Het is een sprekend schilderij, de afbeelding van zes voormalige bestuurders die al sinds 1976 binnen de Universiteit Leiden te bewonderen is. Bijna een karikatuur, verre van een staatsieportret. De lijst lijkt te klein voor de ego’s, de nevel van hun sigaren vergroot het ongemak. De ironie spat ervan af.

De geportretteerden mochten zich destijds ingenomen tonen met het schilderij, de huidige bestuurders weten zich er geen raad meer mee. En zo kon het gebeuren dat een enkel tweetje van een buitenlandse promovenda deze week uitgroeide tot een nationale rel, met verontwaardiging in alle media, reacties van een minister en een staatssecretaris, Kamervragen. Goed voor de beeldende kunst misschien. Niet best voor de universiteit.

H.M. van den Brink is schrijver en journalist.

Wat te denken van dit kunstwerk, luidde de passief-agressief gestelde vraag op Twitter. Het antwoord kwam van de decaan van de rechtenfaculteit, Joanne van der Leun. Ze tweette een foto waarop het schilderij van de muur werd gehaald: er was „onmiddellijke actie” ondernomen. Later schreef ze dat zij zelf al veel te lang had moeten vergaderen „met mannen in kamers met schilderijen van mannen”. Bovendien heeft ze een hekel aan rook, zelfs al is die geschilderd. Het persoonlijke werd hier wel heel erg universitaire politiek. Ook omdat de decaan vervolgens vroeg om „rust”, zodat zij „intern” zou kunnen overleggen, bijvoorbeeld met het gemeentelijke kunstmuseum De Lakenhal, over een nieuwe plek voor het gewraakte portret.

In de storm van reacties die opstak viel een fraaie, felle column van hoogleraar Remco Breuker op waarin hij Van der Leun en haar vice-decaan Koen Caminada beticht van „onvergeeflijke onwetendheid” en de context terughaalt waarin de snode, witte mannen al paffend hun functie uitoefenden. Het waren de tijden waarin, als gevolg van studentenprotesten uit de jaren zestig, de Wet Universitaire Bestuurshervorming moest worden geïmplementeerd, met gekozen bestuurders en een Universiteitsraad die werkelijk iets te zeggen had.

Ze zaten elkaar dwars

Voor het universitaire weekblad Mare volgde ik destijds de vergaderingen van die raad en leerde ik de mannen op het gewraakte portret kennen. Breuker stelt hun onderlinge verhouding iets te mooi voor. Ze zaten elkaar, ook in het openbaar, vaak dwars. Schopten elkaar onder de vergadertafel, soms letterlijk, tegen de schenen, schrijft voormalig universiteitsbibliothecaris Paul Gerretsen in zijn necrologie van bestuursvoorzitter Kees Cath (links op het schilderij).

Na het weekeinde nam het college van bestuur de woordvoering van de decaan over: het weghalen van de afbeelding, inmiddels in de media kortweg ‘rokende oude mannen’ genoemd, was een „spontane” en „ludieke” actie geweest. Het hoogste gezag van de universiteit noemde daarbij nog wel een argument: „Mensen vinden het geen goede weergave van de diversiteit op de universiteit, zoals die nu is.”

Wereldvreemde mensen zijn het, waaraan de leiding van de Leidse universiteit refereert. Dat wijlen opa en oma, van wie een geretoucheerde zwartwit-foto in het wandmeubel naast de led-televisie staat, leefden in een andere tijd met andere opvattingen en gebruiken hoef je geen enkele hardwerkende Nederlander uit te leggen. Aan studenten en wetenschappelijk personeel wel?

Dat hier iets wrong moet ook het universiteitsbestuur hebben beseft. Dus kwam, weer een dag later, het bericht dat het schilderij „tijdelijk” mocht worden teruggehangen en dat er een commissie komt, een door het bestuur samengestelde commissie, een zowel representatieve als deskundige commissie, zelfs deskundige studenten zouden er deel aan mogen nemen. En tot deze commissie is uitvergaderd over „de beste aanpak om het schilderij beter tot zijn recht te laten komen” gaat het universiteitsbestuur zelf even helemaal niks meer van de kwestie vinden. Het maakt nu ‘pas op de plaats’.

Proeftuin voor stevig debat

Er zijn twee redenen waarom dit een heel slecht idee is. De eerste heeft met de universiteit zelf te maken. Er valt van alles aan te merken op de gepolariseerde vergader- en protestcultuur van de jaren zestig en zeventig, maar er werd wel iets opengebroken, uitgeprobeerd. De universiteit is dan ook helemaal geen slechte proeftuin voor stevig debat en democratische experimenten. Maar wat studenten nu leren van het ophef-gestuurde gestuntel door hun benoemde, niet meer gekozen bestuurders is: toedekken, doorverwijzen, bagatelliseren, gevoelens belangrijker maken dan argumenten, via sociale media zenden maar niet reageren, commissies benoemen om je achter te verschuilen, geen idee hebben van het verleden, geen plan maken voor de toekomst en, vooral, geen verantwoordelijkheid nemen maar liever wachten tot de bui overwaait.

Er zijn zekere overeenkomsten met wat al een tijd usance is in Den Haag. Maar waar het hier om gaat: wanneer de studenten van nu deze houding meenemen naar de belangrijke functies die ze straks bekleden, dan is het toenemende wantrouwen van burgers en boeren tegenover de hoogopgeleide elite heel verklaarbaar, zelfs gerechtvaardigd.

De tweede reden om tegenstellingen niet weg te poetsen maar juist in het openbaar te bespreken heeft precies met dat wantrouwen te maken. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) liet onlangs weten dat ook hij zich daar zorgen over maakt. Tien miljoen euro trekt hij uit voor het overbruggen van de groeiende kloof tussen wetenschap en samenleving, door meer communicatie. Zou het helpen wanneer de universiteit ook intern wat beter communiceerde?

Dolf Cohen werd met zijn gezicht tegen een muurtje van de vergaderzaal gezet

Wetenschappers leven al lang niet meer in een ivoren toren. Er gaat geen dag voorbij of ze geven hun mening, in de krant, op radio, tv en sociale media. Wat ze daar beweren heeft nog steeds extra gewicht dankzij hun titel. Dat is goed en moet ook zo blijven. Toch zal ik niet de enige burger zijn die, vooral wanneer hun meningsverschillen hoog oplopen, zich afvraagt: hebben ze het daar onderling ook al eens over gehad, maar dan natuurlijk veel uitvoeriger en gedocumenteerder en diepgravender, want daar is-ie toch voor, die door ons betaalde universiteit?

Mag de niet-academische Nederlander niet verwachten dat wanneer bijvoorbeeld rechtsfilosofen tot de ontdekking komen dat vaccins niet werken, dat klimaatverandering geen reden tot zorg is en dat Nederland politiek gezien op de Weimarrepubliek in zijn nadagen lijkt, de universiteit een gesprek organiseert tussen deze rechtsfilosofen en hun collega’s van geneeskunde, biologie, fysica, geschiedkunde, politicologie? Niet met het idee dat gemeenschappelijke conclusies bereikt moeten worden alvorens met een communiqué naar buiten te treden, maar wel om elkaars argumentatie te beproeven en aan te scherpen. En ook om studenten het verschil tussen een talkshowtafel en een academisch debat duidelijk te maken. Zonder dat debat komt de academische vrijheid neer op vrijblijvendheid.

Gemeenschap van geleerden

De universiteit is een gemeenschap van geleerden – niet een verzameling opleidingen en onderzoeksinstituten die om redenen van efficiency een back office delen en eens per jaar een personeelsfeestje vieren met een optocht in jurken en hoedjes. Dit eeuwenoude idee kreeg even nieuw elan toen na de oorlog, juist in Leiden, de ‘Civitas-gedachte’ werd omarmd. Die ging ervan uit dat hoogleraren en faculteiten niet afzonderlijk maar gezamenlijk een verantwoordelijkheid dragen tegenover de maatschappij en dat daarom schotten binnen de universiteit zouden moeten worden afgebroken en onderling contact versterkt. Plannen daartoe waren in het geheim gesmeed tijdens de bezettingsjaren, toen de Leidse universiteit door de Duitsers was gesloten. Van dat idealisme lijkt weinig meer over.

Maar een ideaal kan nieuw leven worden ingeblazen. Bijvoorbeeld door de controverse over de ‘rokende oude mannen’ nu als leermoment aan te grijpen. Om te beginnen zou de universiteit het aanbod van Job en Floris Cohen kunnen aannemen. De oud-burgemeester van Amsterdam en zijn broer stelden voor een bijspijkercollege te komen geven over de context van het schilderij en over hun vader, rector magnificus Dolf Cohen (tweede van links), die in de oorlog moest onderduiken en die vorige week met zijn gezicht tegen de muur van een vergaderzaaltje werd gezet. Daar moet het dan niet bij blijven.

Ook kunsthistorici mogen vervolgens bijdragen leveren, postmoderne filosofen die uitleggen dat geschilderde rook niet wezenlijk van echte hoeft te worden onderscheiden, psychologen die ingaan op gevoelens van onbehagen bij afbeeldingen, sociologen die de critical race theory toepassen, juristen, politicologen en natuurlijk alle studenten die wel eens willen weten hoe één kunstwerk zoveel uiteenlopende reacties kan veroorzaken en hoe je omgaat met complexiteit. Noem het een teach in of een Studium Generale. Ik voorspel volle zalen.

Aan het universiteitsbestuur de taak om zo’n debat in goede banen te leiden, rekening houdend met gevoelens, maar ook met oog voor spelregels en harde feiten. Job Cohen liet overigens weten dat zijn vader nooit heeft gerookt. Dat was destijds geen belemmering voor een gesprek.