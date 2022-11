Het TikTok-hoekje van generatie Z: #nichetok

Onlangs mocht ik een kijkje nemen in het brein van een vriendin. Dit is precies hoe mijn hersenen werken, zei ze bij een onbegrijpelijk TikTok-filmpje. Het was een droomachtige aaneenschakeling van niches. Muziek, televisie, film, videospelletjes en internetcultuur liepen ongebreideld door elkaar. Ik hoorde een elektronisch nummer van de inventieve Britse muzikant Aphex Twin, terwijl ik scènes voorbij zag komen uit Japanse anime series, de Schotse film Trainspotting, en de Amerikaanse sitcom It’s Always Sunny in Philadelphia.

Ik heb als student vaak genoeg in antikraakpanden van alternatieve, kunstzinnige geesten gehangen om te weten dat dit de media zijn die ze leuk vinden. Niche genoeg om er hun eigenzinnigheid aan te ontlenen. Bekend genoeg om andere eigenzinnige geesten te vinden die erover mee kunnen praten.

De filmpjes worden gekenmerkt met de hashtag #nichetok, een hoekje van generatie Z op TikTok dat eigenlijk niet al te bekend mocht worden. Ik zie tieners reageren dat „de oude nichetoks beter waren”. Die werden tussen mei en oktober dit jaar gedeeld en hadden toen nog amper tienduizend kijkers. Nu kunnen het er makkelijk honderdduizend zijn in enkele dagen. „Nichetok gaat in een snelle neerwaartse spiraal”, klaagt een ander. Het is allemaal totaal onorigineel, totaal niet niche. „Dit is zo niche als Coca-Cola.” Er worden te vaak dezelfde nummers van Oasis of The Smiths gebruikt.

Originaliteit is uiteindelijk waar het allemaal om draait bij generatie Z, de generatie die constant op zoek is naar de juiste prikkels in een digitale tijd waarin ze wordt gebombardeerd met media. Vooral op TikTok, waar de filmpjes elkaar eindeloos opvolgen. De stemming is nihilistisch. „Kan niet wachten tot de volgende trend die me iets gaat laten voelen”, schrijft een nichetok-kijker. „Niets laat me tegenwoordig nog iets voelen.”

Deze bewerkte filmpjes zijn een perfect voorbeeld van de ‘remixcultuur’, waarbij creativiteit voortkomt uit het kopiëren en combineren van elementen uit films, literatuur, videospelletjes, televisie, stripboeken, het nieuws, et cetera. Er wordt iets ogenschijnlijk nieuws, maar in wezen ‘geremixt’ gecreëerd.

De remixcultuur is inherent aan technologie en het internet, schrijft de Amerikaanse rechtsgeleerde Lawrence Lessig in zijn boek Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy (2008). Brokjes media zijn toegankelijker dan ooit, onze telefoons zitten vol beelden. Neem bijvoorbeeld de verkiezingsfoto van Sigrid Kaag, waarop zij juichte op een tafel. Op Twitter werd die verder gedeeld met teksten erop als: ‘Wanneer je een tussenuur blijkt te hebben’, en: ‘Wanneer de frikandelbroodjes in de bonus zijn.’

#Nichetok was vanaf het begin al gedoemd de mainstream in gekatapulteerd te worden. De populairste makers op TikTok zijn zo succesvol omdat ze hun eigen niche hebben en daarmee een publiek opbouwen. En juist daarom is TikTok een bron van creatieve content.

Ook in mijn hoofd warrelen constant mediabeelden rond. Bij het aanbrengen van mijn gezichtscrème zie ik bijvoorbeeld Dwight Schrute uit de Amerikaanse sitcom The Office voor me die het gezicht van een babypop heeft gevild en op zijn eigen gezicht heeft aangebracht. Net zoals de seriemoordenaar Leatherface uit de horrorfilm The Texas Chain Saw Massacre, die de gezichten van zijn slachtoffers gebruikt als masker.