De gemeente Amsterdam stopt per direct met preventief fouilleren. Aanleiding voor het abrupte einde is een onbevoegde controle door de politie, een week geleden, in een jongerencentrum en „enkele publiek toegankelijke instellingen”.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema vrijdag in een brief van de Amsterdamse veiligheidsdriehoek aan de gemeenteraad. De politie heeft inmiddels excuses aangeboden aan het jongerencentrum en doet intern onderzoek naar de overschrijding van haar bevoegdheden, aldus Halsema. Ze noemt de onbevoegde controles „zeer ernstig”.

Preventief fouilleren ligt politiek buitengewoon gevoelig in Amsterdam. Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen de inzet van het instrument. Het zou leiden tot etnisch profileren: het bovengemiddeld vaak staande houden van mensen met een migratieachtergrond. Toen Halsema ruim een jaar geleden besloot om voor het eerst in zeven jaar weer aselecte wapencontroles te gaan houden om het toenemende messengeweld onder jongeren in Amsterdam tegen te gaan, werden deze omkleed met verschillende waarborgen. Zo konden ‘burgerwaarnemers’ de politie observeren en mocht er alleen gefouilleerd worden in speciaal daartoe aangewezen ‘veiligheidsrisicogebieden’.

‘Een goed gesprek’

De controle in het jongerencentrum, een week geleden, vond plaats buiten zo’n gebied, aldus Halsema. De publieke instellingen waar gefouilleer dwerd, liggen wel in zo’n gebied, maar afgesproken was dat de politie niet ín gebouwen zou controleren. Halsema is deze week langs geweest in het jongerencentrum en heeft „een goed gesprek” gehad met „een aantal jongeren die tijdens de wapencontrole aanwezig waren”. Om welk jongerencentrum het gaat, zegt Halsema niet.

Bij de eerste proef met preventief fouilleren, afgelopen najaar, was het aantal gevonden wapens beperkt. Wel bleek een ruime meerderheid van de bewoners in de aangewezen buurten voorstander van de controles. Het fouilleren, schrijft Halsema namens de veiligheidsdriehoek, heeft „tot veel discussie en emoties in de stad” geleid. „Wij betreuren zeer dat enkele onbevoegde controles juist een averechts effect kunnen hebben.”