hebben. De hedendaagse stikstofcrisis gaat over een teveel aan ammoniak in de lucht.

Die ammoniak wordt vooral vrijgemaakt uit het ureum dat zit opgelost in de urine die koeien en varkens zo vrijelijk laten lopen. Onder natuurlijke omstandigheden komt het proces alleen op gang als het enzym urease de zogenoemde ‘hydrolyse’ van ureum tot ammoniak (en koolzuur) versnellen kan en het zijn bij uitstek bacteriën die dat enzym kunnen leveren. Maar urine van gezonde zoogdieren is arm aan bacteriën, vroeger werd ze zelfs voor steriel versleten, en zo komt het dat er pas flink ammoniak ontstaat als uitwerpselen zich met urine vermengen. Want uitwerpselen zitten juist bomvol bacteriën met urease-activiteit, dit inzicht is al bijna een eeuw oud. Modern stikstofbeleid adviseert uitwerpselen en urine gescheiden te houden.

Grootstedelijke urinoirs kunnen indringend naar ammoniak geuren. Foto ANP

In aantallen gemeten staan Nederlanders ruim boven de varkens en het kan niemand ontgaan dat ook Nederlanders urine en uitwerpselen vermengen. Van een moderne ‘source separation’ in de sanitaire afvalstromen is het nog niet erg gekomen. Vreemd genoeg lees je nooit iets over de bijdrage van de Nederlander zélf aan de landelijke ammoniakemissie. Hij moet meetbaar zijn want uit de luier van een te laat verschoonde zuigeling, bijvoorbeeld, kan een indringende ammoniakgeur opstijgen. Denk ook aan grootstedelijke urinoirs en aan wc’s van pompstations en overvolle campings.

Hoeveel ammoniak produceert de Nederlander zelf? Dat willen ook de boeren wel weten. Een oudere Amsterdammer, naam bij de redactie bekend, bleek bereid zijn ochtendwater voor onderzoek af te staan. Zelfs viel hij ertoe te bewegen een stevig monster uit zijn ochtenduitwerpsel te steken. Uit het nationale darmkankeronderzoek had hij nog een schepje en een zekere behendigheid ter zake overgehouden.

Een intrigerende wolkige troebeling

Twee porties urine belandden as such in een jampot, aan een derde werd wat uitwerpsel en aan een vierde wat tuinaarde toegevoegd, want ook bodemmateriaal is volgens wetenschappelijke bron rijk aan bacteriën met urease-activiteit. Aanvankelijk was het ochtendwater helder als Heineken, maar binnen anderhalf uur ontstond steeds een intrigerende wolkige troebeling die niet meer verdween. Wat het was werd niet duidelijk, ook de microscoop kreeg er geen vat op. Bacteriën? Zo snel groeien die niet bij lage temperatuur (het was 17 graden). Het zal wel een chemische omzetting zijn, ook kouwe thee wordt troebel als je die te lang laat staan. Na een dag of drie, vier kreeg alle urine geleidelijk aan de kleur van het vermaarde Oud-Bruin dat zo populair was bij zogende vrouwen en gastronomen die wildgerechten aten.

Aan de geur van de urine veranderde ondertussen weinig of niets. Niet in de blanco’s en niet in de monsters met supplement. Pas na een week kwam boven de jampot met urine en het klompje uitwerpsel een ammoniaklucht te hangen. Met behulp van pH-papier viel aan te tonen dat de zuurgraad toen was opgelopen van ongeveer 6 tot bijna 9. De zuivere urine was zelfs na twee weken niet in pH veranderd. Van ammoniak was daar geen spoor te bekennen.

Raadselachtig, want urease-activiteit is een heel gewone eigenschap van veel bacteriën en urease-actieve bacteriën zijn volgens de literatuur alom aanwezig. Dus ook op het glaswerk en in de lucht. Fecaliën lijken niet per se nodig voor de ammoniakvorming. Toegegeven: urine is een schraal, grotendeels mineraal voedingsmedium maar voor urease-actieve bacteriën bevat het nagenoeg alles wat voor groei nodig is. Het gevormde ammoniak fungeert als energie- en stikstofbron, het gevormde CO 2 is koolstofbron en verder is er geen gebrek aan fosfaat, sulfaat en kalium. Dus waarom kwam er geen ammoniak?

Is hygiëne de boosdoener?

Het valt niet uit te sluiten dat de almaar toenemende hygiëne de boosdoener is en dat er helemaal geen spontane aanvoer van urease meer is. Restjes bier veranderen niet meer in azijn omdat azijnzuurbacteriën zeldzaam zijn geworden. Om de hygiëne-invloed te onderzoeken werd wat urine uit een glas waarin dankzij het uitwerpsel al veel ammoniak was gevormd geënt in een glas verse urine. Zoals je een startercultuur gebruikt om zelf yoghurt te maken. Maar ’t werd niets en ook een temperatuurverhoging (tot 22 graden) bracht geen uitkomst. Het moet wel zo zijn dat de fecaliën niet alleen urease-bacteriën maar ook onmisbare voedingsbestanddelen aanvoeren. Misschien wel het nikkel dat urease zo nodig heeft.

Daar staat weer tegenover dat men er in vroegere eeuwen nooit enige moeite mee had om de beschreven ammoniakproductie op gang te brengen en in stand te houden. Omgezette urine (‘stale urine’) werd op grote schaal gebruikt om wol te ontvetten en te bleken en om, in een ander proces, wollen weefsels te vervilten. Je leest over de intense stank van de bezigheden maar nooit over gebrek aan ammoniak. Wel viel het op dat een groepje experimenteel archeologen dat in 2004 in Eindhoven op middeleeuwse wijze wol wilde vervilten maar liever zachte zeep van Driehoek gebruikte dan omgezette urine. Zo is hier vandaag aan een bestaand probleem een nieuw probleem toegevoegd.