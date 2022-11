De decodering van het eigen hart

Mijn eerste gedachte als de conductrice me nadert gekleed in broek en gilet is niet dat ik naar een grimmig bevochten privilege kijk. Wel mijn tweede, want ik ben tijdens mijn tunnelreis naar Londen de dagboeken van Anne Lister aan het lezen. Dagboeken die voor de helft in code waren geschreven en pas bij hun recente ontcijfering het geheim prijsgaven. Anne Lister was een actieve lesbienne en de vriendin met wie ze samenwoonde was haar partner.

Soms trekt iets je aandacht wat helemaal niet het meest spectaculaire onderdeel is van het boek dat je leest. In dit geval was het het zinnetje: „Anne Lister gebruikte altijd geheime code in haar dagboek wanneer ze refereerde aan haar kleding.”

Vrijdag 9 januari 1818: „Mijn sokken gestopt en een oud hemd gezoomd.” Als je een dagboek bijhoudt en de helft daarvan in code schrijft, lijkt dat me nou niet een moment dat een deken van geheimzinnigheid nodig heeft.

Anne Lister, geboren in 1791 in het Engelse plaatsje Halifax, wordt door een schrijnend tekort aan mannelijke erfgenamen binnen haar familie erfgenaam van Shibden Hall, met landgoederen en heerlijke rechten. Deze kans op onafhankelijkheid werkt ze vakkundig uit door zich goed voor te bereiden op het rentmeesterschap, slimme investeringen te doen en zelf een kolenmijn op haar land te exploiteren. De plaatselijke ondernemer die tot dan toe de winst opstreek is daar natuurlijk niet blij mee en werkt van harte tegen, maar Anne Lister wint de strijd door haar onverzettelijkheid en zakelijk inzicht.

Op dat punt in de BBC-serie over haar leven zette ik de tv uit en bestelde het boek. Alles leek in Gentleman Jack net een beetje te mooi om waar te zijn, de dames wat te uitbundig erotisch, de heldin wat te modern in haar aanpak. En dan het sprookjeshuwelijk tussen Anne Lister en Ann Walker: niet alleen een romantische triomf maar ook nog twee rijke erfgenames die elkaar vinden en niet heel lang maar wel heel gelukkig samen leven. Op naar de boekhandel voor wat degelijke feiten.

Mijn kaartje laten zien aan de vrouwelijke treinmanager die al vanaf vertrek onze reis in goede banen leidt, geeft anachronistische vreugde. Ik ben nu halverwege 1822 en Anne rouwt om de liefde van haar leven die trouwde met een veel oudere weduwnaar om zo in haar levensonderhoud te voorzien. Anne beseft heel goed dat zij zelf dit lot maar kantje boord aan het ontlopen is. Bijna dagelijks telt ze haar geld. „Ik ben op dit moment waard: een-en-zestig pond, dertien shilling en tien pennies.”

De dagboeken van Anne Lister, de Britse die openlijk op vrouwen viel, staan vol codetaal.

Geen beroep mogen uitoefenen is toch heel lang een dwingender factor geweest in het leven van vrouwen dan een corset dragen. Ik praat wat met de passagier naast me, een enthousiaste dertiger die it-ontwikkelaar is in Londen. Ze is Nederlandse en heeft het vandaag gehouden op een T-shirt met broek. Aan de andere kant zit een Britse man in pak op zijn laptop te tikken en naast hem een vrouw in een zalmroze naadloos jurkje die tot Brussel telefonisch onderhandelt over de levering van flessendoppen aan de fabriek waar ze blijkbaar voor werkt.

18 februari 1819: „Ze zei dat omdat ik de lus van mijn paraplu eraf had gehaald, het wel leek op een herenparaplu.”

De scheiding tussen de sekses rond 1800 was toch wel strak. Na de Franse Revolutie moesten de heren er voortaan uitzien of ze nuttig werk verrichtten. Geen hoge hakken, gebloemde jassen, make-up en gepoederde pruiken meer. Zwart-wit werd hun domein, hooguit donkerblauw of donkergroen. Vrouwen waren vanaf deze tijd degenen die het maatschappelijk leven opsierden met pasteltinten, bloemetjes en linten.

2 september 1817: „Ging in zwarte zijde voor de eerste keer op een avondvisite. Ik ben begonnen aan mijn plan om altijd zwart te dragen.”

Richting Londen begin ik te zien hoe revolutionair dit besluit van Lister is.

25 mei 1818: „Knipte de voeten van een paar zwarte zijden kousen af. Zoomde de randjes en naaide er een paar katoenen sokken aan.”

‘Gentleman Jack’ zoals ze wel eens spottend werd genoemd, wilde namelijk stevige laarzen dragen. Functioneler dan satijnen hakjes als je je kolenmijn gaat inspecteren.

Uitstappen in London St. Pancras geeft me altijd de sensatie van een flinke slok champagne die vrolijk nabubbelt. De kathedraalachtige uitstraling, de bakstenen bogen en de stroom verwachtingsvolle reizigers waarin ik meekabbel. Vandaag met hernieuwde interesse voor wat de mensen om me heen nu eigenlijk dragen. Naast me duwt een Indiase vrouw in lange broek met lange sjaal haar bagagetrolley, haar man met sneakers en een verkreukeld linnen overhemd. Een stel vriendinnen in lange jurken, douanemannen en -vrouwen in uniseks uniform.

In de hal loop ik op tegen een jongen in een broekpak van gele stof met roze bloemen, het meisje naast hem in een zwart leren rokje met lange witte kousen in kistjes. Londen is toch wel wat anders dan mijn woonplaats Middelburg. Neem deze lange vrouw in zilveren topje en dito zwierige rok met wie ik door de metropoortjes ga. Mooi ensemble, ze gaat zeker naar een feestje, maar mijn blik blijft even hangen want ze is erg lang en heeft heel brede schouders. Ze draait zich om en geeft me een dikke knipoog boven het donkere waas van haar baard, ik grinnik terug.

Met het geratel van de metro in mijn oren lees ik hoe Lister in de voetsporen van Jean-Jacques Rousseau haar bekentenissen doet en de volledige waarheid van haar natuur beschrijft: „Ik ken mijn eigen hart”, citeert ze hem, „ik ben niet zoals degenen die ik heb gezien.” Ze ontdekt haar eigen anders zijn en onderzoekt het in haar schrijven. Ze zwijgt erover in het dagelijks leven maar experimenteert met haar kleding hoever ze kan gaan met het uitdrukken van wie ze is.

Bij Waterloo kom ik weer boven. In een zee van regenboogkleurige vlaggen, kinderen met bloemenslingers en mensen in goudkleurige bikini’s. Ik begrijp dat ik niet een standaarddag heb uitgekozen om naar de kleding van mijn medemensen te kijken: de Gay Pride Parade Londen 2022 is in volle gang. Het feest van de eigen keuze. Anne Lister is een inspiratie geworden van een nieuwe generatie om kleur te bekennen.

Lister schaamde zich niet om wie ze was. God had haar zo geschapen. Ze moest zich wel haar hele leven verbergen en verdedigen.

11 januari 1820: „Op de terugweg, halverwege de twee cottages, kwam een man aan, jong, goedgekleed, die opeens probeerde me van achteren vast te pakken. In de schermutseling liet ik mijn paraplu vallen maar ik raapte hem snel weer op en maakte me net klaar voor een welgerichte klap toen de man zo snel als hij kon wegrende.”

Toch handig, een stevige herenparaplu.