De stikstofcrisis uitgelegd

De stikstofcrisis heeft een juridische oorzaak. In 2019 zette de Raad van State een streep door het beleid voor de beschermde Natura 2000-gebieden, waarvan Nederland er 162 telt. Het beleid, vond de Raad van State, bood te weinig bescherming. Sindsdien zit het land ‘op slot’.

Volgens Europese regels moeten Natura 2000-gebieden in „een goede staat van instandhouding” worden gebracht en gehouden. Hun toestand mag niet verslechteren. Doel is behoud en herstel van de biodiversiteit, die in Europa sinds midden vorige eeuw achteruit holt. EU-landen moeten elke zes jaar rapport uitbrengen. Nederland onderscheidt 52 habitattypen – zoals blauwgraslanden, eiken-haagbeukenbossen, slikkige rivieroevers en duinheiden met struikheide. Volgens de laatste rapportage, uit 2019, is ruim de helft in een „zeer ongunstige staat”. Slechts 6 krijgen het oordeel „gunstig”. Sinds 2006 blijken heel wat habitattypen verslechterd. „Zeker dertien verkeren er inmiddels in gevaar”, zegt ecoloog Anne Schmidt van de Wageningen University, sinds 2006 betrokken bij de rapportages. Daaronder vallen de estuaria, de vochtige heiden en de oude eikenbossen.

Van oudsher zorgden vooral verstedelijking, intensivering van de landbouw en milieuvervuiling voor een achteruitgang van de natuur, zo staat in die laatste rapportage te lezen. De huidige „drukfactoren” zijn „stikstofdepositie en onttrekking van grondwater”. Die neerslag van stikstofverbindingen is in veel Natura 2000-gebieden nog steeds te hoog. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de afgelopen decennia herhaalde malen in kaart gebracht dat de toestand van veel Natura 2000-gebieden verslechtert.

Maar eerst een stap terug. Wat is stikstof?

Stikstof, of eigenlijk stikstofgas, is een verbinding van twee atomen N, die samen een N 2 -molecuul vormen. Stikstof is overal om ons heen. 78% van de lucht bestaat uit N 2 . Stikstof kan ook andere verbindingen aangaan. Een stikstofatoom kan een verbinding aangaan met drie waterstofatomen. Dan ontstaat er ammoniak. En stikstofoxide ontstaat als een stikstofatoom een verbinding aangaat met één of twee zuurstofatomen. Het zijn deze verbindingen, ammoniak en stikstofoxiden, die schade kunnen aanrichten aan de natuur.

De uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden was tot het midden van de vorige eeuw beperkt. Maar na 1950 is die sterk toegenomen, door de opkomst van de intensieve veehouderij en het gebruik van fossiele brandstoffen. Eind jaren 80 was de uitstoot op z’n hoogst. Sindsdien is die, door overheidsbeleid, alweer een stuk gedaald. Maar nog steeds is de uitstoot zo hoog dat hij schadelijk is voor veel natuur.

Waar komt de stikstofuitstoot vandaan?

Ammoniak ontstaat veelal in de landbouw, met name in de veehouderij. Het vee krijgt voer met veel eiwit, en in eiwit zit stikstof. Omdat het vee lang niet alle eiwitten uit het voer opneemt, zit er stikstof in de feces en de urine. Dat wordt omgezet in ammoniak. Dit speelt met name bij koeien, maar ook kippen en varkens hebben een aandeel. Ook bij het uitrijden van dierlijke mest op de akkers, en bij het gebruik van kunstmest, komt veel ammoniak vrij. Stikstofoxiden ontstaan veelal bij de verbranding van fossiele brandstoffen, en zitten in de uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen. Of in die van de industrie.

Om de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden te bepalen, worden allerlei cijfers verzameld. De 3.000 grootste bedrijven in Nederland moeten jaarlijks de uitstoot van allerlei stoffen rapporteren. Daarnaast is bekend hoeveel auto’s en trucks in Nederland zijn geregistreerd, en wat hun brandstofverbruik is. Boeren moeten hun stuks vee, de stallen en hun type, uitgereden mest, kunstmestgebruik en nog veel meer rapporteren. Op verschillende plekken in Nederland wordt ter controle de concentratie ammoniak en stikstofoxiden in de lucht gemeten. Als in de praktijk blijkt dat auto’s minder zuinig rijden dan gedacht, of dat stallen bijvoorbeeld meer uitstoten dan in het lab getest, worden de cijfers gecorrigeerd.

Hoe verspreiden de verbindingen in de lucht?

Eenmaal in de lucht verspreiden ammoniak en stikstofoxiden zich. In Nederland staat vaak een westenwind. Een aanzienlijk deel van de in Nederland geproduceerde ammoniak en stikstofoxiden waait naar het buitenland. Nederland ‘exporteert’ vier keer zoveel van de stikstofverbindingen vergeleken met wat er vanuit het buitenland naar Nederland waait.

De ammoniak en stikstofoxiden verspreiden zich in de lucht, door de wind. Fabrieken en vliegtuigen stoten hun stikstofoxiden op grotere hoogte uit dan bijvoorbeeld het verkeer. Bij een hogere uitstoot verspreiden de verbinden zich over een grotere afstand. Belangrijk is ook dat ammoniak in de lucht makkelijker oplost in water. Het komt daardoor sneller met de regen mee naar beneden dan de stikstofoxiden, die veel moeilijker oplossen in water. Ammoniak slaat daardoor dichter bij de bron neer.

Op steeds meer plekken in Nederland wordt de concentratie stikstofoxiden en ammoniak in de lucht gemeten. Voor stikstofoxiden gebeurt dat op 73 plekken, elk uur. Ammoniak wordt op meer dan 300 plekken, binnen ruim 80 Natura 2000-gebieden, om de maand gemeten. En op nog zes andere plekken wordt de concentratie ammoniak elk uur bepaald.

Ammoniak en stikstofoxiden slaan vanuit de lucht neer op de grond. Dat wordt depositie genoemd. Zo komen de verbindingen ook in de beschermde Natura 2000-gebieden terecht. Het RIVM heeft een computermodel ontwikkeld (OPS) waarmee het berekent hoeveel ammoniak en stikstofoxiden in de Natura 2000-gebied neerslaan. Daarvoor gebruikt het onder andere de cijfers over de uitstoot en gegevens over de verspreiding en het gedrag van deze verbindingen. Een commissie van deskundigen heeft het RIVM-model twee jaar geleden beoordeeld en concludeerde dat het goed genoeg is om beleid op te baseren. Maar het advies was wel om het meetnet verder uit te breiden. Dat is nu gaande.

Hoe slaat stikstof neer?

De stikstofverbindingen kunnen via droge of natte depositie neerslaan. Bij droge depositie komen de verbindingen via luchtwervelingen naar beneden. Ammoniak lost sneller op in de vochtlaag aan planten, struiken en bomen. Ook hier is de depositie van ammoniak hoger dan die van de stikstofoxiden. Bij natte depositie komen ze met de regen mee naar de grond. Van alle depositie komt zo’n twee derde via de droge route naar beneden en een derde via de natte route.

Op een afstand van 20 km is grofweg 30 procent van de uitgestoten ammoniak neergeslagen, en 10 procent van de stikstofoxiden. Op een afstand van 250 km is dat respectievelijk 80 en 40 procent.

Om de depositie te berekenen heeft het RIVM een computermodel ontwikkeld (OPS). Daarin worden onder meer gegevens over de uitstoot, en het gedrag van ammoniak en stikstofoxiden in de lucht, meegenomen. Net als gegevens over weer en wind. Ter controle wordt de depositie op steeds meer plekken in Nederland gemeten.

Wat heeft het voor effect?

Een teveel aan stikstofverbindingen in de natuur zorgt grofweg voor twee problemen: vermesting en verzuring. Bij vermesting groeien planten die gewend zijn aan veel stikstof erg snel. Ze overwoekeren de planten die daar niet aan gewend zijn, en die leggen het loodje. De biodiversiteit verarmt. Voorbeelden van zulke snelgroeiers zijn brandnetel, braam, gewone vlier, pijpenstrootje. Bij verzuring zorgt de overmaat aan stikstofverbindingen voor chemische reacties die de bodem extra zuur maken. Het zuur verdringt stoffen als calcium, kalium en magnesium, die belangrijk zijn voor planten, maar door de verzuring verdwijnen. Ook komt er aluminium vrij, dat giftig is voor planten.

Bij vermesting verdwijnen niet alleen planten, ook dieren die van deze planten afhankelijk zijn, krijgen het moeilijk. Een voorbeeld is de parelmoervlinder die zijn eitjes afzet op het duinviooltje. Die plant legt het op veel plekken af tegen sneller groeiende grassen. Door vermesting verarmt de biodiversiteit.

Ook verzuring werkt door in de hele voedselketen. De combinatie van effecten zorgt er ook voor dat er in bladeren van planten veel stikstof zit, maar weinig calcium en kalium. Insecten overleven moeilijker, waardoor er voor insectenetende vogels minder voedsel is. Ook van roofvogels als sperwer, havik en torenvalk is aangetoond dat ze lijden onder de verzuring.

De stikstofdepositie in Nederland is gedaald van 2.700 mol per hectare (omgerekend 38,5 kilo) in 1990 naar 1.730 mol/ha in 2018. Maar dat is een gemiddelde. Regionaal zijn de verschillen groot. In bijvoorbeeld de Gelderse Vallei en De Peel wordt op plekken een depositie van circa 4.000 mol/ha gemeten.

Opname van stikstof in natuurgebieden vaak boven de norm

De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van ammoniak en stikstofoxiden op de natuur. De schade verschilt per habitattype (waarvan er 52 worden onderscheiden binnen de Natura 2000-gebieden). Het ene type is gevoeliger dan het andere. Voor elk habitattype is, op basis van al dat onderzoek, een zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Komt de depositie boven die waarde uit dan is er kans op significante schade. In veel Natura 2000-gebieden wordt de KDW overschreden, soms vele malen. Het kabinet wil dat die neerslag in 2030 in de meeste Natura 2000-gebieden ónder de KDW ligt. Voor de Natura 2000-gebieden waar de KDW nog wordt overschreden, geldt sinds de uitspraak van de Raad van State dat er géén nieuwe economische activiteit vergund mag worden die voor extra stikstofdepositie in dat gebied zorgt. Om een natuurvergunning te krijgen moet worden aangetoond – onderbouwd met onderzoek – dat de activiteit in een straal van 25 kilometer geen extra ammoniak of stikstofoxiden in een Natura 2000-gebied met een te hoge depositie brengt.

Een overmaat aan neerslaande stikstofverbindingen schaadt trouwens ook natuur buiten de Natura 2000-gebieden, maar die is niet juridisch beschermd.

Een ander probleem is nitraat in uitspoelend water. In kunstmest zit ammonium (NH 4 +) dat door planten kan worden opgenomen. Maar planten nemen niet alle aanwezige ammonium op (omdat er te veel wordt toegediend). Bacteriën in de bodem kunnen ammonium omzetten in nitraat, dat uitspoelt naar het grondwater of direct in het oppervlaktewater belandt. Door een teveel aan nitraat kan grondwater onbruikbaar worden als drinkwaterbron en wordt in het oppervlaktewater algengroei gestimuleerd, waardoor zwemwateren soms gesloten moeten worden. De biodiversiteit in die wateren gaat meestal achteruit (beperkte lichtinval, planten sterven, vissen verdwijnen).