FIFA verbiedt bierverkoop in WK-stadions in Qatar

De voetbalbond FIFA heeft de verkoop van alcohol in stadions tijdens de wedstrijden van het WK voetbal in Qatar verboden. Dat heeft de bond, mede namens gastland Qatar, vrijdag bekendgemaakt. Een eerder besluit om wel bier te schenken, is slechts twee dagen voor het begin van het toernooi teruggedraaid.

Bier is normaal gesproken de enige alcoholische drank verkrijgbaar in stadions op het WK, maar die verkooppunten worden nu verwijderd. De discussie over het schenkbeleid werd al weken gevoerd tussen FIFA en gastland Qatar, een conservatief islamitisch land waar de verkoop van alcohol zeer beperkt is. Deze week moesten verkooppunten nog worden verplaatst naar minder opzichtige plekken.

Er zal wel alcoholvrij bier zijn in de acht WK-stadions, aldus FIFA. De voetbalbond heeft al jaren een miljoenendeal die vastlegt dat op het WK enkel het biermerk Budweiser wordt geschonken. AB InBev, het Belgische bedrijf achter Budweiser, heeft nog niet gereageerd op de plotselinge beslissing. Volgens de verklaring van FIFA zal er bij „andere WK-locaties” wel bier geschonken worden.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Senegalese topspeler Mané zal niet spelen op WK door blessure