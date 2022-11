Focus op het groepsgeweld in Mallorca-zaak betekent een mokerslag voor de verdachten

Als de negentienjarige Hein B. na de uitspraak de zittingszaal uitloopt, kijkt hij met een betraand gezicht naar boven, waar zijn familie meekijkt. Hij zwaait. Via een zijdeur wordt hij door de politie afgevoerd, meteen naar de gevangenis. Dat geldt voor de meeste verdachten in de Mallorca-zaak. Ze hebben bijna allemaal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. Voor de dood van Carlo Heuvelman kon slechts één iemand worden aangewezen: Sanil B. Hij kreeg ook de hoogste straf, een gevangenisstraf van zeven jaar.

Acht van de negen verdachten in de Mallorca-zaak worden veroordeeld. En terwijl het OM voor een aantal van hen mild was door een taakstraf of voorwaardelijke celstraf te eisen, veegt de rechter dat van tafel. De verdachten waren een groep die samen geweld hebben gepleegd, stelt de rechter, en daarom moeten de jongens die in mindere mate deelnamen aan het geweld, een hogere straf krijgen dan geëist. Dat de ene jongen meer geslagen heeft dan de ander, vindt de rechtbank minder belangrijk dan justitie. Als de verdachten het geweld niet samen hadden gepleegd, waren de gevolgen minder ernstig geweest, stelt de rechter. Dit soort „extreem en zinloos groepsgeweld” moet zwaar worden gestraft.

Doodslag

De Mallorca-zaak ging om meerdere geweldsincidenten in de nacht van 13 juli in 2021, op de uitgaansstrip van El Arenal op het Spaanse eiland. Daarbij kwam de 27-jarige Carlo Heuvelman om het leven, en raakten meerdere andere slachtoffers ernstig gewond. Drie verdachten werden vervolgd voor doodslag op Carlo Heuvelman en voor de poging tot doodslag op andere slachtoffers, net als vijf andere verdachten. Alle negen verdachten stonden terecht voor openlijke geweldpleging.

De grotere focus op groepsgeweld betekent voor Lukas O., Stan F., Daan van S., Lars van den H. en Kaan B. een uitspraak als een mokerslag, zij worden veel zwaarder gestraft dan het OM eerder eiste. Het OM had voor Kaan B. een deels voorwaardelijke celstraf van een half jaar in gedachten; het werd tweeënhalf jaar onvoorwaardelijk. Stan F. wordt vrijgesproken van geweld tegen een van de slachtoffers, maar toch heeft hij zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan het plegen van openlijk geweld. Hij krijgt een jaar cel, terwijl het OM slechts een taakstraf had geëist.

Dat F.’s bijdrage in vergelijking met de meeste anderen minimaal was – hij heeft twee schoppen proberen te geven – maakt hem volgens de rechtbank geenszins onschuldig. „Het was een massale kortdurende geweldsuitbarsting van een groep verdachten tegen slachtoffers”, zegt de rechter. „De ene geweldpleger voelde zich gesterkt door de andere, en daardoor heeft escalatie kunnen plaatsvinden.”

Groepsdynamiek

Voor de drie hoofdverdachten – Sanil B., Mees T., en Hein B. – valt de straf mede door de focus op het groepsgeweld juist lager uit dan het OM had geëist. Sanil B. is weliswaar verantwoordelijk voor de dood van Carlo en geweld tegen andere slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met het feit dat hij nog jong is en niet eerder is veroordeeld voor agressief gedrag. Ook stelt de rechter dat het vanwege de groepsdynamiek belangrijk is dat de straffen zich logisch tot elkaar verhouden. Sanil schudt zijn hoofd meerdere keren tijdens het betoog van de rechter. Hij krijgt een celstraf van zeven jaar opgelegd, aanzienlijk minder dan de tien jaar die justitie had geëist.

„Deze straffen zullen levens ontwrichten. Jonge mannen met grotendeels blanco strafblad, die één nacht de fout in zijn gegaan.” Volgens de rechter kan worden vastgesteld dat Sanil B. niet alléén verantwoordelijk is voor de dood van Carlo, maar kon niet worden gezegd wie de andere betrokkene is. Anders dan bij Sanil wijst een belangrijke getuige Mees T. en Hein B. niet aan als de verantwoordelijken, en is er met hen geen dna-hit gevonden. Mees en Hein worden, vanwege hun betrokkenheid bij andere strafbare feiten, daarom veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel. Fors minder dan de acht jaar die het OM had geëist. De rechtbank vindt het “onbevredigend” dat niet vast is te stellen wie de mededaders zijn van de doodslag op Carlo Heuvelman. Dat de verdachten veelal hebben gezwegen over wat er is gebeurd, leidde niet tot een hogere straf, zei de rechter.

Na de uitspraak worden vijf verdachten meteen door de zijdeur van de rechtszaal afgevoerd door de parketpolitie, zij gaan de gevangenis in. Lars van den H. heeft een voorwaardelijke straf gekregen en mag meteen naar huis. De celstraf van Stan F. en Lukas O. begint als de uitspraak onherroepelijk is, waarschijnlijk na het hoger beroep. Als F. en O. na de uitspraak buiten een sigaret staan te roken, is er consternatie. De politie rekende het duo in, vertelt advocaat Jaap-Willem Roozemond achteraf. „Ik dacht: ze zijn niet goed bij hun hoofd. Voor mij staat dit symbool voor hoe er in deze zaak over mijn cliënt is geoordeeld.” De fout werd snel hersteld.

Martijn T. is vrijdag als enige vrijgesproken. Volgens de rechter zijn er geen getuigen die hebben gezien dat hij heeft deelgenomen aan het geweld, en zijn er ook geen beelden van. T. heeft verklaard dat hij naar het geweld toe is gegaan om mensen weg te trekken en daarmee het geweld te de-escaleren, en daar gaat de rechtbank in mee.

Het feit dat de verdachten net 18 waren, betekent voor de rechter niet dat ze via het jeugdstrafrecht moeten worden berecht. Het zijn voor de rechtbank „normale jongens” en er is daarom geen reden om een uitzondering te maken.

Media-aandacht

Verschillende advocaten droegen vorige maand in hun pleidooi aan dat de grote media-aandacht in deze zaak tot strafvermindering zou moeten leiden, maar dat verzoek wordt door de rechter niet gehonoreerd.

De verdachten en hun naasten zijn zichtbaar aangeslagen, nadat de straffen zijn uitgesproken. De vader van Sanil B. staat met vochtige ogen in de wachtruimte van de rechtbank. „Ze hebben de toekomst van mijn zoon kapot gemaakt.” Hij vindt de uitspraak buitenproportioneel. „Uitgaansgeweld gebeurt vaker, dan kun je half Nederland wel arresteren.”

De uitspraak van vrijdag betekent vrijwel zeker niet het einde van deze zaak. Meerdere advocaten zeggen na de zitting dat zij overwegen in hoger beroep te gaan. Peter Plasman, de advocaat van Sanil B., vindt de uitspraak „een grote teleurstelling” die „haaks staat op wat mijn cliënt heeft verteld over wat er is gebeurd”. Advocaat Jaap-Willem Roozemond is zichtbaar gefrustreerd nadat zijn cliënt Stan F. een veel hogere straf heeft gekregen dan eerder geëist. „Hij krijgt een jaar cel voor een trap in de lucht.” Hij vindt de uitspraak „onnavolgbaar en onverteerbaar” en gaat „zeker in hoger beroep.”