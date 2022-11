Oorlog is verschrikkelijk, maar de keerzijde is wel dat de jaarlijkse wapenbeurs in Ahoy groter is dan ooit. „Een recordopkomst van drieëneenhalfduizend bezoekers!” klinkt het bij de openingsceremonie. Rook en lichtstralen rond het podium, met een stoer rondspeurend radarscherm als dak.

Eerste vraag aan Hans Hillen, voormalig Defensieminister, thans NIDV-voorzitter: „Bent u blij?”

Bij de vorige editie – pre-corona, pre-Oekraïne vooral – was er nog een groepje demonstranten bij de ingang, met foto’s van oorlogsleed. Maar de tijden zijn veranderd.

De noodzaak van deze beurs is groter dan ooit, erkent iedereen. Hillen: „Bewapening is om af te schrikken. Dus moet het goed zijn. Niet half, maar heel.” Zeker in het licht van Oekraïne: „Er is in het verleden te veel op defensie bezuinigd en het is jammer dat dit nodig was om weer bij de les te komen.”

Jammer. Maar kop op, het budget is verhoogd, het taboe op wapenhandel is weg, en deze manifestatie zet ons weer schitterend op de kaart, of zoals de slogan luidt: ‘Netherlands on the radar’. Want daar zijn wij goed in, in radar, zo vertelt Defensie-staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD), die zijn internationale gehoor ook meeneemt naar 1639, toen admiraal Tromp voor net zo’n „tipping point” stond als wij nu. Tegenover de Spanjaard deed Tromp wat nodig was, en wat wij ook nu moeten doen: vloot op oorlogssterkte maken, budgetten verhogen, niet achteropraken.

Een zee van mannen in pak of militair uniform knikt. Op de beursvloer schudden ze handen naast pantservoertuigen, Joint Strike-raketten en militaire drones, alsof het bouwmaterialen zijn. Je krijgt sleutelhangers en buisjes snoep mee bij de stands voor nachtkijkers of rupsbanden.

Intussen hoor je, vanwege de MH17-uitspraak, de hele dag verhalen van nabestaanden van slachtoffers, gedood door het type raket dat hier misschien wel te koop is.

Voor het defensiebudget heeft het in elk geval niet geholpen, stelt gastspreker Jonathan Holslag, politicoloog uit Brussel. Evenmin als 9/11, Libië of Irak. „Wat wáren we boos! Maar het budget bleef dalen. Wordt het nu anders?” Hij toont grafieken: de steun van de bevolking groeit. En overal dreigt gevaar, niet alleen uit Rusland. Denk ook aan Afrika, Turkije, Israël.

Kortom, het tipping point kruipt nabij. Dan zou je heel discreet en terughoudend kunnen gaan doen in de handel van al dat defensiespul – alsof het om een noodzakelijk kwaad gaat –, maar waarom zou je, als je ook kunt uitpakken met een spectaculaire beurs? Tromp en de VOC-mentaliteit. Toch?

Nederland is derde van de Europese wapenimporteurs. Niet slecht, al denk ik hier rondkijkend dat zilver haalbaar is. Maar – ‘Netherlands on the radar’ – we gaan voor goud.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.

Correctie (18 november 2022): aanvankelijk werd Nederland de derde grootste wapenexporteur van Europa genoemd. Dat is aangepast naar importeur.