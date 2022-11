De lucht waarin niets leeft of brandt

Poepende dieren doen gewassen goed groeien, vermoedelijk hebben de eerste boeren de effecten van stikstof al gezien. Het wetenschappelijke inzicht in wat daar gebeurde kwam veel later. In 1563 beschreef Bernard Palissy dat planten om te groeien gebruikmaken van wat er in de grond zit en dat mest goed voor de grond was. Hij noemde alle nutriënten ‘zouten’, maar zijn inzicht gaf het startschot voor onderzoek aan stikstof.

1772 wordt genoemd als het jaar dat stikstof officieel is ontdekt, door de Schotse wetenschapper Daniel Rutherford. Hij stopte muizen in een afgesloten glazen bak en verwijderde vervolgens alle zuurstof en koolstofdioxide uit de bak. De muizen gingen dood. ‘Noxius air’, schadelijke lucht, noemde hij de lucht waarin niets kon leven en niets kon branden.

Het scheikundige symbool N komt niet van noxius maar van nitrogenium, de Latijnse naam voor het element, dat zoveel betekent als ‘salpeter voortbrengend’. De Nederlandse naam stikstof is dan weer afgeleid van de Franse benaming: azote, oftewel ‘geen leven’. Een deprimerende naam voor een element dat juist zo belangrijk is voor al het leven.

De atmosfeer bestaat voor 78 procent uit stikstof. Niet als los element, maar in de vorm van distikstof, N 2 . Met N 2 kunnen planten en dieren niet veel, ze hebben een reactieve vorm van stikstof nodig. In 1856 werd ontdekt dat uit rottende planten stikstof vrijkomt, dat was de eerste aanwijzing dat er zoiets als een stikstofkringloop bestaat. Dat het bacteriën in de wortels zijn die stikstof omzetten in een reactieve, bruikbare vorm, werd pas in 1880 ontdekt.

Ondertussen werd in de jaren 30 en 40 van de negentiende eeuw volop geëxperimenteerd met grond, gewassen en mest. Er werd ontdekt dat stikstof in de grond opgebruikt kon worden en dus moest worden aangevuld als er landbouw werd bedreven. Ook werd duidelijk dat gewassen beter groeiden op mest met veel stikstof. En: planten bleken stikstof uit verschillende bronnen te kunnen opnemen, zoals regenwater, mest en aan de grond toegevoegd ammoniumsulfaat.

De wereldbevolking was groeiende. Het zou al gauw niet meer lukken om met alleen natuurlijke stikstofbronnen zoveel gewassen te laten groeien dat iedereen ervan kon eten. Er was ook een kunstmatige bron: ammoniak. Maar het maken ervan was veel te kostbaar.

Begin twintigste eeuw was er nog een reden om op grote schaal ammoniak te gaan produceren: munitie. In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog ontdekten Fritz Haber en Carl Bosch een rendabele manier om ammoniak te maken. Met behulp van een katalysator (ijzer) zetten zij stikstof en waterstof om in ammoniak (NH 3 ). Hun proces ligt ook nu nog aan de basis van de kunstmestindustrie, waar ammoniak een van de belangrijkste bestanddelen van is.

Na de Tweede Wereldoorlog werd kunstmest gemeengoed. De productie van ammoniak steeg van 5 miljoen ton in 1950, naar meer dan 200 miljoen ton in 2020. Mensen zijn hiermee beter geworden in het introduceren van stikstof in het milieu dan de natuur zelf. Maar te is nooit goed. Te veel stikstof – en dan gaat het hier nog niet eens over stikstof uit uitlaatgassen – heeft de natuurlijke stikstofkringloop verstoord. Het inzicht in stikstof bracht de mensheid veel, maar nu zitten we ermee.